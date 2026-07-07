Η Εβίτα Βαρελά στον FLASH για την εξαπάτηση της μητέρας της από «λογιστές» - 40.000 ευρώ η λεία

Η γνωστή δικηγόρος, Εβίτα Βαρελά, μιλάει στο Flash για το πώς η μητέρα της έπεσε στα δίκτυα απατεώνων με αποτέλεσμα να της αφαιρέσουν συνολικά το ποσό των 20.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας επίσης 20.000 ευρώ.

Η 75χρονη μητέρα της γνωστής δικηγόρου, Εβίτας Βαρελά δεν περίμενε ποτέ ότι θα πέσει και η ίδια θύμα απάτης, πόσο μάλλον ότι θα τους άνοιγε και την πόρτα του σπιτιού της και θα τους προσέφερε ακόμη και νερό.

Αν και η κόρη της, της μίλαγε συχνά για τον τρόπο που δρουν οι συμμορίες αυτές και πώς εξαπατούν τους πολίτες, η ίδια την διαβεβαίωνε πως είναι διαρκώς υποψιασμένη.

«Τελικά, παρά το γεγονός ότι της μίλαγα συνέχεια για τέτοιες περιπτώσεις και παρά την ιδιότητά μου, εξηγώντας της πόσο εύκολο είναι να πέσει κάποιος θύμα απάτης, δυστυχώς, εξαπάτησαν και τη μητέρα μου», λέει η δικηγόρος Εβίτα Βαρελά στο Flash.

πηγή: Social Media

Το καλοστημένο σχέδιο των απατεώνων εφαρμόστηκε όταν η μητέρα της επέστρεφε από το σούπερ μάρκετ κρατώντας τα ψώνια της. Λίγο πριν φτάσει στο σπίτι μας, σταμάτησε δίπλα της ένα αυτοκίνητο. Μία καλοντυμένη γυναίκα λιγότερο από 40 ετών τη χαιρέτησε, αποκαλώντας την με το μικρό της όνομα και της συστήθηκε ως υπάλληλος λογιστικού γραφείου με το οποίο δήθεν συνεργάζεται η κόρη της.

«Η γυναίκα την απασχολούσε όση ώρα ο άντρας μάς έκλεβε»

Ο οδηγός του αυτοκινήτου επίσης, καλοντυμένος, μίλαγε διαρκώς στο τηλέφωνο, δήθεν με το λογιστικό γραφείο. Αφού της εξήγησαν ότι αναζητούν την κόρη της ώστε να καταβάλλει άμεσα το ποσό των 1.600 ευρώ για την πληρωμή ενός παράβολου ώστε να μην χάσει την προθεσμία επιστροφής φόρου, που δήθεν δικαιούνταν, τη ρώτησαν αν η ίδια διαθέτει το ποσό αυτό.

«Η μητέρα μου εκείνη τη στιγμή, δεν σκέφτηκε ότι είναι απατεώνες, ούτε με κάλεσε στο τηλέφωνο για να με ενημερώσει. Μάλιστα, προσφέρθηκαν να την μεταφέρουν στο σπίτι, αλλά επειδή είχε το καρότσι με τα ψώνια αρνήθηκε. Τότε τη συνόδευσε η γυναίκα και της μίλαγε για τον εαυτό της αποκαλύπτοντας ακόμα και προσωπικά στοιχεία για την ίδια, ώστε να απασχολεί τη μητέρα μου. Της είπε ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας, ότι δήθεν διαγνώστηκε με λύκο, για να αιτιολογήσει το μακρυμάνικο μπλουζάκι που φόραγε αυτή την περίοδο», λέει η κυρία Βαρελά.

Την ίδια ώρα, ο οδηγός του αυτοκινήτου, της ακολουθούσε μέχρι που έφτασαν στο σπίτι. Εκεί, ανέβηκαν και οι τρεις μαζί και τους έδωσε το ποσό των 1.600 ευρώ. Παράλληλα, η γυναίκα που αποκάλυψε στην 75χρονη ότι είναι έγκυος, της ζήτησε λίγο νερό και κάθισε μαζί της γιατί αισθανόταν κάπως αδιάθετη.

«Μέσα σε 15 λεπτά έκλεψαν χρήματα και κοσμήματα»

«Όταν έφυγαν από το σπίτι η μητέρα μου με κάλεσε στο τηλέφωνο για να με ρωτήσει που βρισκόμουν και δεν με έβρισκε ο λογιστής μου. Εκείνη τη στιγμή ήμουν βέβαιη ότι είχε πέσει θύμα απάτης και πώς δεν της είχαν πάρει μόνο το ποσό των 1.600 ευρώ δήθεν για το παράβολο. Ένα τέταρτο την απασχόλησε η γυναίκα και όπως διαπιστώθηκε, ήταν αρκετός χρόνος για να λεηλατεί ταυτόχρονα ο άντρας το σπίτι. Έκλεψε το ποσό των 20.000 ευρώ και κοσμήματα αντίστοιχης χρηματικής αξίας», προσθέτει η κυρία Βαρελά.

Η ίδια προβληματίζεται για το πώς δρουν αυτά τα κυκλώματα και εξαπατούν ακόμη και άτομα που δύσκολα θα έπεφταν στην παγίδα τους, όπως η μητέρα της η οποία - όπως αναφέρει η ίδια - έχει πλήρη διαύγεια, διαθέτει υψηλό μορφωτικό επίπεδο και στο παρελθόν έχει βραβευτεί λόγω της ικανότητάς της να ανταποκρίνεται σε κάθε επαγγελματική απαίτηση, ως διοικητικό στέλεχος σε μεγάλη ελβετική εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων.