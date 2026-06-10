Η EuroLeague προβλέπει ποιος θα κατακτήσει το Μουντιάλ - Η απάντηση του Παπανικολάου

Η γιορτή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου αρχίζει και ο άπαντες έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στην έναρξη του Μουντιάλ. Όπως είναι λογικό, ούτε οι... μπασκετικοί δεν θα μπορούσαν να αγνοήσουν την κορυφαία διοργάνωση, κάτι που επιβεβαιώθηκε από ένα βίντεο που δημοσίευσε η EuroLeague στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εκεί, ο Παπανικολάου, ο Γουόκαπ, ο Μοντέρο και αρκετοί ακόμα έδωσαν τις δικές τους προβλέψεις σχετικά με τον νικητή του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το οποίο φιλοξενείται σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά. Υπενθυμίζουμε ότι η πρεμιέρα του τουρνουά είναι την Πέμπτη (11/6) στις 22:00 με την αναμέτρηση Μεξικό - Νότια Αφρική.

Δείτε το βίντεο της EuroLeague