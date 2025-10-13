Η «ερυθρόλευκη» παρακάμερα: Το χειροκρότημα στον Μπαρτζώκα και η έκρηξη στο φινάλε (vid)

Σε μια συναρπαστική αναμέτρηση που δικαίωσε τις προσδοκίες, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με σκορ 90-86 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Το ντέρμπι σημαδεύτηκε από την έλλειψη βασικών παικτών, καθώς ο Ολυμπιακός παρατάχθηκε χωρίς τους Τόμας Γουόκαπ, Κίναν Έβανς, Σακίλ ΜακΚίσικ και Εβάν Φουρνιέ, ενώ ο Παναθηναϊκός έπαιξε χωρίς τους Κέντρικ Ναν, Μάριους Γκριγκόνις και Ματίας Λεσόρ.

Οι «πράσινοι» ήταν αυτοί που μπήκαν δυναμικά, καταφέρνοντας να χτίσουν μια διαφορά 12 πόντων (44-32), ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι» αντέδρασαν στο δεύτερο μέρος.

Η αναμέτρηση κρίθηκε κυριολεκτικά στα τελευταία δευτερόλεπτα, με τους Νίκολα Μιλουτίνοφ και Φρανκ Νιλικίνα να αναδεικνύονται σε καθοριστικούς παράγοντες. Το κομβικό καλάθι του Νιλικίνα, 28 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, σφράφισε ουσιαστικά τη νίκη για τους γηπεδούχους και τους έφερε πιο κοντά στο πλεονέκτημα έδρας, για τους τελικούς του πρωταθλήματος.

Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ έδωσε στη δημοσιότητα το VIDEO της παρακάμερας από το ντέρμπι «αιωνίων», αποτυπώνοντας την ένταση, όχι μόνο μέσα στις τέσσερις γραμμές, αλλά και στα ενδότερα του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας.

Ο «ερυθρόλευκος» φακός εστιάζει στον Χολ, ο οποίος, λίγο πριν τη μάχη, παρακολουθεί τις κορυφαίες στιγμές της ιστορίας της ομάδας, από το ένδοξο παρελθόν του συλλόγου.

Η κάμερα εστίασε στην αγκαλιά των Γιαννούλη Λαρεντζάκη και Νίκολα Μιλουτίνοβ λίγο πριν το τζάμπολ, αλλά και την αποθέωση που επιφύλαξε ο κόσμος στον προπονητή, Γιώργο Μπαρτζώκα, κατά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο.

Φυσικά, οι στιγμές έντασης δεν έλειψαν, με το βίντεο να καταγράφει τις δυνατές μονομαχίες και τις αντιδράσεις των πρωταγωνιστών.

Δείτε το VIDEO της ΚΑΕ Ολυμπιακού