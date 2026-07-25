Υπάρχουν στιγμές που η δύναμη δεν κρύβεται στα μεγάλα λόγια, αλλά σε ένα χαμόγελο και στους ανθρώπους που στέκονται δίπλα σου. Αυτό ακριβώς επέλεξε να δείξει η Εβίτα Αγαΐτση, αποκαλύπτοντας δημόσια ότι δίνει μάχη με τον καρκίνο.

Η 31χρονη ηθοποιός, που έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη σειρά «Ταμπού» του MEGA, δημοσίευσε ένα ιδιαίτερα συγκινητικό βίντεο στο TikTok, στο οποίο καταγράφεται η στιγμή που αγαπημένοι της φίλοι τη βοηθούν να ξυρίσει το κεφάλι της, μετατρέποντας μια δύσκολη διαδικασία σε μια στιγμή γεμάτη αγάπη, χιούμορ και στήριξη.

Οι φίλοι που στάθηκαν δίπλα της

Στο βίντεο, η Εβίτα Αγαΐτση αντιμετωπίζει τη στιγμή με χαμόγελο, ενώ οι φίλοι της προσπαθούν με αστεία και πειράγματα να ελαφρύνουν το κλίμα.

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε:

«Η καούκα ξυρίστηκε εδώ και 2 μήνες. Η διαδικασία όμως; Ε, ορίστε λοιπόν. Shout out στους φίλους μου που είναι σούργελα και εμψυχωτικοί και κάνανε τη διαδικασία ευκολότερη».

Με αυτόν τον τρόπο αποκάλυψε ότι το βίντεο είχε καταγραφεί πριν από περίπου δύο μήνες και πως τώρα ένιωσε έτοιμη να το μοιραστεί δημόσια.

Λίγο αργότερα δημοσίευσε και δεύτερο βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται με ξυρισμένο κεφάλι, συνοδεύοντάς το με τη φράση «Cancer who?», στέλνοντας το δικό της μήνυμα αισιοδοξίας και αποφασιστικότητας.

Ένα κύμα αγάπης στα social media

Η ανάρτησή της συγκέντρωσε μέσα σε λίγες ώρες χιλιάδες προβολές και δεκάδες μηνύματα συμπαράστασης.

Φίλοι, συνάδελφοι αλλά και άνθρωποι που δεν τη γνωρίζουν προσωπικά έσπευσαν να της ευχηθούν δύναμη και γρήγορη ανάρρωση, με πολλούς να σχολιάζουν πως η στάση της αποτελεί παράδειγμα θάρρους.

Η ηθοποιός δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τύπο ή το στάδιο της ασθένειάς της, ούτε αναφέρθηκε στη θεραπεία που ακολουθεί, επιλέγοντας να κρατήσει αυτές τις λεπτομέρειες μακριά από τη δημοσιότητα.

Από το «Ταμπού» στη δύσκολη προσωπική μάχη

Η Εβίτα Αγαΐτση έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τον ρόλο της Αλεξάνδρας Καρτάλη στη σειρά «Ταμπού» του MEGA, όπου υποδύθηκε έναν από τους βασικούς χαρακτήρες της ιστορίας.

Γεννημένη και μεγαλωμένη στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, έχει σπουδάσει στο Τμήμα Θεάτρου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έχει συμμετάσχει σε σημαντικές θεατρικές παραγωγές, ενώ πολλοί τη θυμούνται και από τη συμμετοχή της στις blind auditions του «The Voice of Greece» το 2015.

Σήμερα, εκτός από τη μάχη που δίνει για την υγεία της, η ίδια δείχνει πως επιλέγει να κρατά δίπλα της τους ανθρώπους που αγαπά και να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες με αξιοπρέπεια, χιούμορ και αισιοδοξία.