Η Ευρώπη κατεβαίνει ενωμένη στον Λευκό Οίκο : Σκληρό πόκερ για την ειρήνη από τους ηγέτες

Η παγκόσμια προσοχή στρέφεται στις επόμενες κινήσεις του Λευκού Οίκου, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ θα υποδεχθεί τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες της «Συμμαχίας των Προθύμων». Σκοπός: να μεταφέρει τα αιτήματα του Πούτιν, αλλά και κυρίως να φιλοτεχνήσει μια στρατηγική αποχώρησης από τον πόλεμο, με συνολική ειρηνευτική συμφωνία στο τραπέζι. Το ερώτημα πλέον είναι: αυτό με ποιο τίμημα θα γίνει…; . Η BILD, επικαλούμενη κυβερνητικές πηγές, αναφέρει ότι στις 18 Αυγούστου ο Τραμπ θα έχει πρώτα μια κατ' ιδίαν συνομιλία με τον Ουκρανό πρόεδρο, μετά την οποία θα συμμετάσχουν και οι πολιτικοί της ΕΕ που τον συνοδεύουν.

Ποιοι συμμετέχουν — και ποια η σχέση τους με τον Τραμπ

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν (Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής): συναίνεσε σε συμφωνία με τον Τραμπ κατά τη συνάντησή τους στο γήπεδο γκολφ Turnberry, «μια συνεργασία με ουσιαστικό νόημα», όπως την περιέγραψε ο Τραμπ.

Μαρκ Ρούτε (Γ.Γ. ΝΑΤΟ): εξήρε τον Τραμπ για τη στάση του απέναντι στην κρίση Ισραήλ–Ιράν, ενώ ο Τραμπ ανταπέδωσε τον έπαινο στη Συμμαχία για τη δέσμευσή της να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες στο 5 % του ΑΕΠ.

Εμανουέλ Μακρόν (Πρόεδρος Γαλλίας): ανέπτυξε απροσδόκητη οικειότητα με τον Τραμπ κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, και συνέχισε να τον επαινεί τον Φεβρουάριο στο Λευκό Οίκο, αναγνωρίζοντας ότι «ο Τραμπ είχε δίκιο να οικοδομήσει σχέση με τον Πούτιν».

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμάνουελ Μακρόν στη τηλεδιάσκεψη για την Ουκρανία/Φωτ. ΑΠΕ-ΜΠΕ

Λίγες ώρες πριν την κρίσιμη συνάντηση στην Ουάσιγκτον και λίγο μετά την συνεδρίαση των Ευρωπαίων ηγετών ο Γάλλος πρόεδρος εμφανίστηκε επιφυλακτικός για την στάση του Ρώσου ομολόγού του σημειώνοντας πως «με ρωτάτε αν πιστεύω ότι ο Πούτιν θέλει ειρήνη. Νομίζω ότι η απάντηση είναι όχι», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν και υπογράμμισε πως «η κατάσταση είναι εξαιρετικά σοβαρή, όχι μόνο για την ΟΟυκρανία υκρανία αλλά και για την Ευρώπη».

Putin is offering Ukraine not peace, but capitulation — Macron



“The only ones who can speak about Ukrainian territories are the Ukrainian authorities,” French President Emmanuel Macron stressed.



According to him, Europeans will ask Trump to what extent he is ready to join… pic.twitter.com/WYlxCO8OQB — NEXTA (@nexta_tv) August 17, 2025

Τζόρτζια Μελόνι (Πρωθυπουργός Ιταλίας): χαρακτηρίστηκε από τον Τραμπ ως «φανταστική γυναίκα» που «έχει κατακτήσει την Ευρώπη», ενώ ήταν και η μοναδική Ευρωπαία ηγέτης στην ορκωμοσία του τον Ιανουάριο.

Φρίντριχ Μερτς (Καγκελάριος Γερμανίας): ταξίδεψε στον Λευκό Οίκο έναν μήνα μετά την ανάληψη του αξιώματός του και… πρόσφερε στον Τραμπ το πιστοποιητικό γέννησης του παππού του από τη Βαυαρία.

