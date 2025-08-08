Η Εθνική Ελλάδας U16 λύγισε απέναντι στη Λετονία στην πρεμιέρα του EuroBasket με 74-68

Με το… αριστερό μπήκε στο EuroBasket U16 η Εθνική Παίδων, γνωρίζοντας την ήττα από τη Λετονία με 74-68 στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. Παρά την καλή αρχή, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα δεν κατάφερε να διατηρήσει τον έλεγχο του αγώνα, πληρώνοντας ένα κακό δεύτερο ημίχρονο.

Η ελληνική ομάδα μπήκε με ενέργεια και συγκέντρωση στο παρκέ, επιβάλλοντας τον ρυθμό της στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου. Με σωστές επιλογές στην επίθεση και συνεπή άμυνα, κατάφερε να διατηρεί ένα προβάδισμα, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ.

Ωστόσο, το σκηνικό άλλαξε δραματικά μετά την ανάπαυλα. Οι Λετονοί ανέβασαν στροφές, βελτιώνοντας την επιθετική τους παραγωγή, ενώ εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο τις επιθετικές αστοχίες και τις κακές επιλογές της Ελλάδας. Στο καθοριστικό τέταρτο δεκάλεπτο, η ελληνική ομάδα σημείωσε μόλις δύο πόντους στα πρώτα πέντε λεπτά, δείχνοντας εμφανή αδυναμία να αντιδράσει.

Το τελικό 74-68 αντικατοπτρίζει την ανωτερότητα της Λετονίας στο δεύτερο μέρος, με την Εθνική να μένει με την προσπάθεια και την υπόσχεση για βελτίωση στη συνέχεια της διοργάνωσης.

Επόμενος αντίπαλος για την Ελλάδα είναι η Ρουμανία, το Σάββατο (9/8, 20:00), με την ανάγκη για αντίδραση να είναι πλέον επιτακτική.