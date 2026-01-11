Η ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου σε τροχιά ανάπτυξης με αιχμή τα ηλεκτρικά μοντέλα

Η ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου κατέγραψε ήπια ανοδική πορεία την προηγούμενη χρονιά, με τις πρώτες εκτιμήσεις να δείχνουν ότι η θετική τάση θα συνεχιστεί και το 2026. Τη μεγαλύτερη συμβολή στην αύξηση είχαν οι αγορές της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίες λειτούργησαν ως βασικοί μοχλοί ανάπτυξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τα αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης συνέχισαν να υποχωρούν, ενώ αντίθετα τα αμιγώς ηλεκτρικά, τα plug-in υβριδικά και τα πλήρως υβριδικά μοντέλα σημείωσαν ισχυρή άνοδο, αποτελώντας τον βασικό πυλώνα της αγοράς. Η μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση και τις εξηλεκτρισμένες λύσεις δείχνει πλέον να εδραιώνεται.

Τα ηλεκτρικά οχήματα ξεχώρισαν ιδιαίτερα μέσα στο 2025, καταφέρνοντας σε αρκετές αγορές να ξεπεράσουν το 15% του συνολικού μεριδίου. Η ζήτηση ενισχύθηκε σημαντικά τους τελευταίους μήνες του έτους, γεγονός που συνδέεται άμεσα με τη βελτιωμένη διαθεσιμότητα μοντέλων σε όλες τις κατηγορίες. Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν οι πιο ανταγωνιστικές τιμές, η ανάπτυξη των υποδομών φόρτισης, το χαμηλότερο συνολικό κόστος κτήσης, η αυξημένη αυτονομία, αλλά και η προσπάθεια των κατασκευαστών να επιτύχουν τους στόχους της ΕΕ για τις εκπομπές CO2.

Σε επίπεδο αμαξώματος, τα SUV και τα crossover συνέχισαν να ενισχύουν τη θέση τους στην αγορά. Οι καταναλωτές φαίνεται να προτιμούν την ψηλή θέση οδήγησης, την αίσθηση ασφάλειας, την ευελιξία και τις αυξημένες δυνατότητες κίνησης σε διαφορετικές συνθήκες. Αντίθετα, οι παραδοσιακές κατηγορίες της ευρωπαϊκής αγοράς, όπως τα hatchbacks και τα sedans, συνέχισαν να χάνουν έδαφος.

Το γενικό πλαίσιο δεν αναμένεται να αλλάξει ουσιαστικά μέσα στη φετινή χρονιά. Παρότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χαλαρώσει προσωρινά ορισμένες απαιτήσεις για τις εκπομπές ρύπων, οι αυτοκινητοβιομηχανίες συνεχίζουν να επενδύουν δυναμικά στην παραγωγή νέων ηλεκτρικών μοντέλων. Οι υψηλές τιμές παραμένουν ανασταλτικός παράγοντας, ειδικά σε χώρες όπου απουσιάζουν κρατικά κίνητρα, ωστόσο το κόστος συντήρησης, η κατανάλωση ενέργειας, το συνολικό λειτουργικό κόστος και η υπολειμματική αξία επηρεάζουν όλο και περισσότερο τις αγοραστικές αποφάσεις.

Η περσινή χρονιά έφερε και αλλαγές στον ανταγωνισμό, με την είσοδο πολλών νέων εταιρειών και μοντέλων από την Κίνα. Η παρουσία τους αύξησε σημαντικά την πίεση στην αγορά, καθώς προσφέρουν αυτοκίνητα με πλούσιο εξοπλισμό, υψηλά επίπεδα ασφάλειας και σύγχρονη τεχνολογία σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές.

Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, το 2026 αναμένεται να αποτελέσει χρονιά περαιτέρω εξέλιξης. Δεν προβλέπεται υποχώρηση στις πωλήσεις των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ωστόσο τα plug-in υβριδικά θα διατηρήσουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Η συνεχής αύξηση της ηλεκτρικής τους αυτονομίας τα καθιστά πιο ελκυστική και πρακτική επιλογή για ένα ευρύ κοινό.