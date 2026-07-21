Η Ευρώπη στις φλόγες: Πύρινος εφιάλτης σε Ιταλία, Ισπανία- Προβλέψεις για έως και 47 βαθμούς Κελσίου

Η Ευρώπη δοκιμάζεται από ένα νέο κύμα ακραίων πυρκαγιών, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και η παρατεταμένη ξηρασία δημιουργούν εκρηκτικές συνθήκες σε πολλές χώρες. Δύο Γάλλοι πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους επιχειρώντας να σβήσουν φωτιά κοντά στο αεροδρόμιο του Μπορντό, την ώρα που Ιταλία και Ισπανία δίνουν μάχη με δεκάδες ενεργά μέτωπα.

Οι δύο πυροσβέστες σκοτώθηκαν ενώ επιχειρούσαν σε πυρκαγιά που κατέκαψε περίπου 20 στρέμματα γης στην περιοχή του Μπορντό. Στην επιχείρηση συμμετείχαν περίπου 100 πυροσβέστες, 20 πυροσβεστικά οχήματα και εναέρια μέσα, ωστόσο οι φλόγες αποδείχθηκαν ανεξέλεγκτες.

Η Σικελία «φλέγεται» από δεκάδες μέτωπα

Την ίδια ώρα, η Σικελία βρίσκεται αντιμέτωπη με περισσότερες από 40 δασικές πυρκαγιές. Ένα από τα μεγαλύτερα μέτωπα εκδηλώθηκε στην περιοχή Μπιβόνα, απειλώντας κατοικίες αλλά και μονάδα επεξεργασίας μαρμάρου.

Σύμφωνα με την DailyMail, μεγάλες φωτιές ξέσπασαν επίσης στις περιοχές Φαβάρα, Σιάκα, Καμμαράτα και κοντά στη λίμνη Αράντσιο, με πυροσβέστες, δασικές υπηρεσίες και πολιτική προστασία να επιχειρούν αδιάκοπα.

Evacuations are underway in Castronovo di Sicilia, on the island of Sicily, Italy, due to an out of control wildfire... pic.twitter.com/NXRNRNuJhW — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 20, 2026

Στην περιοχή Καστρονόβο ντι Σιτσίλια, στην επαρχία του Παλέρμο, οι φλόγες έφτασαν μέχρι τον οικισμό, με αποτέλεσμα να εκκενωθούν δέκα κατοικίες και να απομακρυνθούν περίπου 200 κάτοικοι. Μέχρι στιγμής έχουν καεί περίπου 1.500 στρέμματα γης.

Η μεγαλύτερη φωτιά της χρονιάς στην Ισπανία

Στην Ισπανία, η μεγάλη πυρκαγιά στην επαρχία Γουαδαλαχάρα συνεχίζει να μαίνεται για πέμπτη ημέρα, έχοντας εξελιχθεί στη μεγαλύτερη φωτιά της χώρας για το 2026.

Οι φλόγες έχουν καταστρέψει περισσότερα από 260.000 στρέμματα, ενώ πάνω από 1.000 κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι αρχές προχώρησαν στην εκκένωση ακόμη τριών δήμων, καθώς η φωτιά εξακολουθεί να επεκτείνεται.

Ο περιφερειάρχης Εμιλιάνο Γκαρθία-Πάχε δήλωσε ότι σχεδόν 30 οικισμοί βρίσκονται περικυκλωμένοι από τις φλόγες, υπογραμμίζοντας πως απόλυτη προτεραιότητα αποτελεί η προστασία ανθρώπινων ζωών και κατοικημένων περιοχών.

Η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET προειδοποιεί ότι το τρίτο κύμα καύσωνα του 2026 θα διαρκέσει τουλάχιστον έως την Πέμπτη, με θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές και τοπικά θα φτάσουν ακόμη και τους 44 βαθμούς.

Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σύστημα παρακολούθησης πυρκαγιών Copernicus, η Ισπανία είναι μέχρι στιγμής η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει πληγεί περισσότερο από φωτιές μέσα στο 2026, με περισσότερα από 1.040.000 στρέμματα καμένης έκτασης.

Φωτιές και στη νότια Γαλλία

Στη νότια Γαλλία, νέα μεγάλη φωτιά ξέσπασε την Κυριακή κοντά στο Φρεζίς, στις ακτές της Μεσογείου. Η φωτιά εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα εξαιτίας των ισχυρών ανέμων και της παρατεταμένης ξηρασίας, καίγοντας περίπου 1.800 στρέμματα.

Οι φλόγες κατέστρεψαν δέκα κατοικίες, προκάλεσαν ζημιές σε ακόμη εννέα και οδήγησαν στην απομάκρυνση περίπου 150 κατοίκων από δύο κοινότητες.

Φωτιές στη Γαλλία/Reuters

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν περισσότεροι από 600 πυροσβέστες, πέντε αεροσκάφη Canadair, τέσσερα πυροσβεστικά ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη Dash.

Ο δήμαρχος της περιοχής Λεζ Αρκ, Μαρσέλ Φλοράν, περιέγραψε τη φωτιά ως «μια πύρινη σφαίρα που χτύπησε την πόλη», σημειώνοντας ότι ακόμη και οι πυροσβέστες αναγκάστηκαν σε κάποια στιγμή να αναζητήσουν καταφύγιο.

Προειδοποίηση για ακραίο καύσωνα

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το νέο κύμα ζέστης ενδέχεται να ανεβάσει τον υδράργυρο έως και στους 47 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές της νότιας Ευρώπης, ενώ ειδικοί δεν αποκλείουν ακόμη και θερμοκρασίες άνω των 50 βαθμών μέσα στο καλοκαίρι.

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός έχει ήδη προειδοποιήσει ότι οι παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες, η εξαιρετικά χαμηλή υγρασία και η ξηρή βλάστηση δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση καταστροφικών δασικών πυρκαγιών σε ολόκληρη τη Μεσόγειο.