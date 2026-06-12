Η ΕΥΔΑΠ στη πρωτοπορία της βιώσιμης ανάπτυξης: Πώς μία κοινωφελής εταιρεία γίνεται υπόδειγμα κυκλικής οικονομίας

Η βιώσιμη ανάπτυξη έχει πάψει εδώ και χρόνια να αποτελεί μια θεωρητική έννοια ή ένα επικοινωνιακό σύνθημα για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Σήμερα, συνιστά ένα βασικό κριτήριο βάσει του οποίου αξιολογείται ο ρόλος τους στην κοινωνία και την οικονομία. Ειδικά για οργανισμούς που διαχειρίζονται κρίσιμους φυσικούς πόρους, όπως το νερό ή η ενέργεια, η βιωσιμότητα δεν είναι επιλογή αλλά αναγκαιότητα. Η συμμετοχή των μεγάλων κοινωφελών εταιρειών στη διαμόρφωση ενός πιο υπεύθυνου μοντέλου ανάπτυξης επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών.

Η αποστολή της ΕΥΔΑΠ και ο ρόλος της βιωσιμότητας

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΥΔΑΠ επενδύει στη βιωσιμότητα, η οποία δεν αποτελεί ένα ξεχωριστό κεφάλαιο δράσης, αλλά τον πυρήνα της ίδιας της αποστολής της. Η διαχείριση και προστασία του νερού, ενός από τους πιο πολύτιμους φυσικούς πόρους, συνδέεται άμεσα με την καθημερινή λειτουργία της εταιρείας. Μέσα από ένα εκτεταμένο πρόγραμμα επενδύσεων, περιβαλλοντικών παρεμβάσεων και τεχνολογικού εκσυγχρονισμού, η ΕΥΔΑΠ επιχειρεί να μετασχηματίσει το μοντέλο λειτουργίας της, ενισχύοντας παράλληλα το περιβαλλοντικό και κοινωνικό της αποτύπωμα στην Αττική.

Ταμιευτήρας Υλίκης, Πηγή: Αρχείο ΕΥΔΑΠ

Ταμιευτήρας Μόρνου, Πηγή: Αρχείο ΕΥΔΑΠ

Ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα κοινής ωφέλειας στην Ελλάδα

Η κλίμακα του έργου που διαχειρίζεται η εταιρεία αποτυπώνει και το εύρος της ευθύνης της. Σήμερα, η ΕΥΔΑΠ λειτουργεί ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα κοινής ωφέλειας στη χώρα, με περίπου 14.600 χιλιόμετρα δικτύου ύδρευσης και 8.723 χιλιόμετρα δικτύου αποχέτευσης. Πίσω από αυτούς τους αριθμούς βρίσκεται μια σύνθετη υποδομή που συντηρείται και αναβαθμίζεται διαρκώς, ώστε να ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες ανάγκες ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου αστικού περιβάλλοντος.

Το δίκτυο αυτό εξυπηρετεί περίπου 4,4 εκατομμύρια πολίτες στον τομέα της ύδρευσης και 3,7 εκατομμύρια στην αποχέτευση, γεγονός που καθιστά την εταιρεία καθοριστικό παράγοντα για τη δημόσια υγεία και την ποιότητα ζωής στο λεκανοπέδιο. Η καθημερινή λειτουργία των συστημάτων δεν αφορά μόνο την παροχή υπηρεσιών, αλλά και τη διασφάλιση ότι ο κύκλος του νερού ολοκληρώνεται με τρόπο ασφαλή και περιβαλλοντικά υπεύθυνο.

Μονάδα Επεξεργασίας Νερού Ασπροπύργου, Πηγή: Αρχείο ΕΥΔΑΠ

Μονάδα Επεξεργασίας Νερού Αχαρνών, Πηγή: Αρχείο ΕΥΔΑΠ

Μεγάλα έργα αποχέτευσης στην Ανατολική Αττική

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της περιβαλλοντικής διάστασης των έργων της ΕΥΔΑΠ είναι το έργο της στην Ανατολική Αττική. Εκεί υλοποιείται ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αποχέτευσης που αφορά τους Δήμους Ραφήνας–Πικερμίου, Σπάτων–Αρτέμιδος, Μαραθώνος, Παλλήνης, Παιανίας. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στη χώρα, με στόχο τη ριζική αναβάθμιση των υποδομών και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή.