Η παραμονή του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ αναμένεται επίσης να διαρκέσει μόνο λίγες ώρες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ARD, ο Φρίντριχ Μερτς θα φθάσει στον Λευκό Οίκο το μεσημέρι της Δευτέρας και η πτήση της επιστροφής του έχει προγραμματιστεί για τις 17:00 ή 18:00 (τοπική ώρα). Αρχικά ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συνομιλήσει κατ’ ιδίαν με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και θα ακολουθήσουν οι διευρυμένες συνομιλίες με τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Αλεξάντερ Στουμπ (Πρόεδρος Φινλανδίας):κοινά με την προεδρική αδυναμία για γκολφ, έπαιξαν μαζί στο Μαρ-α-Λάγκο τον Μάρτιο, και μίλησαν για την Ουκρανία στο γεύμα τους.

Κιρ Στάρμερ ρ (Πρωθυπουργός Ηνωμένου Βασιλείου): ο Τραμπ έχει πει «μου αρέσει ο πρωθυπουργός σας», εκφράζοντας εκτίμηση για τη διαχρονικά ιδιαίτερη «ειδική σχέση» ΗΠΑ‑Βρετανίας.

Τα κρίσιμα θέματα στην ατζέντα

Εγγυήσεις ασφάλειας: η ΕΕ ζητά δεσμευτικές προτάσεις, τύπου Άρθρου 5 ΝΑΤΟ, με τη συμμετοχή ενός «Συνασπισμού των Προθύμων».

Εδαφικά: οι συζητήσεις για αλλαγές συνόρων πρέπει να σέβονται τη νομιμότητα, το διεθνές δίκαιο και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.

Συνεχής υποστήριξη: στρατιωτική, οικονομική και πολιτική στήριξη προς το Κίεβο μέχρι να υπάρξει μια δίκαιη και βιώσιμη λύση.

Τι αποκάλυψε ο Στιβ Γουίτκοφ

Ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ αποκάλυψε στο CNN ότι η Μόσχα «φέρεται να έκανε ορισμένες παραχωρήσεις» για πέντε κρίσιμες ουκρανικές περιοχές, Κριμαία, Λουχάνσκ, Ντονέτσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα που, όπως είπε, «βρίσκονται στον πυρήνα της συμφωνίας».

Έκανε λόγο για συζητήσεις που θα συνεχιστούν με τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, υπό την πίεση για «αποφάσεις επί τόπου».

Ο Ζελένσκι στέλνει μήνυμα ενότητας

Μέσα από ανάρτησή του, ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε τον «Συνασπισμό των Προθύμων» για τη συνάντηση στις Βρυξέλλες, υπογραμμίζοντας ότι:

υπάρχει ξεκάθαρη στήριξη στην ανεξαρτησία και την κυριαρχία της Ουκρανίας.

τα σύνορα δεν αλλάζουν με τη βία.

οι λύσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τριμερή σχήματα (Ουκρανία–ΗΠΑ–Ρωσία).

τα μέτρα ασφάλειας πρέπει να είναι ουσιαστικά και πρακτικά και να αναπτυχθούν με τη συμμετοχή της Ευρώπης.

στόχος είναι η άμεση παύση των εχθροπραξιών και μια συμφωνία γρήγορη, δίκαιη και αποτελεσματική.

I am grateful to all participants of the Coalition of the Willing for today’s conversation in Brussels – on the eve of the meeting in Washington, D.C. with President Trump. It was very useful. We continue coordinating our joint positions. There is clear support for Ukraine’s… pic.twitter.com/Rp3qKkX7vn — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 17, 2025

«Ορόσημο η στάση του Πούτιν»

Ο Ρώσος ηγέτης Βλαντιμίρ Πούτιν συμφώνησε στη σύνοδο κορυφής με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί τους θα μπορούσαν να προσφέρουν στην Ουκρανία μια εγγύηση ασφάλειας παρόμοια με την εντολή συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο μιας τελικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε την Κυριακή Αμερικανός αξιωματούχος.



Ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος συμμετείχε στις συνομιλίες την Παρασκευή σε στρατιωτική βάση στην Αλάσκα , δήλωσε ότι «ήταν η πρώτη φορά που ακούγαμε τους Ρώσους να συμφωνούν σε αυτό» και το χαρακτήρισε «ορόσημο».