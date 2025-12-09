Η Ευρώπη σε διπλό μέτωπο: ECOFIN και γαλλική δικαιοσύνη κρίνουν το μέλλον Shein και Temu

Το ευρωπαϊκό και ελληνικό εμπόριο μπαίνουν σε μια κομβική εβδομάδα, με την Ε.Ε. να δίνει μάχη σε δύο παράλληλα μέτωπα απέναντι στον αθέμιτο ανταγωνισμό. Από τη μία, το Ecofin της 12ης Δεκεμβρίου καλείται να επικυρώσει κρίσιμες αποφάσεις που θα καθορίσουν το νέο τελωνειακό τοπίο στην Ευρώπη. Από την άλλη, η δίκη της Shein στη Γαλλία εξελίσσεται σε πραγματικό «τεστ αντοχών» για τις ευρωπαϊκές αρχές, τις επιχειρήσεις και τις ίδιες τις πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου.

Στο Παρίσι, το γαλλικό δημόσιο αξιοποιεί ένα πρωτοφανές νομικό οπλοστάσιο, διεκδικώντας τη τρίμηνη αναστολή λειτουργίας της πλατφόρμας της Shein στη χώρα. Μια απόφαση με ιστορικό βάρος, που αν εκδοθεί, θα σηματοδοτήσει ριζική αλλαγή στις σχέσεις της Ευρώπης με τους κολοσσούς του e-commerce.

ECOFIN: η Ευρώπη καλείται να δείξει πυγμή

Με «σκιά» τις εξελίξεις στη Γαλλία, το Ecofin έχει μπροστά του την πρόκληση να αποδείξει ότι η Ε.Ε. είναι αποφασισμένη να προστατεύσει την ενιαία αγορά από την αθέμιτη πίεση των τρίτων χωρών. Ήδη, το Συμβούλιο έχει στείλει θετικό μήνυμα με την απόφαση να επισπεύσει για το 2026 αντί του 2028, την επιβολή δασμών «από το πρώτο ευρώ» στα μικροδέματα έως 150 ευρώ, μια δικαίωση για την ΕΣΕΕ και τον εμπορικό κόσμο.

Ωστόσο, τα πραγματικά κρίσιμα ερωτήματα είναι ακόμη ανοιχτά:

Πότε εντός του 2026 θα εφαρμοστεί πλήρως η κατάργηση της απαλλαγής δασμών στα μικροδέματα;

Θα υπάρξει ενιαία ημερομηνία εφαρμογής για όλα τα κράτη-μέλη;

Πώς θα στηθεί η μεταβατική τελωνειακή λύση έως το 2028;

Πότε θα οριστεί το διαχειριστικό τέλος και με ποιον τρόπο θα διασφαλιστεί ότι δεν θα περάσει στον καταναλωτή;

Πώς θα κλείσουν τα «παραθυράκια» για τις πλατφόρμες που ήδη λειτουργούν με αποθήκες εντός της Ε.Ε.;

Ποιο θα είναι το κατώφλι ελέγχων και κυρώσεων για τη μάστιγα της υποτιμολόγησης και των ψευδών δηλώσεων περιεχομένου;

Όλα αυτά θα καθορίσουν το επίπεδο προστασίας που θα έχει ο Έλληνας και ο Ευρωπαίος έμπορος τα επόμενα χρόνια.

Η ΕΣΕΕ στην πρώτη γραμμή – Ζητά ευρωπαϊκό μηχανισμό έκτακτης παρέμβασης

Η ΕΣΕΕ συμμετέχοντας ενεργά στις θέσεις της EuroCommerce και στις γνωμοδοτήσεις της ΕΟΚΕ, ζητά τη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού μηχανισμού που θα επιτρέπει στην Κομισιόν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να επιβάλλει προσωρινή αναστολή πρόσβασης στην ενιαία αγορά για πλατφόρμες τρίτων χωρών.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι μέχρι να εφαρμοστεί ο μηχανισμός αυτός, υπάρχουν τα περιθώρια για στοχευμένη εθνική παρέμβαση στη χώρα μας, στα πρότυπα της Γαλλίας, που θα ενισχύσει την ασφάλεια των καταναλωτών και θα αποκαταστήσει τον υγιή ανταγωνισμό.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν μέσα στις επόμενες ημέρες, τόσο στο ECOFIN όσο και στη γαλλική δικαιοσύνη, δεν είναι απλώς τεχνικά ζητήματα. Είναι σημεία καμπής που θα καθορίσουν ποιος κανόνας θα επικρατήσει στην ευρωπαϊκή αγορά. Ο δίκαιος ανταγωνισμός ή η ανεξέλεγκτη πλατφορμοποίηση.