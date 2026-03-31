Η Eurolife FFH συνεχίζει με συνέπεια να επενδύει στην εκπαίδευση των συνεργατών της

Για την Eurolife FFH αξία έχει η επαγγελματική ανάπτυξη των συνεργατών της, γι’ αυτό και κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς η εταιρεία συνέχισε να επενδύει ουσιαστικά και με συνέπεια στην εκπαίδευσή τους. Μέσα από ένα σύνολο σύγχρονων και ολοκληρωμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης, τούς εξοπλίζει με τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να ανταποκρίνονται με επιτυχία στους υψηλούς παραγωγικούς και ποιοτικούς τους στόχους.

Συγκεκριμένα, το 2025 πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 550 εκπαιδευτικές συναντήσεις, με περισσότερες από 12.800 συμμετοχές - αριθμός αυξημένος κατά 13,3% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, γεγονός που αντανακλά την εμπιστοσύνη και την ενεργή συμμετοχή του δικτύου συνεργατών της Eurolife FFH στα εκπαιδευτικά προγράμματα της εταιρείας. Ο συνολικός χρόνος εκπαίδευσης ξεπέρασε τις 1.820 ώρες, ενώ το 66% των εκπαιδεύσεων πραγματοποιήθηκε εξ’ αποστάσεως, ενισχύοντας την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα του μοντέλου μάθησης, με το υπόλοιπο 34% να αποτελείται από δια ζώσης συναντήσεις.

Επιπλέον, η Eurolife FFH συνέχισε να επενδύει σε δράσεις εκπαίδευσης και εκτός της Αθήνας, με δια ζώσης εκπαιδεύσεις σε δώδεκα ακόμη πόλεις της Ελλάδας. Με αυτόν τον τρόπο, ενίσχυσε την προσβασιμότητα στα εκπαιδευτικά της προγράμματα και υποστήριξε ενεργά τους συνεργάτες της σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές.

Ανάμεσα στις πρωτοβουλίες που ξεχώρισαν το 2025 ήταν και η συνεργασία της Eurolife FFH με τον διεθνή οργανισμό LIMRA για την πιστοποιημένη σειρά μαθημάτων AMTC (Agency Management Training Course). Το πρόγραμμα, που ενίσχυσε ουσιαστικά τις δεξιότητες των συμμετεχόντων στη στελέχωση και καθοδήγηση ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρθηκε για πρώτη φορά στην ασφαλιστική αγορά για τα ελεύθερα δίκτυα συνεργατών μιας εταιρείας.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε ο 3ος κύκλος εκπαίδευσης του προγράμματος «Βασικές Αρχές Management και Αποτελεσματικής Διοίκησης για Στελέχη Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης», που υλοποιεί η Eurolife FFH για τους συνεργάτες της στη Βόρεια Ελλάδα. Το πρόγραμμα είναι το πρώτο του είδους που υλοποιήθηκε από ασφαλιστική εταιρεία στην πόλη, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας “Advanced Program in Management for Insurance Executives”. Η πρωτοβουλία υλοποιείται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και αποτελεί μια από τις πιο μακροχρόνιες της εταιρείας. Το 2025 σηματοδότησε την ολοκλήρωση του 14ου κατά σειρά κύκλου, επιβεβαιώνοντας τη συνέπεια της Eurolife FFH στην προσφορά υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών.

Τέλος, οι τομείς εκπαίδευσης στους οποίους δόθηκε η μεγαλύτερη έμφαση το 2025 ήταν:

Προϊοντικές εκπαιδεύσεις

Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

Εξειδικευμένες ημερίδες, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, για την ανάπτυξη ευρύτερων επαγγελματικών γνώσεων στον ασφαλιστικό χώρο

Ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως soft skills και τεχνικές cross sales

Προετοιμασία για τις εξετάσεις ασφαλιστικής διαμεσολάβησης της Τράπεζας της Ελλάδος

Υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των συνεργατών, με έμφαση στις απαιτήσεις του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Για μια ακόμη χρονιά η Eurolife FFH έδωσε στους συνεργάτες της τη δυνατότητα να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και να εξελιχθούν, ενδυναμώνοντάς τους απέναντι στις συνεχώς αυξανόμενες προκλήσεις του κλάδου. Συνεχίζοντας με το ίδιο όραμα και το 2026, η εταιρεία παραμένει συνεπής στην επένδυσή της σε προγράμματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στην επαγγελματική ανάπτυξη των συνεργατών της.