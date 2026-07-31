Μια από τις πιο προσωπικές και συγκινητικές εξομολογήσεις που έχει κάνει ποτέ, έδωσε στην ESPRESSO TV, ο Στράτος Τζώρτζογλου, ανοίγοντας την καρδιά του και μιλώντας για τις σκοτεινές και δύσκολες στιγμές που σημάδεψαν από την παιδική ηλικία μέχρι την ενήλικη ζωή του.

Ανάμεσα στις αναμνήσεις που μοιράστηκε, μία ξεχώρισε για τη δύναμη της εικόνας που περιέγραψε και την έντονη συναισθηματική φόρτιση που εξακολουθεί να του προκαλεί.

Η εικόνα που τον άφησε άφωνο

Ο ηθοποιός αποκάλυψε πως, όταν επισκέφθηκε το πατρικό σπίτι της πρώην συζύγου του, Μαρίας Γεωργιάδου, στο Χαλάνδρι, βρέθηκε μπροστά σε μια εικόνα που, όπως είπε, δεν περίμενε ποτέ να αντικρίσει.

Όπως αποκάλυψε, στην τραπεζαρία του σπιτιού υπήρχε ένα έμβρυο μέσα σε γυάλα με φορμόλη, γεγονός που του προκάλεσε έντονη αναστάτωση.

«Όταν πήγα στο Χαλάνδρι, στο σπίτι που έμενε ο πατέρας της, είδα στην τραπεζαρία ένα μωρό, έμβρυο, μέσα σε μια γυάλα. Ρώτησα τι ήταν και μου εξήγησε πως, όταν ήταν φοιτήτρια Φαρμακευτικής, συμμετείχε σε εκπαιδευτικές συναντήσεις με γιατρούς και είχαν κρατήσει το συγκεκριμένο έμβρυο. Της είπα πως αυτό έπρεπε να ταφεί και όχι να βρίσκεται μέσα στο σπίτι. Αργότερα, όταν αποφασίσαμε να μείνουμε εκεί, το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν να το θάψουμε. Ήταν ένα μωρό έξι-επτά μηνών που είχε πεθάνει και το διατηρούσαν στη φορμόλη», είπε.

Οι δύσκολες μνήμες από τη μητέρα του

Μεταξύ άλλων, ο ηθοποιός δεν δίστασε να περιγράψει λεπτομέρειες από τα παιδικά του χρόνια, εστιάζοντας στις προσπάθειες αυτοκτονίας που είχε επιχειρήσει η μητέρα του,αποκαλύπτοντας ότι η μητέρα του είχε επιχειρήσει δύο φορές να βάλει τέλος στη ζωή της.

Θυμήθηκε χαρακτηριστικά τη στιγμή που τη βρήκαν έπειτα από κατανάλωση χλωρίνης, μια εικόνα που, όπως είπε, παραμένει χαραγμένη στη μνήμη του μέχρι σήμερα.

«Η μάνα μου ήπιε ένα ολόκληρο μπουκάλι χλωρίνη. Το θυμάμαι πολύ καλά γιατί είχε τη νεκροκεφαλή και την είδα κάτω στο πάτωμα. Με πήγαν εμένα σε ένα σπίτι φίλων και πήρε μόνο μια εικόνα μαζί μου. Ήταν η δεύτερη απόπειρα αυτοκτονίας της μάνας μου. Από τότε ευτυχώς δεν ξαναέκανε άλλη. Η μάνα μου ήτανε πάντα γλυκιά και υποστηρικτική. Στην έκρηξη της στα σκοτάδια της... έκανε αυτό.», εξομολογήθηκε.

Το πένθος που άλλαξε τη ζωή του

Ο ηθοποιός στάθηκε και στην απώλεια της μητέρας του, την οποία έχει χαρακτηρίσει ως το μεγαλύτερο πλήγμα της ζωής του.

Όπως έχει αποκαλύψει και σε παλαιότερες συνεντεύξεις, μετά τον θάνατό της βυθίστηκε σε βαθύ πένθος για χρόνια, αδυνατώντας να ανταποκριθεί ακόμη και στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Μάλιστα, είχε ζητήσει να αποχωρήσει από τηλεοπτικές και θεατρικές δουλειές, καθώς, όπως είχε εξηγήσει, δεν μπορούσε να διαχειριστεί ψυχολογικά την απώλεια.

Η πρόσφατη εξομολόγηση του φωτίζει ακόμη μία άγνωστη πλευρά της ζωής του, αποτυπώνοντας γεγονότα που, όπως παραδέχεται ο ίδιος, εξακολουθούν να τον συνοδεύουν μέχρι σήμερα.