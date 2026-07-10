Η επόμενη μέρα της μεγάλης φωτιάς στον Ασπρόπυργο - Κρανίου τόπος η επιχείρηση ανταλλακτικών

Το πρώτο φως της επόμενης ημέρας αποκάλυψε το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής που άφησε πίσω της η ισχυρή έκρηξη και η πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις επιχείρησης ανταλλακτικών και συνεργείου βαρέων οχημάτων στον Ασπρόπυργο.

Οι εικόνες από ψηλά αποτυπώνουν ένα σκηνικό ολοκληρωτικής καταστροφής, με κτίρια που έχουν μετατραπεί σε κουφάρια και εγκαταστάσεις που έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές.

Η μεγαλύτερη αποθήκη του συγκροτήματος φέρει εμφανή τα σημάδια της φωτιάς, με τη μεταλλική οροφή να έχει καταρρεύσει σε μεγάλο τμήμα της. Δίπλα από την αποθήκη, το κτίριο όπου σημειώθηκε η έκρηξη, έχει σχεδόν ισοπεδωθεί. Μεγάλα τμήματα από οπλισμένο σκυρόδεμα έχουν διαλυθεί και τα συντρίμμια καλύπτουν ολόκληρο τον χώρο, αποτυπώνοντας τη σφοδρότητα του ωστικού κύματος.

Γιάννης Κέμμος / Flash.gr

Στον περιβάλλοντα χώρο διακρίνονται καμένα μηχανήματα, παραμορφωμένες μεταλλικές κατασκευές και τόνοι υλικών που έχουν μετατραπεί σε άμορφη μάζα.

«Δεν υπάρχει κουλτούρα ασφαλείας στις βιομηχανικές επιχειρήσεις» δηλώνει στον FLASH o Γενικός Γραμματέας του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ελευσίνας-Δυτικής Αττικής (ΕΚΕ-ΔΑ), Πέτρος Καλκαντζάκος, προσθέτοντας ότι το πόρισμα της Επιθεώρησης Εργασίας και της Πυροσβεστικής θα ρίξει «φως» στα ακριβή αίτια της έκρηξης και της εξάπλωσης της πυρκαγιάς.