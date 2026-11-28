Το προσδόκιμο ζωής στην Ευρωπαϊκή Ένωση έφτασε τα 81,5 έτη το 2024, ανακάμπτοντας από τις απώλειες της πανδημίας, ωστόσο η αύξησή του επιβραδύνεται και οι απειλές για τη δημόσια υγεία παραμένουν. Περισσότεροι από ένας στους πέντε θανάτους εξακολουθούν να θεωρούνται αποτρέψιμοι, ενώ η μικροβιακή αντοχή, οι ελλείψεις σε γιατρούς και νοσηλευτές και οι ανισότητες στην πρόσβαση στην περίθαλψη επιβαρύνουν τα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας. Η έκθεση «Health at a Glance: Europe 2026» του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταγράφει τις σημαντικότερες εξελίξεις και αναδεικνύει τις προκλήσεις που θα καθορίσουν την υγεία των Ευρωπαίων τα επόμενα χρόνια.

Τα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας αντιμετωπίζουν αυξανόμενη ζήτηση από τη γήρανση του πληθυσμού, τις επίμονες ελλείψεις εργατικού δυναμικού, τους αυξανόμενους κινδύνους για την υγεία και τις ανταγωνιστικές απαιτήσεις από τους δημόσιους προϋπολογισμούς. Η παρούσα έκθεση εστιάζει σε δύο τομείς φιλόδοξης πολιτικής δέσμευσης της ΕΕ: ​​την αντιμικροβιακή αντοχή (AMR), η οποία βρίσκεται στα μισά του δρόμου για την επίτευξη των στόχων της για το 2030, και την ψηφιακή υγεία, ενόψει των υποχρεώσεων του Ευρωπαϊκού Χώρου Δεδομένων Υγείας που θα τεθούν σε ισχύ από τον Μάρτιο του 2029. Και στις δύο περιπτώσεις, η πρόκληση είναι να διασφαλιστεί ότι οι πολιτικές και οι επενδύσεις θα επιφέρουν μετρήσιμες βελτιώσεις στην υγεία και την περίθαλψη.

Το προσδόκιμο ζωής έχει ανακάμψει, αλλά η πρόοδος έχει επιβραδυνθεί και οι σημαντικοί κίνδυνοι για την υγεία παραμένουν. Το προσδόκιμο ζωής στην ΕΕ έχει ανακάμψει από την πανδημία, φτάνοντας τα 81,5 έτη το 2024, αλλά τα «κέρδη» έχουν επιβραδυνθεί: αυξήθηκε κατά 0,9 έτη την τελευταία δεκαετία (2014-2024), έναντι 2,3 ετών την προηγούμενη δεκαετία (2004-2024). Η προλήψιμη και η θεραπεύσιμη θνησιμότητα μειώθηκαν κατά 12%, η καθεμία μεταξύ 2013 και 2023, ωστόσο περισσότεροι από ένας στους πέντε θανάτους το 2023 εξακολουθούσαν να θεωρούνται αποτρέψιμοι, σχεδόν τα δύο τρίτα εξ αυτών μέσω πρόληψης.

Οι παράγοντες κινδύνου που μπορούν να προληφθούν εξακολουθούν να επιβάλλουν σημαντικό βάρος. Το κάπνισμα έχει μειωθεί, αλλά το 17% των ενηλίκων εξακολουθούσε να καπνίζει καθημερινά το 2025 ή το τελευταίο διαθέσιμο έτος, και η χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου τον τελευταίο μήνα μεταξύ των ατόμων ηλικίας 15-16 ετών αυξήθηκε από 14% το 2019 σε 23% το 2024. Περίπου οι μισοί ενήλικες ήταν υπέρβαροι ή παχύσαρκοι, συχνότερα μεταξύ ατόμων με χαμηλή εκπαίδευση (56%) παρά μεταξύ ατόμων με τριτοβάθμια εκπαίδευση (45%), και η παχυσαρκία έχει αυξηθεί σε όλες τις χώρες της ΕΕ εκτός από τρεις από το 2017.

Κενά εξακολουθούν να υπάρχουν επίσης στην προληπτική φροντίδα: μόνο τρεις χώρες της ΕΕ πέτυχαν κάλυψη ιλαράς με δύο δόσεις στο 95% το 2025, και τα ποσοστά προληπτικού ελέγχου του μαστού έχουν παραμείνει στάσιμα ή έχουν μειωθεί σε πολλές χώρες.

Εκτός πορείας οι περισσότεροι στόχοι για την ανθρώπινη υγεία

Η μικροβιακή αντοχή (AMR) αποτελεί σημαντική απειλή για την υγεία και την οικονομία. Οι ανθεκτικές λοιμώξεις προκαλούν περισσότερους από 35.000 θανάτους ετησίως στην ΕΕ/ΕΟΧ, και οι λοιμώξεις που αποκτώνται σε περιβάλλοντα υγειονομικής περίθαλψης ευθύνονται για πάνω από το 60% αυτών των θανάτων. Καθώς η χρήση αντιμικροβιακών σε ανθρώπους και ζώα οδηγεί σε αντοχή, οι στόχοι της ΕΕ καλύπτουν την κατανάλωση αντιβιοτικών στον άνθρωπο, τις κτηνιατρικές πωλήσεις και τις ανθεκτικές λοιμώξεις του αίματος.

Οι μειώσεις στη χρήση αντιμικροβιακών ήταν ταχύτερες στα ζώα από ό,τι στους ανθρώπους. Η κατανάλωση αντιβιοτικών από τον άνθρωπο μειώθηκε κατά περίπου 7% το 2025, σε 5% κάτω από το επίπεδο του 2019, αλλά θα πρέπει να μειωθεί περισσότερο από τρεις φορές ταχύτερα για να επιτευχθεί ο στόχος μείωσης του 20% έως το 2030. Το μερίδιο των αντιβιοτικών πρώτης γραμμής (η ομάδα «Πρόσβασης» του ΠΟΥ) αυξήθηκε στο 62,5%, εξακολουθώντας να είναι κάτω από τον στόχο του 65%. Οι πωλήσεις αντιμικροβιακών σε κτηνιατρικά προϊόντα μειώθηκαν κατά 24% μεταξύ 2018 και 2024, κοντά στην πορεία που απαιτείται για μείωση κατά 50% έως το 2030.

Η αναφερόμενη δυνατότητα των κρατών μελών της ΕΕ για ηλεκτρονική πρόσβαση σε ηλεκτρονικά αρχεία υγείας έφτασε το 87% του στόχου του 2030 το 2025 και η χρήση αυξάνεται: το 28% των ατόμων ηλικίας 16-74 ετών είχαν πρόσβαση στα αρχεία τους ηλεκτρονικά τους προηγούμενους τρεις μήνες του 2024, από 10% το 2020. Η χρήση παραμένει χαμηλότερη, ωστόσο, στις ομάδες που είναι πιο πιθανό να πάσχουν από χρόνια πάθηση: τα ηλικιωμένα άτομα (19% των ατόμων ηλικίας 65-74 ετών, έναντι 31% των ατόμων ηλικίας 25-64 ετών) και τα άτομα με χαμηλή εκπαίδευση (17%, έναντι 40% με τριτοβάθμια εκπαίδευση).

Ένα βασικό βήμα για την αξιοποίηση αυτής της δυνατότητας είναι η διασφάλιση ότι οι ασθενείς γνωρίζουν ποιες ψηφιακές υπηρεσίες είναι διαθέσιμες σε αυτούς. Στην έρευνα PaRIS του ΟΟΣΑ για την περίοδο 2023-2024, το 80% των χρηστών πρωτοβάθμιας περίθαλψης ηλικίας 45 ετών και άνω σε 13 χώρες της ΕΕ/ΕΟΧ δεν ανέφεραν ότι η πρόσβαση σε ηλεκτρονικά αρχεία τους προσφερόταν από το ιατρείο τους, ενώ μόνο το 6% ανέφερε κάποια προσφορά αλλά δεν τη χρησιμοποίησε. Οι συστηματικές προσφορές, η επαγγελματική έγκριση και η υποβοηθούμενη πρόσβαση μπορούν επομένως να διευρύνουν τη χρήση.

Τα ψηφιακά εργαλεία, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ), δείχνουν πολλά υποσχόμενα στη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης. Στη τυχαιοποιημένη δοκιμή MASAI της Σουηδίας, ο προληπτικός έλεγχος μαστού με υποστήριξη ΤΝ ανίχνευσε 29% περισσότερους καρκίνους από την τυπική διπλή ανάγνωση και μείωσε τις μετρήσεις των ακτινολόγων κατά 44%. Ωστόσο, τέτοιες αυστηρές αξιολογήσεις παραμένουν σπάνιες και η ενσωμάτωσή τους σε ψηφιακά προγράμματα και προγράμματα ΤΝ θα βοηθούσε στην επίδειξη οφελών και στη διάδοση των λειτουργικών αποτελεσμάτων.

Οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού περιορίζουν την πρόσβαση στην περίθαλψη και την ετοιμότητα για κρίσεις

Παρά την αύξηση του αριθμού των γιατρών κατά 25% την περίοδο 2014-2024, οι ελλείψεις εξακολουθούν να υπάρχουν, καθώς η ζήτηση για υγειονομική περίθαλψη αυξάνεται ταχύτερα από ό,τι η προσφορά και η σύνθεση του εργατικού δυναμικού προσαρμόζονται. Η ΕΕ είχε εκτιμώμενη έλλειψη σχεδόν 1,2 εκατομμυρίων γιατρών, νοσηλευτών και μαιών το 2024.

Οι ανάγκες αντικατάστασης αυξάνονται: το ένα τρίτο των γιατρών και το ένα τέταρτο των νοσηλευτών είναι ηλικίας 55 ετών και άνω, και οι απόφοιτοι νοσηλευτικής αυξήθηκαν μόνο κατά 6% την τελευταία δεκαετία, έναντι περίπου ενός τρίτου για τους αποφοίτους ιατρικής. Οι εισροές νοσηλευτών που έχουν εκπαιδευτεί στο εξωτερικό σε 15 χώρες της ΕΕ ήταν σχεδόν 90% υψηλότερες το 2024 σε σχέση με το 2019, αλλά μπορούν να συρρικνωθούν γρήγορα. Η διατήρηση είναι επομένως πρωταρχικής σημασίας, ωστόσο σε πέντε χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα, λιγότεροι από τους μισούς νοσοκομειακούς γιατρούς και νοσηλευτές θεωρούν τα επίπεδα στελέχωσης και τον ρυθμό εργασίας ασφαλή.

Οι περιορισμοί στο εργατικό δυναμικό αποδυναμώνουν επίσης την ετοιμότητα για κρίσεις. Στις αυτοαξιολογήσεις του 2025, οι χώρες της ΕΕ αξιολόγησαν την ικανότητα επιτήρησης και εργαστηρίου τους με 80 ή περισσότερο στα 100 κατά μέσο όρο, έναντι 65 για τους ανθρώπινους πόρους. Οι αξιολογήσεις του ECDC σε 15 χώρες της ΕΕ/ΕΟΧ διαπίστωσαν ότι μόνο οι μισές περίπου δοκιμάζουν τα σχέδια έκτακτης ανάγκης τους τακτικά και ότι οι λειτουργίες ετοιμότητας συχνά βασίζονται στη χρηματοδότηση έργων.

Οι δαπάνες για την υγεία έχουν ανακάμψει, αλλά το μερίδιο για την πρόληψη έχει μειωθεί

Οι πραγματικές δαπάνες για την υγεία ανά άτομο αυξήθηκαν κατά περίπου 5% το 2024, ξεπερνώντας το ΑΕΠ, και οι συνολικές δαπάνες για την υγεία έφτασαν στο 10,2% του ΑΕΠ, έναντι 9,8% πριν από την πανδημία. Η κυβέρνηση και τα υποχρεωτικά ασφαλιστικά προγράμματα χρηματοδότησαν το 80% αυτών και τα νοικοκυριά πλήρωσαν το 16% από την τσέπη τους. Ωστόσο, μεταξύ των ατόμων που ανέφεραν ανάγκη για φροντίδα, όσοι κινδύνευαν από φτώχεια είχαν σχεδόν διπλάσιες πιθανότητες να αναφέρουν ανεκπλήρωτες ανάγκες από άλλους.

Σύμφωνα με το βασικό σενάριο της Έκθεσης για τη Γήρανση του 2024, οι δημόσιες δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη προβλέπεται να αυξηθούν από 6,9% σε 7,4% του ΑΕΠ κατά την περίοδο 2022-2070, και οι δημόσιες δαπάνες για μακροχρόνια φροντίδα από 1,7% σε 2,6%. Η πρόληψη μπορεί να υποστηρίξει μια πιο υγιή γήρανση και να μετριάσει αυτή τη ζήτηση, ωστόσο το μερίδιό της στις δαπάνες επανήλθε σε περίπου 3% το 2024, από την κορύφωση της πανδημίας κατά 6,3% το 2021.