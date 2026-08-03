«Η ευκαιρία είναι μπροστά μας»: Το βίντεο που φέρεται να προκάλεσε την εισβολή μεταναστών στη Θέουτα

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνει μια ομάδα νεαρών Μαροκινών να χαμογελούν και να κάνουν το σήμα της νίκης, έχοντας μόλις περάσει παράνομα στη Θέουτα, ενδέχεται να λειτούργησε ως καταλύτης για τη μαζική μετακίνηση μεταναστών προς τον ισπανικό θύλακα.

Η εκτίμηση αυτή ανήκει στη δρ. Μίριαμ Τσέρτι, ειδικό σε ζητήματα μετανάστευσης, η οποία μίλησε στη Daily Mail για τον ρόλο που φαίνεται να διαδραμάτισαν τα social media στην κινητοποίηση χιλιάδων ανθρώπων. Σύμφωνα με την ίδια, το βίντεο αποτέλεσε ένα είδος «showcase για τους συνομηλίκους σου», παρουσιάζοντας την επιτυχή άφιξη στη Θέουτα ως μια εφικτή και ασφαλή επιλογή.

Στο βίντεο, περίπου 20 έως 30 άνδρες εμφανίζονται χαμογελαστοί, σηκώνουν τους αντίχειρές τους και κάνουν το σήμα της ειρήνης προς την κάμερα. Ορισμένοι κρατούν στα χέρια τους έγγραφα που φέρεται να είναι προσωρινές ταυτότητες ή αποδεικτικά εγγραφής.

Η κάμερα καταγράφει την ομάδα καθώς προσπαθεί να προστατευτεί από τον ήλιο, με ορισμένους να ακουμπούν σε τοίχους και άλλους να βρίσκονται στην άκρη δρόμων ή κάτω από δέντρα. Η ανάρτηση συνοδεύεται από τη φράση «stay safe» και hashtags που παραπέμπουν στη Θέουτα, ενώ πάνω στο βίντεο εμφανίζονται τα μηνύματα «ευχαριστώ, Ισπανία» και «ασφαλή άφιξη σε εσάς».

Τα social media και η «ευκαιρία» της ανοιχτής διαδρομής

Σύμφωνα με τη δρ. Τσέρτι, το συγκεκριμένο βίντεο δημοσιεύθηκε λίγες ημέρες πριν από τη μαζική άφιξη περισσότερων από 60.000 μεταναστών στη μικρή ισπανική επικράτεια, η οποία καλύπτει περίπου επτά τετραγωνικά μίλια και έχει πληθυσμό περίπου 84.000 κατοίκων.

Η ίδια, η οποία έχει μελετήσει την επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στις μεταναστευτικές ροές, παρατήρησε ότι μετά την ανάρτηση του βίντεο άρχισαν να εμφανίζονται σταδιακά νέες δημοσιεύσεις σε διαφορετικές πλατφόρμες, ενθαρρύνοντας και άλλους να επιχειρήσουν το ταξίδι.

«Οι αναρτήσεις ξεκίνησαν το Σαββατοκύριακο. Η πρώτη ήταν το Σάββατο, όταν μια ομάδα νεαρών Μαροκινών που είχαν φτάσει στη Θέουτα μοιράστηκε την είδηση ότι έφτασαν με ασφάλεια», ανέφερε η ερευνήτρια του Centre on Migration, Policy and Society του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.

«Ήταν μια ομάδα 20 ή 30 ατόμων, οπότε ήταν ένα είδος επίδειξης προς τους συνομηλίκους τους», πρόσθεσε.

Όπως περιέγραψε, σταδιακά άρχισαν να κυκλοφορούν περισσότερα βίντεο που προωθούσαν την παράνομη μετανάστευση, με χαρακτηριστικές αναφορές στη λέξη «El Ghorva», έναν όρο που χρησιμοποιείται για την εμπειρία του να γίνεται κάποιος ξένος σε μια άλλη χώρα.

Η δρ. Τσέρτι ανέφερε ότι είχε προειδοποιήσει συναδέλφους της να είναι σε επιφυλακή για πιθανή μαζική μετακίνηση και πως μέσα σε λίγες ημέρες η κατάσταση είχε εξελιχθεί σε διεθνή είδηση.

Από το Τετουάν στη Θέουτα - Η μαζική μετακίνηση

Την παραμονή της μαζικής εισόδου στη Θέουτα, ένα ακόμη βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok φέρεται να έδειχνε κατάστημα στην πόλη Τετουάν του Μαρόκου, όπου υπήρχε χώρος γεμάτος με στολές κατάδυσης και βατραχοπέδιλα.

Daily Mail/ Facebook

Λίγο αργότερα, χιλιάδες άνθρωποι από διαφορετικές περιοχές του Μαρόκου άρχισαν να κατευθύνονται προς το Τετουάν και την κοντινή πόλη Φνιντέκ, με τις δημόσιες συγκοινωνίες να κατακλύζονται.

«Οι σιδηροδρομικοί σταθμοί κατακλύστηκαν την Πέμπτη, συμπεριλαμβανομένου του τρένου υψηλής ταχύτητας προς την Ταγγέρη. Ήταν άδειοι στις 9 το πρωί, αλλά δύο ώρες αργότερα είχαν γεμίσει εντελώς», ανέφερε η ειδικός.

Στα social media κυκλοφόρησαν επίσης βίντεο με ανθρώπους να επιβιβάζονται στα τρένα, με το μήνυμα ότι «είναι μια ευκαιρία», καθώς «τα σύνορα είναι ανοιχτά» και όλοι μπορούν να επιχειρήσουν να περάσουν.

Οι εικόνες από τη μαζική μετακίνηση προκάλεσαν διεθνείς αντιδράσεις, καθώς περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι φέρεται να έφτασαν στη Θέουτα, με αρκετούς να καταγράφουν οι ίδιοι την προσπάθειά τους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι μετανάστες κολύμπησαν από την πλευρά του Μαρόκου προς τα ανοιχτά και στη συνέχεια κινήθηκαν προς την ισπανική πλευρά.

Η μαζική είσοδος προκάλεσε έντονη πολιτική αντιπαράθεση, με τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ να επικρίνει την έλλειψη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Σε επιστολή του προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εξέφρασε «σοβαρές ανησυχίες» για την αντίδραση ορισμένων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.

Παράλληλα, η Ιταλία ανέστειλε προσωρινά την εφαρμογή της συμφωνίας Σένγκεν για την ελεύθερη μετακίνηση με την Ισπανία, με την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι να χαρακτηρίζει τις εικόνες «σοκαριστικές». Η κίνηση υποστηρίχθηκε από τη Φινλανδία και τη Δανία.

Η κατάσταση συνεχίστηκε μέχρι το βράδυ της Πέμπτης, ενώ ισπανικές στρατιωτικές μονάδες αναπτύχθηκαν στην περιοχή. Οι λόφοι κοντά στα σύνορα κατακλύστηκαν από πλήθη ανθρώπων που κατευθύνονταν προς την πόλη.

Το Σάββατο, οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι περίπου 48.000 από όσους είχαν εισέλθει παράνομα στη Θέουτα επέστρεψαν οικειοθελώς στο Μαρόκο. Τουλάχιστον 67 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθεια να περάσουν τα σύνορα, είτε από πνιγμό είτε από συνθήκες συνωστισμού και σύνθλιψης στον συνοριακό φράχτη.

Πρόκειται για τη δεύτερη μεγάλη εισροή μεταναστών, μετά την οργανωμένη άφιξη περίπου 4.000 ανθρώπων τον Σεπτέμβριο του 2024. Όπως σημειώνει η δρ. Τσέρτι, πίσω από τη νέα μετακίνηση βρίσκονται, μεταξύ άλλων, οι προσδοκίες για μια καλύτερη ζωή και μεγαλύτερη εργασιακή ασφάλεια.