Η επιστροφή των Σάσεξ κι ο ψυχρός πόλεμος του Παλατιού: Ποιοι καλοδέχονται τον Χάρι, ποιοι όχι

Η είδηση ότι ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ σχεδιάζουν να επιστρέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο μαζί με τα παιδιά τους, τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ, αναζωπύρωσε μια παλιά αλλά άλυτη πληγή: τη ρήξη ανάμεσα στους Σάσεξ και τη βασιλική οικογένεια.

Τα παιδιά, τα οποία θα συνοδεύσουν τους γονείς τους, δεν έχουν δει τον παππού τους, τον βασιλιά Κάρολο, από το τελευταίο τους ταξίδι στη Βρετανία τον Ιούνιο του 2022, για τους εορτασμούς του Πλατινένιου Ιωβηλαίου της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄.

Η επίσκεψη συνδέεται με τους Αγώνες Invictus 2027 στο Μπέρμιγχαμ και τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν πριν από την έναρξή τους. Τη διοργάνωση ίδρυσε ο Χάρι για τραυματισμένους στρατιωτικούς.

Όμως πίσω από το επίσημο πρόγραμμα κρύβεται ένα πολύ μεγαλύτερο ερώτημα: Μπορεί αυτή η επίσκεψη να γίνει η αρχή μιας συμφιλίωσης ή απλώς θα ανοίξει ξανά παλιές συγκρούσεις;

Σύμφωνα με βασιλικούς αναλυτές, η οικογένεια φαίνεται να έχει χωριστεί σε διαφορετικές στάσεις απέναντι στην επιστροφή των Σάσεξ: από όσους βλέπουν μια ευκαιρία επανασύνδεσης μέχρι εκείνους που θεωρούν ότι η εμπιστοσύνη έχει υποστεί ανεπανόρθωτη ζημιά.

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ / φωτογραφία αρχείου ΑΠΕ - EPA

Μιλώντας στη Daily Mail, ο βασιλικός αναλυτής Ρίτσαρντ Φιτζγουίλιαμς ανέφερε ποια μέλη της βασιλικής οικογένειας είναι πιο πιθανό να προσφέρουν στους επισκέπτες από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού μια θερμή υποδοχή και ποια αναμένεται περισσότερο να τους αποφύγουν.

Υπάρχουν επίσης συγγενείς που ανήκουν σε μια «ενδιάμεση» κατηγορία και θα μπορούσαν να κινηθούν προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, καθώς είναι γνωστοί τόσο για την αφοσίωσή τους στο Στέμμα όσο και για τις ζεστές σχέσεις τους με τον Χάρι.

Ο βασιλιάς Κάρολος / Reuters

Ο Κάρολος και η «πόρτα» της συμφιλίωσης



Το πρόσωπο που εμφανίζεται πιο ανοιχτό σε μια νέα προσπάθεια προσέγγισης είναι ο βασιλιάς Κάρολος, ο οποίος όπως επισημαίνει ο Φιτζγουίλιαμς πιθανόν επηρεάζεται και από την υγεία του: «Γνωρίζει ότι βρίσκεται στα τέλη της δεκαετίας των 70 και μάχεται με τον καρκίνο».

Η επιθυμία του να δει τον γιο του και κυρίως τα εγγόνια του θεωρείται ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους η επίσκεψη αντιμετωπίζεται θετικά από την πλευρά του Παλατιού. Η προσφορά φιλοξενίας σε βασιλική κατοικία ερμηνεύτηκε ως κίνηση καλής θέλησης.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι η παλιά ένταση έχει εξαφανιστεί.

Η δημόσια σύγκρουση των τελευταίων ετών -από τις τηλεοπτικές συνεντεύξεις μέχρι τα απομνημονεύματα του Χάρι- άφησε βαθιά σημάδια. Η πιθανή συνάντηση πατέρα και γιου μοιάζει περισσότερο με μια εύθραυστη ανακωχή παρά με οριστική λύση.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η σύζυγός του πριγκίπισσα Κάθριν στο garden party στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ / Reuters

Γουίλιαμ και Κέιτ: Η πλευρά της δυσπιστίας



Αν υπάρχει ένα μέτωπο όπου η συμφιλίωση φαίνεται πιο δύσκολη, αυτό είναι η σχέση του Χάρι με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και την Κέιτ Μίντλετον.

Η απόσταση ανάμεσα στα δύο αδέλφια έγινε δημόσια μετά την αποχώρηση των Σάσεξ από τα βασιλικά καθήκοντα και εντάθηκε μετά τις αποκαλύψεις που ακολούθησαν.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και ο αδελφός του πρίγκιπας Χάρι / Φωτογραφία αρχείου ΑΠΕ - EPA

Για τον Ουίλιαμ, σύμφωνα με βασιλικούς σχολιαστές, το ζήτημα δεν είναι μόνο προσωπικό αλλά και θεσμικό. Η άποψη που του αποδίδεται είναι ότι η μοναρχία δεν μπορεί απλώς να «γυρίσει σελίδα» χωρίς να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες όσων έχουν ειπωθεί δημόσια.

Η Κέιτ, από την άλλη, βρίσκεται σε μια πιο σύνθετη θέση: θεωρείται πρόσωπο που παραδοσιακά επιδιώκει την ηρεμία, αλλά ταυτόχρονα έχει βρεθεί στο επίκεντρο πολλών αναφορών και ισχυρισμών που την αφορούν.

Για εκείνη, το ζήτημα φαίνεται να αφορά κυρίως την εμπιστοσύνη — και αυτή δεν αποκαθίσταται με μια μόνο συνάντηση.

