Η Ευρώπη θωρακίζεται για τις φωτιές: Γιατί η Ελλάδα μπαίνει στην πρώτη γραμμή

Τη μεγαλύτερη αντιπυρική κινητοποίηση που έχει οργανώσει ποτέ για θερινή περίοδο ενεργοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Ελλάδα να βρίσκεται μεταξύ των χωρών πρώτης γραμμής του σχεδιασμού.

Καθώς οι φωτιές στην Ευρώπη ξεκινούν πλέον νωρίτερα, διαρκούν περισσότερο και γίνονται πιο καταστροφικές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι ενισχύει για το καλοκαίρι του 2026 τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας με αριθμό-ρεκόρ πυροσβεστών, εναέριων μέσων και ειδικών έκτακτης ανάγκης.

Συνολικά, 777 πυροσβέστες από 14 ευρωπαϊκές χώρες θα προτοποθετηθούν στρατηγικά σε περιοχές υψηλού κινδύνου σε Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο συμμετοχής από το 2022, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα προτοποθέτησης δυνάμεων.

Παράλληλα, 22 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα του ευρωπαϊκού στόλου θα βρίσκονται σε ετοιμότητα, ώστε να στηρίξουν χώρες που θα βρεθούν αντιμέτωπες με μεγάλες δασικές πυρκαγιές και πιθανή υπέρβαση των εθνικών τους δυνατοτήτων.

Η Ελλάδα στις χώρες πρώτης γραμμής

Το ελληνικό στοιχείο είναι κεντρικό στο νέο ευρωπαϊκό σχέδιο. Η Ελλάδα περιλαμβάνεται στις έξι χώρες όπου θα προτοποθετηθούν πυροσβεστικές δυνάμεις, μαζί με Κύπρο, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία, δηλαδή τις χώρες που θεωρούνται πιο εκτεθειμένες στον κίνδυνο μεγάλων δασικών πυρκαγιών.

Η χώρα μας αναφέρεται επίσης στον κατάλογο του ευρωπαϊκού θερινού στόλου με τέσσερα μεσαία αμφίβια πυροσβεστικά αεροσκάφη. Τα μέσα αυτά εντάσσονται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αντιπυρικής ετοιμότητας και μπορούν να κινητοποιηθούν μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας όταν η κατάσταση σε μια χώρα ξεπερνά τις εθνικές δυνατότητες.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα μπαίνει στο καλοκαίρι με ενισχυμένη αντιπυρική ομπρέλα, σε μια περίοδο κατά την οποία η Μεσόγειος θεωρείται από τις πιο ευάλωτες ζώνες της Ευρώπης απέναντι σε ακραίες θερμοκρασίες, παρατεταμένη ξηρασία και γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιών.

777 πυροσβέστες πριν ξεσπάσουν οι φωτιές

Η λογική του νέου σχεδίου δεν είναι να περιμένει η Ευρώπη την καταστροφή για να αντιδράσει. Αντίθετα, οι πυροσβέστες θα βρίσκονται ήδη σε καίρια σημεία πριν από την κορύφωση της αντιπυρικής περιόδου.

Το πρόγραμμα της προτοποθέτησης δυνάμεων ξεκίνησε το 2022 πιλοτικά και πλέον έχει επεκταθεί σημαντικά. Για το 2026, οι 777 πυροσβέστες από 14 χώρες θα σταθμεύσουν σε περιοχές όπου ο κίνδυνος είναι αυξημένος, ώστε να μπορούν να συνδράμουν πιο γρήγορα τις εθνικές αρχές.

Η Ελλάδα είναι μία από τις τρεις χώρες που εμφανίζονται τόσο ως χώρες υποδοχής όσο και ως χώρες που προσφέρουν δυνάμεις, μαζί με τη Γαλλία και την Ιταλία. Αυτό δείχνει ότι η χώρα μας δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως πιθανός αποδέκτης βοήθειας, αλλά και ως μέρος του ευρωπαϊκού μηχανισμού αλληλεγγύης.

Τα εναέρια μέσα του ευρωπαϊκού στόλου

Σύμφωνα με την εικόνα που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο θερινός στόλος για το 2026 περιλαμβάνει 22 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα.

Στην Ελλάδα προβλέπονται τέσσερα μεσαία αμφίβια πυροσβεστικά αεροσκάφη. Αντίστοιχα, η Γαλλία θα διαθέτει τέσσερα μεσαία αμφίβια αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, η Κροατία δύο μεσαία αμφίβια αεροσκάφη, η Ιταλία δύο, η Ισπανία δύο, ενώ εναέρια μέσα προβλέπονται επίσης σε Κύπρο, Τσεχία, Βόρεια Μακεδονία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία και Σουηδία.

Ο ευρωπαϊκός σχεδιασμός δεν αντικαθιστά τους εθνικούς μηχανισμούς. Τους συμπληρώνει. Όταν μια χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της μια κρίση, μπορεί να ζητήσει επιχειρησιακή συνδρομή μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ. Τότε το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών στις Βρυξέλλες συντονίζει τις προσφορές βοήθειας, την αποστολή προσωπικού, εξοπλισμού και εξειδικευμένων μέσων.

Παρακολούθηση 24 ώρες το 24ωρο

Η ευρωπαϊκή ετοιμότητα δεν περιορίζεται σε πυροσβέστες και αεροσκάφη. Σε όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών θα παρακολουθεί τους κινδύνους σε πραγματικό χρόνο, αξιοποιώντας μετεωρολογική και επιστημονική ανάλυση.

Η παρακολούθηση θα ενισχυθεί με επιπλέον ειδικούς στις δασικές πυρκαγιές από κράτη-μέλη και συμμετέχουσες χώρες, αλλά και με επιστήμονες από συνεργασίες της Επιτροπής με ερευνητικά ιδρύματα.

Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές θα παρέχει συνεχείς προβλέψεις κινδύνου, ενώ η υπηρεσία Copernicus θα μπορεί να προσφέρει δορυφορική χαρτογράφηση και γεωχωρική ανάλυση για τη στήριξη των αποφάσεων στο πεδίο.

Για χώρες όπως η Ελλάδα, όπου οι πυρκαγιές συχνά εξελίσσονται γρήγορα λόγω ανέμων, ξηρασίας και δύσκολου ανάγλυφου, η έγκαιρη χαρτογράφηση και η γρήγορη εικόνα από το πεδίο είναι κρίσιμο εργαλείο.

Νέος σταθμός στην Κύπρο με σημασία για τη Μεσόγειο

Ιδιαίτερο βάρος έχει και η δημιουργία νέου ευρωπαϊκού περιφερειακού πυροσβεστικού σταθμού στην Κύπρο, ο οποίος θα λειτουργήσει ως κόμβος ενίσχυσης για την Ευρώπη και τη νότια Μεσόγειο.

Ο σταθμός θα μπορεί να φιλοξενεί έξι αεροσκάφη και θα χρησιμοποιείται επίσης για εκπαιδεύσεις και ασκήσεις στελεχών πολιτικής προστασίας. Η επιλογή της Κύπρου έχει ξεκάθαρη μεσογειακή σημασία, καθώς δημιουργεί έναν πιο κοντινό κόμβο για περιοχές που πλήττονται συχνά από μεγάλες πυρκαγιές, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Η νέα δομή δείχνει ότι η ΕΕ επιχειρεί να περάσει από τη λογική της έκτακτης αντίδρασης στη λογική της μόνιμης ετοιμότητας, ειδικά στη νότια Ευρώπη.

Η κλιματική κρίση αλλάζει την αντιπυρική περίοδο

Η ανακοίνωση της Κομισιόν έρχεται σε μια περίοδο όπου οι πυρκαγιές στην Ευρώπη δεν θεωρούνται πια μόνο εποχικό φαινόμενο του Αυγούστου. Οι αντιπυρικές περίοδοι γίνονται μεγαλύτερες, οι θερμοκρασίες αυξάνονται και οι μεγάλες πυρκαγιές αποκτούν συχνότερα διασυνοριακή διάσταση.

Η Ελλάδα γνωρίζει καλά αυτή τη νέα πραγματικότητα. Τα τελευταία χρόνια, οι πυρκαγιές έχουν επηρεάσει κατοικημένες περιοχές, τουριστικούς προορισμούς, δασικά οικοσυστήματα και κρίσιμες υποδομές, κάνοντας ακόμη πιο έντονη την ανάγκη για γρήγορη κινητοποίηση και διεθνή συνδρομή.

Η ευρωπαϊκή αντιπυρική ασπίδα του 2026 δεν λύνει από μόνη της το πρόβλημα. Δεν μπορεί να υποκαταστήσει την πρόληψη, τη διαχείριση δασών, τους καθαρισμούς, την τοπική ετοιμότητα και την ανθεκτικότητα των κοινοτήτων. Όμως προσθέτει ένα κρίσιμο επίπεδο υποστήριξης σε μια περίοδο όπου κανένα κράτος δεν μπορεί να θεωρεί ότι θα αντιμετωπίσει μόνο του τις ακραίες πυρκαγιές.

Το μήνυμα για το φετινό καλοκαίρι

Το ευρωπαϊκό σχέδιο για το 2026 στέλνει ένα σαφές μήνυμα: οι φωτιές δεν είναι πια αποκλειστικά εθνική υπόθεση. Είναι ευρωπαϊκή πρόκληση.

Για την Ελλάδα, αυτό σημαίνει ότι η χώρα βρίσκεται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής προετοιμασίας, αλλά και στο επίκεντρο του κινδύνου. Η προτοποθέτηση πυροσβεστών, η ετοιμότητα αεροσκαφών, η δορυφορική επιτήρηση και ο συντονισμός μέσω Βρυξελλών συγκροτούν ένα ενισχυμένο δίχτυ προστασίας.

Το ζητούμενο, όμως, παραμένει το ίδιο: να λειτουργήσει πριν η φωτιά πάρει διαστάσεις. Γιατί στην εποχή της κλιματικής κρίσης, η μάχη με τις πυρκαγιές δεν ξεκινά όταν φανούν οι πρώτες φλόγες. Ξεκινά πολύ νωρίτερα.