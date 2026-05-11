Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει υποχρεωτική απόσυρση μέσω ΚΤΕΟ

Η Ελλάδα κατέχει μια θλιβερή πρωτιά: Διαθέτει τον πιο γερασμένο στόλο οχημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη μέση ηλικία να αγγίζει πλέον τα 17,8 έτη. Όμως, η εποχή που ένα «ταλαιπωρημένο» όχημα μπορούσε να κυκλοφορεί με ελλιπή συντήρηση φτάνει στο τέλος της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της «Πράσινης Συμφωνίας», προωθεί μια αυστηρή δέσμη μέτρων που μετατρέπει τον τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) από μια τυπική διαδικασία σε ένα αυστηρό «φίλτρο» που θα οδηγεί χιλιάδες αυτοκίνητα εκτός κυκλοφορίας.

Το «κυνήγι» των μικροσωματιδίων και το diesel

Η μεγαλύτερη τομή αφορά τα πετρελαιοκίνητα οχήματα. Μέχρι σήμερα, πολλά οχήματα diesel «ξεγελούσαν» το σύστημα. Ιδιοκτήτες που αφαιρούσαν το φίλτρο μικροσωματιδίων (DPF) για να αποφύγουν το κόστος αντικατάστασης ή για να αυξήσουν την απόδοση, κατάφερναν να περνούν τους ελέγχους. Αυτό τελειώνει.

Από την 1η Ιουλίου 2027, θεσπίζεται ο υποχρεωτικός έλεγχος μικροσωματιδίων για οχήματα Euro 5 και Euro 6. Το νέο όριο των 1.000.000 μικροσωματιδίων ανά κυβικό εκατοστό (cm³) είναι τόσο αυστηρό, που οποιοδήποτε όχημα με πειραγμένο ή κατεστραμμένο φίλτρο θα κόβεται αμέσως. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μεταφορών και Περιβάλλοντος (Transport & Environment), τα σωματίδια αυτά είναι υπεύθυνα για σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα στις πόλεις, καθιστώντας την καταστολή τους ζήτημα δημόσιας υγείας.

Γιατί η Ελλάδα βρίσκεται στο «κόκκινο»;

Η οικονομική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας πάγωσε την αγορά αυτοκινήτου. Σύμφωνα με στοιχεία της ACEA (Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων), ενώ ο μέσος όρος ηλικίας των ΙΧ στην Ε.Ε. είναι τα 12 έτη, στην Ελλάδα η κατάσταση είναι οριακή. Πολλά οχήματα που ταξινομήθηκαν μετά το 2013 (Euro 5/6) βρίσκονται πλέον σε ηλικία που απαιτούν δαπανηρές επισκευές για να πληρούν τις νέες προδιαγραφές. Η υποχρεωτική απόσυρση δεν θα έρθει με ένα κρατικό διάταγμα που «πετάει» το αυτοκίνητο στα σκουπίδια, αλλά με έναν τεχνικό έλεγχο που θα κρίνει το κόστος επισκευής ασύμφορο σε σχέση με την αξία του οχήματος.

Τι σημαίνει αυτό για την τσέπη μας και την κοινωνία;

Η κίνηση αυτή, αν και περιβαλλοντικά αναγκαία, προκαλεί μια σειρά από αλυσιδωτές αντιδράσεις:

• Οικονομική πίεση στα χαμηλά εισοδήματα: Οι ιδιοκτήτες παλαιών οχημάτων είναι συνήθως πολίτες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα αγοράς νέου ή μεταχειρισμένου πρόσφατης τεχνολογίας. Η ανάγκη για ακριβές επισκευές (π.χ. αλλαγή DPF που κοστίζει από 1.000 € έως 3.000 €) θα λειτουργήσει ως «έμμεση απόσυρση».