Ο βασιλικός ανταποκριτής Ρίτσαρντ Φιτζγουίλιαμ δηλώνει στη Daily Mail σχετικά: «Δεν θέλει να έχει καμία σχέση μαζί τους και δεν τους εμπιστεύεται, ούτε και η Κέιτ».

The royals most likely to give Harry and Meghan a 'warm welcome' https://t.co/6NkuCdDiic via @MailOnline my take on the relations between Harry & Meghan & the various members of the royal family. We await further news on who visits the UK! — Richard Fitzwilliams (@RFitzwilliams) June 28, 2026

Οι «γέφυρες»: Ευγενία και Βεατρίκη



Μια διαφορετική εικόνα παρουσιάζουν οι σχέσεις του Χάρι με τις ξαδέλφες του, την πριγκίπισσα Ευγενία και την πριγκίπισσα Βεατρίκη.

Η Ευγενία έχει παραμείνει ένα από τα μέλη της οικογένειας με τα οποία οι Σάσεξ διατηρούν πιο ζεστή σχέση, ενώ στο παρελθόν είχε εμφανιστεί και σε παραγωγές που αφορούσαν τη ζωή τους μετά το Παλάτι.

«Ωστόσο, ο Χάρι και η Μέγκαν δεν θα θέλουν να είναι πολύ κοντά σε εκείνη και στη Βεατρίκη, εξαιτίας των αποκαλύψεων που αφορούν τους γονείς τους. Οι Σάσεξ θα κρατήσουν τις αποστάσεις τους δημόσια αλλά μπορεί να συναντήσουν τις δύο αδερφές ιδιωτικά και να μην το ακούσουμε», δήλωσε ο Ρίτσαρντ Φιτζγουίλιαμ στη Daily Mail.



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Η Καμίλα που δεν ξεχνάει

Η βασίλισσα Καμίλα δεν θεωρείται πιθανό να επιδιώξει άμεσα συνάντηση με τον Χάρι, καθώς οι σχέσεις τους παραμένουν επιβαρυμένες από όσα έγραψε ο ίδιος στα απομνημονεύματά του Spare το 2023.

Ο Χάρι είχε υποστηρίξει ότι ο ίδιος και ο Ουίλιαμ είχαν ζητήσει από τον Κάρολο να μην παντρευτεί την Καμίλα, φοβούμενοι τις αντιδράσεις που θα προκαλούσε η σύγκριση με την πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Για τη στάση της βασίλισσας Καμίλα, ο βασιλικός ανταποκριτής, είπε: «Η Καμίλα είναι προσγειωμένη, σκληρή και πρακτική και γνωρίζει πολύ καλά τα προβλήματα που έχει προκαλέσει αυτή η διαμάχη, τόσο προσωπικά στον βασιλιά, όσο και στη μοναρχία».

Οι ουδέτεροι

Ουδέτερη στάση σύμφωνα με τον βασιλικό ανταποκριτή, αναμένεται να κρατήσουν η πριγκίπισσα Άννα, η Ζάρα Τίνταλ και ο πρίγκιπας Έντουαρντ με τη σύζυγό του, Σόφι του Εδιμβούργου.

Αντίστοιχα, δεν φαίνεται να υπάρχει πρόβλεψη για συνάντηση των Σάσεξ με τον Πίτερ Φίλιπς και τη σύζυγό του, Χάριετ Σπέρλινγκ. Η απόσταση είχε φανεί ήδη από τον γάμο του ζευγαριού στις αρχές Ιουνίου, στον οποίο ο Χάρι και η Μέγκαν δεν είχαν προσκληθεί.

Το αόρατο ζήτημα: η ασφάλεια



Πέρα από το συναισθηματικό κομμάτι, υπάρχει και ένα πρακτικό εμπόδιο: η ασφάλεια.

Ο Χάρι έχει εδώ και χρόνια υποστηρίξει ότι δεν αισθάνεται πως η οικογένειά του διαθέτει επαρκή προστασία όταν βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η διαμάχη του με τις αρμόδιες αρχές για το καθεστώς ασφαλείας του αποτέλεσε έναν από τους βασικούς λόγους για τους οποίους η Μέγκαν και τα παιδιά δεν τον συνόδευαν στις προηγούμενες επισκέψεις του.

Η φερόμενη φιλοξενία σε βασιλική κατοικία μειώνει μέρος του προβλήματος, αλλά δεν λύνει όλες τις ανησυχίες, ιδιαίτερα για τις δημόσιες εμφανίσεις.

Μια οικογενειακή επίσκεψη ή μια νέα βασιλική δοκιμασία;



Το ταξίδι των Σάσεξ δεν είναι απλώς μια επιστροφή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι ένα τεστ για μια οικογένεια που εδώ και χρόνια προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στο προσωπικό τραύμα, τη δημόσια εικόνα και τις απαιτήσεις του θεσμού.

Ο Κάρολος φαίνεται να βλέπει μια ευκαιρία επανασύνδεσης. Ο Γουίλιαμ φέρεται να παραμένει επιφυλακτικός. Η Κέιτ βρίσκεται ανάμεσα στην ανάγκη για ειρήνη και στις πληγές του παρελθόντος.

Το μεγάλο ερώτημα δεν είναι αν οι Σάσεξ θα περάσουν ξανά τις πύλες του Παλατιού. Είναι αν, αυτή τη φορά, θα μπουν ως οικογένεια — ή απλώς ως δύο πλευρές μιας διαμάχης που δεν τελείωσε ποτέ.

Με πληροφορίες από Daily Mail, BBC