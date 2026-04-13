Η EuroLeague «έδειξε» την επιστροφή του Λεσόρ από τα μάτια του Γάλλου με ένα υπέροχο βίντεο

Ένα ξεχωριστό βίντεο διάρκειας 9,5 λεπτών φέρνει στο προσκήνιο την καθημερινότητα του Ματίας Λεσόρ, με τον Γάλλο σέντερ του Παναθηναϊκού να… πρωταγωνιστεί εντός και εκτός παρκέ. Με μικρόφωνο πάνω του, τόσο στην προπόνηση όσο και κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Μονακό, ο έμπειρος ψηλός έδωσε μια διαφορετική εικόνα της έντασης και της προετοιμασίας σε επίπεδο EuroLeague.

Παράλληλα, παραχώρησε μια ειλικρινή συνέντευξη, μιλώντας για την πορεία του, την επιστροφή του στη δράση, αλλά και τη σχέση του με τον κόσμο των «πράσινων». «Είμαι βετεράνος θα έλεγα. Είμαι 30 χρονών και αυτή είναι η 12η σεζόν μου ως επαγγελματίας», αναφέρει χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως προσεγγίζει κάθε παιχνίδι με την ίδια φιλοσοφία, ανεξαρτήτως σημασίας.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στη ρουτίνα πριν από τους αγώνες, τονίζοντας τη σημασία της στιγμής στο τούνελ: «Είναι η τελευταία φορά που είμαστε όλοι μαζί πριν βγούμε στο γήπεδο. Είναι σαν να πηγαίνουμε… σε πόλεμο».

Για την επιστροφή του μετά τον τραυματισμό, ο Λεσόρ δεν έκρυψε τη συγκίνησή του: «Δούλεψα πολύ για να επιστρέψω. Δεν ξέρω πότε θα φτάσω στο 100%, αλλά συνεχίζω να δουλεύω και να είμαι υπομονετικός».

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στους φίλους του Παναθηναϊκού, τους οποίους χαρακτήρισε πηγή έμπνευσης: «Λατρεύω να βλέπω το πάθος τους. Παίζω με τον ίδιο τρόπο, με ένταση και αδρεναλίνη. Είναι ευλογία να αγωνίζεσαι μπροστά σε τέτοιο κοινό».