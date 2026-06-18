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Ο Λιονέλ Μέσι πέτυχε χατ-τρικ στο πρώτο παιχνίδι της Αργεντινής απέναντι στην Αλγερία και έγραψε το όνομά του σε ακόμη ένα ρεκόρ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Ο Αργεντίνος σταρ τα έχει κατακτήσει όλα στην καριέρα του, πλέον και σε επίπεδο εθνικών ομάδων με την «αλμπισελέστε», όμως για να γίνει αυτό έπρεπε πρώτα να... αποσυρθεί από αυτήν. Δέκα χρόνια πριν, τέτοια περίοδο όπως τώρα, συγκεκριμένα στις 27 Ιουνίου του 2016, η Αργεντινή έχανε το Copa America Centenario από την Χιλή και ο GOAT όντας απαρηγόρητος, ανακοίνωνε την απόσυρσή του από την «αλμπισελέστε» σε ηλικία μόλις 28 χρονών. Ο ίδιος είχε ακούσει πολλά για την πορεία του με την εθνική του ομάδα, για το γεγονός ότι δεν κατάφερε να κατακτήσει τίποτα με αυτή, με την αμφισβήτηση στο πρόσωπό του να είναι μεγάλη και αυτός ο χαμένος τελικός έδειχνε να είναι το «κύκνειο άσμα» του με την φανέλα της αγαπημένης του Αργεντινής.

Lionel Messi retired from international football back in 2016 when he was trophiless with Argentina. 🇦🇷



Just imagine if he never changed his mind!! 🤯 pic.twitter.com/3vOj8kxWtk — Statman James (@JamesStatman) June 18, 2026

Το comeback και η πρώτη αποτυχία

Βέβαια, η απόσυρσή του κράτησε μερικούς μήνες, όμως ήταν το έναυσμα ενός σπουδαίου comeback. Ο Μέσι επέστρεψε πιο πεισμωμένος από ποτέ και έβαλε σκοπό της ζωής του πως δεν θα κλείσει την καριέρα του αν δεν κατακτήσει κάτι με την εθνική ομάδα της χώρας του. Βέβαια στο επομενο μεγάλο τουρνουά, το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018, «γεύτηκε» άλλη μια πίκρα καθώς αποκλείστηκε στην φάη του «16» από την εθνική Γαλλίας. Όμως δεν το αντιμετώπισε όπως πριν. Κάθε ήττα, κάθε αποτυχία, έκανε τον Λέο ακόμα πιο αποφασισμένο και συγκεντρωμένο στον στόχο του.

Έβλεπες πως ήταν θέμα χρόνου η κατάκτηση. Το έβλεπες από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα, από το πόσο το ήθελαν οι συμπαίκτες του και για τον ίδιο, μα πάνω από όλα, το έβλεπες από την αποφασιστικότητα και την ηγετικότητα που έδειχνε να βγάζει ο ίδιος ο Μέσι όποτε φορούσε την φανέλα της «αλμπισελέστε». Μια ηγετικότητα που είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν ότι δεν διέθετε και πράγματι. Δεν ήταν ο ορισμός του ηγέτη. Είχε όμως όλη την Αργεντινή με το μέρος του και στις πλάτες του και πλέον αυτό το βάρος όχι απλά μπορούσε να το σηκώσει, αλλά ένιωθε ότι δεν μπορεί να χάσει ξανά.

Οι κατακτήσεις και το φινάλε στα γήπεδα της Αμερικής

Τον Ιούλιο του 2021 κατέκτησε επιτέλους την πρώτη κούπα. Το Copa America που παραλίγο να τον κάνει να φύγει ως αποτυχημένος από την εθνική Αργεντινής, ήταν πλέον η πρώτη από τις... σπουδαιότερες που θα έρθουν. Τότε άνοιξε και η όρεξη του GOAT για κάτι μεγαλύτερο. Αυτό ήταν το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, το οποίο κατέκτησε και λυτρώθηκε για όλα όσα άκουσε στο παρελθόν.

Το 2024 ήρθε το δεύτερο Copa America, με τον Μέσι να ανακοινώνει πως θα συμμετάσχει και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 στα γήπεδα της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικό, για τελευταία φορά στην καριέρα του με την φανέλα της Αργεντινής.

Ο πρώην άσσος της Μπαρτσελόνα θέλει να κλείσει την καριέρα του με την εθνική όσο πιο καλά γίνεται, με αξιοπρέπεια και δίνοντάς τα όλα. Αυτό το έκανε μόλις από το πρώτο παιχνίδι, όταν απέναντι στην Αλγερία πήρε την ομάδα του... από το χέρι και με χατ-τρικ της χάρισε την νίκη που θα την δώσει ώθηση για την συνέχεια. Έτσι έσπασε πάρα πολλά ρεκόρ, μεταξύ αυτών έγινε ο γηραιότερος σκόρερ χατ-τρικ στην ιστορία του θεσμού, ενώ έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ξεπερνώντας θρύλους όπως ο Κλόζε, ο Ρονάλντο, ο Πελέ και ο Γκέρτ Μίλερ.

Ποιός θα περίμενε πως από την απογοήτευση και την αποτυχία που τον έκαναν να αποσυρθέι μόλις στα 28 του, ο Μέσι θα έκανε ένα από τα μεγαλύτερα comeback στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου και θα τα σάρωνε όλα; Για αυτό όμως είναι, κατά πολλούς, ο καλύτερος όλων των εποχών.