Φωτογραφία αρχείου: Έλεγχος Οχημάτων σε ΚΤΕΟ (EUROKINISSI/ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ)

• Απαξίωση της μεταπωλητικής αξίας: Τα παλιά πετρελαιοκίνητα θα χάσουν απότομα την αξία τους στη δευτερογενή αγορά, καθώς οι υποψήφιοι αγοραστές θα φοβούνται το «κόψιμο» στο ΚΤΕΟ.

• Βελτίωση της δημόσιας υγείας: Η μείωση των μικροσωματιδίων (PM2.5) αναμένεται να μειώσει τα ποσοστά άσθματος και καρδιαγγειακών παθήσεων στα αστικά κέντρα, εξοικονομώντας πόρους από το εθνικό σύστημα υγείας.

• Πίεση για Κίνητρα: Η πολιτεία θα αναγκαστεί να θεσπίσει νέα προγράμματα «Κινούμαι Ηλεκτρικά» ή επιδοτήσεις απόσυρσης, καθώς η απλή απαγόρευση χωρίς εναλλακτική θα δημιουργήσει κοινωνικές αντιδράσεις.

• Το μήνυμα είναι σαφές: Το αυτοκίνητο παύει να είναι ένα περιουσιακό στοιχείο που «κρατάει για πάντα». Η μετάβαση στην πράσινη κινητικότητα είναι πλέον υποχρεωτική και ο δρόμος προς το 2027 θα είναι γεμάτος προκλήσεις για χιλιάδες Έλληνες οδηγούς.

Παρόλο που η Ένωση εστιάζει στην «πράσινη» πλευρά και την ασφάλεια, υπάρχουν τρεις κρίσιμοι παράγοντες που οι περισσότεροι οδηγοί/αγοραστές παραβλέπουν και θα βρουν μπροστά τους τα επόμενα χρόνια:

1. Η έλλειψη υποδομών στα ΚΤΕΟ

Για να μετρηθούν τα μικροσωματίδια (PN - Particle Number) και όχι απλώς η θολερότητα (κάπνα), τα ΚΤΕΟ πρέπει να αγοράσουν νέο, πανάκριβο εξοπλισμό. Αυτό σημαίνει ότι το κόστος του ελέγχου ΚΤΕΟ πιθανότατα θα αυξηθεί για τον καταναλωτή. Επιπλέον, υπάρχει ο κίνδυνος «ουρών» ή δυσλειτουργιών μέχρι να εναρμονιστούν όλα τα κέντρα ελέγχου στη χώρα, ειδικά στην επαρχία.

2. Το Κοινωνικό Χάσμα στην Κινητικότητα

Αυτό που δεν βλέπουμε είναι ο κίνδυνος «συγκοινωνιακού αποκλεισμού».

Αν ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού δεν μπορεί να περάσει ΚΤΕΟ και δεν έχει τα 20.000€+ που απαιτούνται για ένα αξιοπρεπές νέο υβριδικό/ηλεκτρικό, θα στραφεί σε ακόμη παλαιότερα βενζινοκίνητα (που δεν έχουν τους ίδιους περιορισμούς στα μικροσωματίδια ακόμα) ή θα μείνει χωρίς μεταφορικό μέσο σε περιοχές με κακή δημόσια συγκοινωνία.

Η απόσυρση χωρίς γενναία επιδότηση ανταλλαγής (όχι απλώς διαγραφής) μπορεί να οδηγήσει σε γερασμένο στόλο βενζίνης αντί για ανανέωση.

3. Η «Ανάσταση» των βενζινοκινητήρων παλιάς τεχνολογίας

Επειδή τα νέα μέτρα εστιάζουν κυρίως στα μικροσωματίδια των diesel, πολλοί θα στραφούν σε παλιά βενζινοκίνητα Euro 4, τα οποία εκπέμπουν περισσότερο CO 2 (διοξείδιο του άνθρακα) αλλά περνούν ευκολότερα το ΚΤΕΟ. Αυτό είναι το λεγόμενο «παράδοξο της ρύπανσης»: Προσπαθούμε να καθαρίσουμε τον αέρα από σωματίδια και καταλήγουμε με αυτοκίνητα που επιτείνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Η ελληνική αγορά είναι έτοιμη για μια τέτοια άμεση προσαρμογή το 2027;

Αν κοιτάξουμε το ιστορικό της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές συμμορφώσεις, η απάντηση κινείται κάπου ανάμεσα στον ρεαλισμό και την ελληνική ιδιαιτερότητα.

