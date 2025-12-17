Η επόμενη ημέρα των κινητοποιήσεων - Τι αποφασίζουν οι αγρότες για τα μπλόκα

Η κυβέρνηση έτεινε χείρα φιλίας στους αγρότες, ανακοινώνοντας μέτρα για την οικονομική τους ανακούφιση και πλέον οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα σε ολόκληρη τη χώρα καλούνται να αξιολογήσουν αυτές τις προτάσεις και να αποφασίσουν για τη συνέχεια των κινητοποιήσεών τους.

Η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων αναμένεται να συνεδριάσει αύριο Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025 στον Λευκώνα Σερρών. Εκεί, οι εκπρόσωποι των αγροτών από ολόκληρη τη χώρα θα συζητήσουν τις κυβερνητικές προτάσεις, να τις αξιολογήσουν και να πάρουν την απόφαση αν θα κάνουν Χριστούγεννα στα μπλόκα.

Η συνεδρίαση στις Σέρρες είναι καθοριστικής σημασίας για το μέλλον των αγροτοκτηνοτροφικών κινητοποιήσεων, αλλά και για τη μορφή τους. Αν δηλαδή οι αγρότες θα παραμείνουν στα μπλόκα σε κομβικά σημεία, ή αν η διαμαρτυρία τους θα πάρει κάποια άλλη μορφή. Στους κόλπους των εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα πάντως, φαίνεται να υπάρχουν δύο τάσεις. Από τη μία υπάρχουν εκείνοι οι παραγωγοί που ζητούν να κλιμακωθούν οι διαμαρτυρίες και ο αγώνας για τα αιτήματά τους να πάρει ακόμη πιο σκληρή μορφή, ενώ υπάρχουν και εκείνοι που επιθυμούν να ανταποκριθούν στο κυβερνητικό κάλεσμα για διάλογο.

Οικονομική ενίσχυση 160 εκ. ευρώ

Πρόσθετα μέτρα στήριξης των αγροτών, ανακοίνωσε από βήματος Ολομέλειας ο Κωστής Χατζηδάκης την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, γνωστοποιώντας την πρόθεση της κυβέρνησης να δοθούν επιπλέον σε κτηνοτρόφους της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας, αδιάθετοι πόροι από τη βασική ενίσχυση και τα οικολογικά σχήματα, ύψους 80 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Επικρατείας και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανακοίνωσε πως θα δοθούν επιπλέον 80 εκατ. ευρώ στους βαμβακοπαραγωγούς και τους σιτοπαραγωγούς.

«Βασιζόμενοι στο διαρκή διάλογο με τους αγρότες, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στην υιοθέτηση και άλλων μέτρων στήριξης. Με βάση τις αντοχές της οικονομίας και το πλαίσιο της ΚΑΠ», τόνισε ο Κωστής Χατζηδάκης και ενημέρωσε πως τα μέτρα αυτά θα αφορούν την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου στην αντλία μετά από συνεννοήσεις με την ΑΑΔΕ χωρίς όμως παράθυρα για αθέμιτες πρακτικές, πρωτοβουλίες της ΔΕΗ για περαιτέρω μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας για τους αγρότες, καθώς και νέο σύστημα για ακόμα μεγαλύτερη κάλυψη από τον ΕΛΓΑ.

Όπως είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης: «Πρόθεση της κυβέρνησης είναι, αδιάθετοι πόροι ύψους 80 εκατ. ευρώ με βάση το νέο σύστημα θα δοθούν επιπλέον σε κτηνοτρόφους της Ηπειρωτικής και της Νησιωτικής Ελλάδας, από τη βασική ενίσχυση και τα οικολογικά σχήματα. Ενώ, κυβερνητική πρόθεση είναι επίσης αδιάθετοι πόροι ύψους 80 εκατ. θα δοθούν επιπλέον στους βαμβακοπαραγωγούς και τους σιτοπαραγωγούς, στηρίζοντάς τους στη δύσκολη αυτή συγκυρία. Δείχνοντας ότι το νέο σύστημα λειτουργεί υπέρ των πραγματικών παραγωγών, με ξεκάθαρο κοινωνικό πρόσημο».

Αξίζει να σημειωθεί πως αναρτήθηκαν οι πίνακες με τους δικαιούχους της Εξισωτικής Αποζημίωσης 2025, ενώ το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είπε ότι η πληρωμή θα προχωρήσει άμεσα.