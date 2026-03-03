Με ανάρτησή της στα social media η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, θέλησε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη και την υπερηφάνεια της για την αποτελεσματικότητα των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα, λοιπόν, με την ανάρτησή της, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ «κυριαρχούν απόλυτα» στο πεδίο. «Η απόλυτη κυριαρχία» σχολίασε η ίδια «ανεβάζοντας» σχετικό βίντεο από τις επιχειρήσεις των αμερικανικών δυνάμεων.



Η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για την επέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράν: