Η Ευρωβουλή τιμά τη μνήμη του Αλβανίας Αναστάσιου - Στις Βρυξέλλες ο διάδοχός του Ιωάννης

Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την κοίμηση του Αρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας, Αναστασίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτίει φόρο τιμής στον εμβληματικό ιεράρχη που ανασύστησε εκ θεμελίων την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας. Για τον σκοπό αυτό, την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες μεγάλη διάσκεψη αφιερωμένη στη ζωή, το πολυσχιδές έργο και την πνευματική παρακαταθήκη του ιεραπόστολου Αρχιεπισκόπου.

Στη βελγική πρωτεύουσα ταξίδεψε ο διάδοχός του, Αρχιεπίσκοπος Ιωάννης, προκειμένου να παραστεί στην εκδήλωση μνήμης και να αναδείξει τη συνέχεια του έργου της Εκκλησίας σε μια κρίσιμη συγκυρία για τη γειτονική χώρα.

Σειρά επαφών με κορυφαίους Ευρωπαίους αξιωματούχους

Στο περιθώριο της διάσκεψης, ο Αρχιεπίσκοπος Ιωάννης πραγματοποίησε σειρά σημαντικών διπλωματικών επαφών. Συναντήθηκε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολο Τζιτζικώστα, καθώς και με τον ευρωβουλευτή Νίκο Παπανδρέου.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, υπογραμμίστηκε η ιστορική προσφορά του μακαριστού Αναστασίου, ενώ ο κ.κ. Ιωάννης είχε την ευκαιρία να αναλύσει το όραμά του για την επόμενη ημέρα της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Αλβανία.

Μια ανεξάρτητη φωνή απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιωάννης υπογράμμισε τη δέσμευσή του η Εκκλησία να παραμείνει μια ισχυρή και ανεξάρτητη φωνή μέσα στην αλβανική κοινωνία. Όπως επεσήμανε, η χώρα αντιμετωπίζει σήμερα οξυμένα προβλήματα, με κυριότερα:

-Τη μαζική μετανάστευση των νέων προς το εξωτερικό.

-Τις βαθιές δημογραφικές αλλαγές που απειλούν την κοινωνική συνοχή.

«Η Εκκλησία οφείλει να στέκεται δίπλα στον πολίτη, προσφέροντας ελπίδα και στήριξη σε μια περίοδο μεγάλων μεταβάσεων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μακαριώτατος.

Η Εκκλησία ως γέφυρα για την ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας

Η επίσκεψη αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα δεδομένης της προσπάθειας της Αλβανίας για ένταξη στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιωάννης κατέστησε σαφές ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία λειτουργεί ως μια ισχυρή και σταθερή γέφυρα μεταξύ των Τιράνων και των Βρυξελλών.

Επανέλαβε δε σε όλους τους συνομιλητές του ότι η ενταξιακή πορεία της Αλβανίας είναι μια αμοιβαία επωφελής διαδικασία. Όπως τόνισε, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση δεν θα ωφελήσει μόνο τις θρησκευτικές κοινότητες, αλλά θα προσφέρει προοπτική ευημερίας στον αλβανικό λαό, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη σταθερότητα στην ίδια την Ευρώπη.