Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατηγορεί τη Meta για τη χρήση social media σε ηλικίες κάτω των 13 ετών

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατηγορεί τη Meta ότι δεν κάνει αρκετά για να προστατέψει ανηλίκους που χρησιμοποιούν το Facebook και το Instagram, και ζητά επείγουσα ενίσχυση του μηχανισμού επαλήθευσης ηλικίας στις δύο πλατφόρμες. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά πορίσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Meta παραβιάζει τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τις Ψηφιακές Αγορές (DSA), που υποχρεώνει τις πλατφόρμες να αποτρέπουν την πρόσβαση χρηστών κάτω των 13 ετών, παρότι οι ίδιοι οι όροι χρήσης της Meta ορίζουν τα 13 ως ελάχιστη ηλικία τόσο για το Facebook όσο και για το Instagram.

Τι λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Κομισιόν υποστηρίζει ότι η Meta δεν έχει αποτελεσματικούς μηχανισμούς για να ελέγξει αν οι χρήστες που δηλώνουν την ηλικία τους κατά την εγγραφή λένε την αλήθεια. Τα παιδιά μπορούν να δηλώσουν ψευδή ημερομηνία γέννησης, χωρίς να υπάρχει πραγματική επιβεβαίωση μέσω ταυτοτήτων, κρατικών εγγράφων ή έξυπνων συστημάτων AI, κάτι που κάνει την πολιτική "13+" σχεδόν αδύνατη να εφαρμοστεί στην πράξη. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των ρυθμιστικών αρχών, περίπου το 10–12% των παιδιών κάτω των 13 ετών έχει πρόσβαση σε τουλάχιστον μία από τις δύο πλατφόρμες.



Η ανεπαρκής διαχείριση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ανεπαρκές και το εργαλείο αναφοράς χρηστών κάτω των 13, το οποίο περιγράφεται ως δύσκολο στην πρόσβαση και δυσνόητο, ενώ οι αναφορές που έρχονται συχνά δεν οδηγούν σε γρήγορη διαγραφή των λογαριασμών. Οι αρχές επισημαίνουν ότι η Meta δεν έχει αναπτύξει έναν αξιόπιστο, αυτόματο μηχανισμό για την ανίχνευση των ανηλίκων, ούτε προσπαθεί να συνδέσει την προσωπικότητα πίσω από τον λογαριασμό με άλλα στοιχεία που θα κατεδείκνυαν την ηλικία του.



Τι ζητά η ΕΕ και πώς θα αλλάξει

Η Κομισιόν δεν έχει επιβάλει ακόμα κάποιο πρόστιμο, αλλά ζητεί από τη Meta να ενισχύσει άμεσα την επαλήθευση ηλικίας, προκειμένου να μειωθεί η πρόσβαση των ανηλίκων κάτω των 13 ετών στις δύο πλατφόρμες. Η ΕΕ εξετάζει ήδη τη δημιουργία ενός ενιαίου πανευρωπαϊκού πλαισίου για επαλήθευση ηλικίας σε ψηφιακές υπηρεσίες, που θα μπορεί να αξιοποιηθεί σε social media, παιχνίδια, πλατφόρμες ροής περιεχομένου και άλλες online υπηρεσίες. Η Επιτροπή τονίζει ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο την Meta, αλλά ολόκληρη την τεχνολογική βιομηχανία.



Πώς αντιδρά η Meta

Η Meta διαφωνεί με τα προκαταρκτικά πορίσματα, δηλώνοντας ότι το Instagram και το Facebook απευθύνονται σε χρήστες 13 ετών και άνω και ότι διαθέτει εργαλεία για τον εντοπισμό και την αφαίρεση λογαριασμών που παραβιάζουν το ηλικιακό όριο. Το παιχνίδι που έχει ξεκινήσει τώρα αφορά στο πώς θα εξελιχθεί η επαλήθευση ηλικίας στην Ευρώπη και αν η Meta θα πρέπει να προχωρήσει σε πιο δραστικές αλλαγές.