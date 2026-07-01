Η επόμενη ημέρα μετά την κατάρρευση του κτηρίου στα Πετράλωνα - Στο σημείο κλιμάκιο της Πολεοδομίας

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια της κατάρρευσης της τετραώροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης, στα Πετράλωνα, με τις αρμόδιες αρχές να εντείνουν τους ελέγχους στην περιοχή.

Το μεσημέρι της Τετάρτης (1/7) στο σημείο έφτασαν στελέχη της Πολεοδομίας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εξονυχιστικοί έλεγχοι από ειδικό κλιμάκιο μηχανικών για τη στατικότητα των γειτονικών κτιρίων.

Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη από τις αρχές, ενώ η οδός Αλκμήνης εξακολουθεί να είναι γεμάτη συντρίμμια, μία ημέρα μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (30/6).

Ελεύθεροι οι πέντε συλληφθέντες

Νωρίτερα, με εντολή του εισαγγελέα, αφέθηκαν ελεύθεροι οι πέντε συλληφθέντες για την υπόθεση.

Παράλληλα, διατάχθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας και να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης.

Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Η στιγμή που φεύγουν οι 5 συλληφθέντες από το ΑΤ Ακροπόλεως pic.twitter.com/1t4bBG2T6C — Flash.gr (@flashgrofficial) July 1, 2026

Αποζημιώσεις και μέτρα ασφαλείας

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, καθεμία από τις έξι οικογένειες που διέμεναν στην πολυκατοικία αναμένεται να λάβει αποζημίωση ύψους περίπου 3.000 ευρώ.

Την ίδια ώρα, συνεργεία του Δήμου προχώρησαν από το βράδυ της Τρίτης στην περίφραξη του οικοπέδου, ώστε να αποτραπούν ατυχήματα και να διευκολυνθεί το έργο των ερευνητικών συνεργείων.

Παράλληλα, για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκε και η διπλανή πολυκατοικία, ενώ τοποθετήθηκαν κορδέλες ασφαλείας περιμετρικά του κτιρίου.

Μιχάλης Λεγάκης/ Flash.gr

Τα δύο επικρατέστερα σενάρια

Οι ειδικοί εξετάζουν δύο βασικές εκδοχές για τα αίτια της κατάρρευσης.

Το πρώτο σενάριο εστιάζει στις εργασίες εκσκαφής στο γειτονικό υπό ανέγερση κτίριο. Σύμφωνα με αυτή την εκδοχή, οι εκσκαφές προχώρησαν χαμηλότερα από το επίπεδο θεμελίωσης της όμορης πολυκατοικίας, προκαλώντας υποχώρηση του εδάφους, καθώς φέρεται να μην είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα αντιστήριξης.

Το δεύτερο σενάριο αφορά πιθανές κατασκευαστικές αδυναμίες του κτιρίου που κατέρρευσε, οι οποίες, σε συνδυασμό με μικρή αστοχία στο υπό ανέγερση οικοδόμημα, ενδέχεται να οδήγησαν στην κατάρρευση.