Το σενάριο των παρατάσεων (Το πιο πιθανό)

Στην Ελλάδα έχουμε παράδοση στις παρατάσεις όταν το πολιτικό και κοινωνικό κόστος είναι μεγάλο.

Κοινωνική πίεση

Αν την 1η Ιουλίου 2027 κοπεί το 20% των diesel οχημάτων (επαγγελματικών και ιδιωτικών), θα προκληθεί σοκ. Είδαμε αντίστοιχες καθυστερήσεις στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, στα διασυνδεδεμένα POS, ακόμα και στους δασικούς χάρτες. Είναι πολύ πιθανό να δούμε μια σταδιακή εφαρμογή (π.χ. πρώτα τα επαγγελματικά, μετά τα ιδιωτικά) ή μια περίοδο χάριτος όπου το ΚΤΕΟ θα δίνει «κίτρινη κάρτα» για επανέλεγχο σε 6 μήνες αντί για άμεση ακινητοποίηση.

Η ευρωπαϊκή «θηλιά» (Γιατί μπορεί να ΜΗΝ δοθεί παράταση)

Εδώ υπάρχει μια σημαντική διαφορά σε σχέση με το παρελθόν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον συνδέει την περιβαλλοντική συμμόρφωση με τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης. Αν η Ελλάδα δεν εφαρμόσει τους ελέγχους, κινδυνεύει με τεράστια πρόστιμα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την ποιότητα του αέρα (ήδη έχουμε καταδικαστεί στο παρελθόν για τις υπερβάσεις μικροσωματιδίων στην Αθήνα). Όταν το διακύβευμα είναι εκατομμύρια ευρώ σε πρόστιμα, η κυβέρνηση συνήθως «σφίγγει τα λουριά», παρά το πολιτικό κόστος.

Το πρόβλημα των ανταλλακτικών

Ακόμα κι αν ο κόσμος ήθελε να συμμορφωθεί, υπάρχει ένα πρακτικό ζήτημα: Η εφοδιαστική αλυσίδα. Αν 100.000 αυτοκίνητα χρειαστούν ταυτόχρονα καινούργιο φίλτρο DPF, η αγορά δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί ούτε σε στοκ ούτε σε τιμές. Αυτό από μόνο του αποτελεί επιχείρημα για τους φορείς των ΚΤΕΟ και των συνεργείων να ζητήσουν αναβολή.

Τι θα δούμε τελικά;

Το πιθανότερο είναι να ακολουθηθεί η μέθοδος του «μαλακού σοκ»:

• 2027: Έναρξη ελέγχων αλλά με πολύ υψηλά (ελαστικά) όρια, ώστε να κόβονται μόνο οι κραυγαλέες περιπτώσεις (π.χ. αυτοί που έχουν αφαιρέσει τελείως το φίλτρο).

• 2028-2029: Σταδιακή αυστηροποίηση των ορίων μέχρι να φτάσουμε στο επιθυμητό επίπεδο.

• Κίνητρα: Παράλληλη ανακοίνωση ενός προγράμματος «Απόσυρση & Αντικατάσταση» για να χρυσωθεί το χάπι.

Στο τέλος της ημέρας: Η αγορά δεν θα είναι έτοιμη, αλλά η τεχνολογία και η νομοθεσία θα την αναγκάσουν να προσαρμοστεί. Το ερώτημα είναι αν ο Έλληνας οδηγός θα βρεθεί με ένα άχρηστο αυτοκίνητο στο γκαράζ του επειδή δεν μπορεί να πληρώσει την επισκευή.