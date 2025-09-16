Η εξαφάνιση-μυστήριο του Κόνραντ Στέφεν: Πώς χάθηκε ο άνδρας που αφιέρωσε τη ζωή του στη Γροιλανδία

Μέσα Αυγούστου του 2020, στο παγωμένο τοπίο της Γροιλανδίας, χάθηκε ένας από τους πιο γνωστούς επιστήμονες του πλανήτη. Ο Κόνραντ «Κόνι» Στέφεν, ο Ελβετός παγετωνολόγος που αφιέρωσε τη ζωή του στη μελέτη της τήξης των πάγων, εξαφανίστηκε ξαφνικά κοντά στο περίφημο Swiss Camp, τη βάση που είχε στήσει τρεις δεκαετίες νωρίτερα.

Ήταν μια αποστολή που έμοιαζε με αποχαιρετιστήριο ταξίδι. Ο ίδιος είχε ανακοινώσει ότι επρόκειτο να αποσυρθεί, να αφήσει το Camp στα χέρια νεότερων, να γυρίσει πίσω στις Άλπεις και στην οικογένειά του. Μόνο που αυτή η τελευταία αποστολή θα κατέληγε σε μυστήριο που ακόμη και σήμερα στοιχειώνει συναδέλφους και φίλους.

Διαβάστε τη θρυλική ιστορία του Κόνραντ Στέφεν και τα νέα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τον θάνατό του.