Εργασίες Κατασκευής Σήραγγας του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ραφήνας - Πικερμίου - Σπάτων - Αρτέμιδας, Πηγή: Αρχείο ΕΥΔΑΠ

Σήραγγα διέλευσης αγωγών του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ραφήνας - Πικερμίου - Σπάτων - Αρτέμιδας, Πηγή: Αρχείο ΕΥΔΑΠ

Μονάδες επεξεργασίας και η συμβολή της Ψυττάλειας

Παράλληλα, η εταιρεία λειτουργεί τέσσερις Μονάδες Επεξεργασίας Νερού και πέντε Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων, εξασφαλίζοντας την ποιότητα του πόσιμου νερού αλλά και την ορθή διαχείριση των λυμάτων. Κεντρικό ρόλο σε αυτό το δίκτυο έχει το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας, μία από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις του είδους στην Ευρώπη. Με δυνατότητα επεξεργασίας έως και 1.000.000 κυβικών μέτρων λυμάτων ημερησίως, η Ψυττάλεια εξυπηρετεί το μεγαλύτερο μέρος της Αττικής, συμβάλλοντας καθοριστικά στη βελτίωση της ποιότητας των υδάτων του Σαρωνικού κόλπου.

Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας, Πηγή: Αρχείο ΕΥΔΑΠ

Η λειτουργία της Ψυττάλειας δεν περιορίζεται μόνο στην επεξεργασία λυμάτων. Εκεί, η ΕΥΔΑΠ, εφαρμόζοντας στην πράξη τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, εξοικονομεί πόρους ενέργειας, αξιοποιώντας το παραγόμενο βιοαέριο. Δύο μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας μέσω βιοαερίου, συνολικής ισχύος 11,4 MWe, καθώς και μία μονάδα φυσικού αερίου ισχύος 12,9 MWe, συμβάλλουν στην ενεργειακή αυτονομία των εγκαταστάσεων και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Η στρατηγική αυτή ενισχύεται και από επιπλέον έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η εταιρεία έχει αναπτύξει φωτοβολταϊκό σταθμό περίπου 2 MW στις Αχαρνές, ενώ παράλληλα λειτουργεί πέντε μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς κατά μήκος των εξωτερικών υδραγωγείων. Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχέδιο ενεργειακής μετάβασης και βελτίωσης της αποδοτικότητας των υποδομών.

ESG στρατηγική και ευρωπαϊκά πρότυπα διαφάνειας

Σημαντική είναι και η θεσμική διάσταση αυτής της μετάβασης. Η ΕΥΔΑΠ έχει ενσωματώσει τις αρχές ESG (Environmental, Social, and Governance) στη λειτουργία και τη στρατηγική της, παρακολουθώντας συστηματικά τις επιδόσεις της σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και διοικητικά θέματα. Παράλληλα, προχώρησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στη δημοσιοποίηση Δήλωσης Βιωσιμότητας σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) και τα πρότυπα ESRS (European Sustainability Reporting Standards), ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη λογοδοσία της.

Η επιτάχυνση αυτής της συνολικής προσπάθειας αποτυπώνεται και στους αριθμούς, καθώς η απορρόφηση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας αυξήθηκε κατά 27,6%, αντανακλώντας την ενίσχυση έργων υποδομής, περιβαλλοντικής προστασίας και ψηφιακού μετασχηματισμού.

Συνολικά, η βιωσιμότητα για την ΕΥΔΑΠ δεν λειτουργεί ως ξεχωριστός στόχος, αλλά ως τρόπος οργάνωσης και εξέλιξης του ίδιου του επιχειρησιακού της μοντέλου. Από τα μεγάλα έργα υποδομής έως την ενεργειακή αξιοποίηση και την ενίσχυση της διαφάνειας, η εταιρεία επιχειρεί να αποδείξει στην πράξη ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν μετριέται μόνο σε στρατηγικές δεσμεύσεις, αλλά κυρίως σε χειροπιαστά αποτελέσματα που επηρεάζουν θετικά την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων.