Η Εύβοια «θωρακίζεται» απέναντι στους λαγοκέφαλους - Το εκτενές αφιέρωμα του Guardian

Τα νέα μέτρα που λαμβάνονται στην Ελλάδα απέναντι στην εξάπλωση των τοξικών λαγοκέφαλων φιλοξενεί σε εκτενές ρεπορτάζ του Guardian, εστιάζοντας στην Εύβοια, όπου εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά πλωτά φράγματα με στόχο την προστασία των λουόμενων.

Το δημοσίευμα συνδέει την εμφάνιση του είδους με την άνοδο της θερμοκρασίας της Μεσογείου λόγω της κλιματικής κρίσης, επισημαίνοντας ότι οι λαγοκέφαλοι αποτελούν πλέον μια νέα πραγματικότητα για τις ελληνικές θάλασσες.

Τα πρώτα πλωτά φράγματα στην Ελλάδα

Ο Guardian περιγράφει την εικόνα στον Ευβοϊκό Κόλπο, όπου οικογένειες απολαμβάνουν το μπάνιο τους πίσω από τα ειδικά πλωτά δίχτυα που τοποθετήθηκαν σε παραλίες της περιοχής.

Ο αντιδήμαρχος Χαλκίδας, Αντώνης Σπανός, δηλώνει στην εφημερίδα ότι η ασφάλεια των πολιτών ήταν η βασική προτεραιότητα του δήμου.

«Καλύτερα ασφαλείς παρά να το μετανιώσουμε», αναφέρει χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι προηγήθηκαν μήνες προετοιμασίας, εξασφάλισης χρηματοδότησης και τεχνικών εγκρίσεων πριν από την εγκατάσταση των προστατευτικών φραγμάτων.

Συνολικά προβλέπεται η τοποθέτηση περίπου 2,5 χιλιομέτρων πλωτών διχτυών σε κολπίσκους του Ευβοϊκού, ενώ τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να εγκατασταθούν συνολικά περίπου 7 χιλιόμετρα προστατευτικών φραγμάτων στην περιοχή.

ΛΑΓΟΚΕΦΑΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΑΘΩΝΑΣ (ΦΩΤΟ: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΜΠΟΥΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ)

Οι λαγοκέφαλοι και ο κίνδυνος για ανθρώπους και αλιείς

Το δημοσίευμα υπενθυμίζει ότι τον Ιούνιο ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός εξέδωσε προειδοποίηση προς τους πολίτες, επισημαίνοντας ότι το δάγκωμα του λαγοκέφαλου μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς και έντονη αιμορραγία.

Παράλληλα, τονίζεται ότι το συγκεκριμένο είδος δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να καταναλώνεται, καθώς περιέχει την ισχυρή νευροτοξίνη τετροδοτοξίνη, για την οποία δεν υπάρχει αντίδοτο.

Εκτός από τον κίνδυνο για τους λουόμενους, οι λαγοκέφαλοι προκαλούν σημαντικές ζημιές στους επαγγελματίες αλιείς, καταστρέφοντας δίχτυα, αλιευτικά εργαλεία και ψαριές.

Η κλιματική αλλαγή αλλάζει τη Μεσόγειο

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι επιστήμονες αποδίδουν την εξάπλωση του είδους στη σταδιακή αύξηση της θερμοκρασίας της Μεσογείου.

Οι λαγοκέφαλοι, που προέρχονται από τον Ινδο-Ειρηνικό, εισήλθαν στη Μεσόγειο μέσω της Διώρυγας του Σουέζ και πλέον έχουν εξαπλωθεί σε μεγάλο μέρος της ανατολικής Μεσογείου, δημιουργώντας νέα δεδομένα για το θαλάσσιο οικοσύστημα.

Ελλάδα και Κύπρος ενεργοποιούν προγράμματα αντιμετώπισης

O Guardian σημειώνει ότι η Κύπρος εφαρμόζει ήδη πρόγραμμα οικονομικής επιβράβευσης για την αλίευση λαγοκέφαλων, έχοντας απομακρύνει περισσότερους από 103 τόνους του είδους.

Αντίστοιχο πρόγραμμα ανακοίνωσε πρόσφατα και η Ελλάδα, προσφέροντας 5,33 ευρώ ανά κιλό λαγοκέφαλου που παραδίδεται στις αρμόδιες αρχές, ενώ προβλέπονται και επιδοτήσεις καυσίμων για τους αλιείς μέσω ευρωπαϊκού προγράμματος.

Σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το μέτρο θα εφαρμοστεί αρχικά στην Κρήτη και το νότιο Αιγαίο, με προοπτική επέκτασής του και σε άλλες περιοχές.

Intime

Παρά τα νέα μέτρα, αρκετοί ψαράδες εμφανίζονται επιφυλακτικοί ως προς την αποτελεσματικότητά τους.

Όπως δηλώνει στoν Guardian ερασιτέχνης αλιέας από τη Χαλκίδα, η εξάπλωση των λαγοκέφαλων αποτελεί πλέον συνέπεια της αλλαγής των θαλάσσιων συνθηκών και δύσκολα μπορεί να ανακοπεί μόνο με οικονομικά κίνητρα.