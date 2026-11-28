Ούτε πολύμηνες προετοιμασίες ούτε ατελείωτες πρόβες νυφικού φαίνεται να περιλαμβάνει το πλάνο της Φαίης Σκορδά για τον γάμο της. Η παρουσιάστρια εμπιστεύεται τόσο πολύ τις οργανωτικές της ικανότητες, που θεωρεί ότι μπορεί να τα έχει όλα έτοιμα μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα.

Αφορμή για την αποκάλυψη των σχεδίων της με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη στάθηκαν οι δηλώσεις της Ζενεβιέβ Μαζαρί στην εκπομπή «For You», το πρωί του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου, σχετικά με τον γάμο της Ηλιάνας Παπαγεωργίου.

Η συζήτηση στο πλατό πέρασε γρήγορα στα προσωπικά σχέδια της παρουσιάστριας, η οποία παραδέχθηκε ότι δεν έχει ξεκινήσει ακόμη τις προετοιμασίες, χωρίς αυτό να την αγχώνει ιδιαίτερα.

«Καλά, αυτό είναι το μόνο εύκολο (το νυφικό). Σε τρία λεπτά εγώ θα το βρω το νυφικό μου. Σε εμάς δεν έχει ξεκινήσει, δεν έχω ξεκινήσει τη διαδικασία, αλλά επειδή είμαι πολύ οργανωτική, θέλω δύο εβδομάδες. Θέλω είκοσι μέρες», είπε χαρακτηριστικά.

Μετά το Πάσχα και πριν από τον Ιούλιο

Η κουβέντα απέκτησε ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον όταν η Δέσποινα Τσόκου αποκάλυψε στους συνεργάτες της ότι πρόκειται να παντρευτεί τον Ιούλιο.

«Όχι, εγώ νωρίτερα φαντάζομαι, πριν από τον Ιούλιο», σχολίασε αυθόρμητα η Φαίη Σκορδά.

Ο Άρης Καβατζίκης δεν έχασε την ευκαιρία να περιορίσει ακόμη περισσότερο το χρονικό πλαίσιο του γάμου, ρωτώντας την: «Α, εσύ δηλαδή μετά το Πάσχα, πριν τον Ιούλιο;».

«Ναι, κάπου εκεί το βλέπω», απάντησε η παρουσιάστρια, αποκαλύπτοντας έτσι την περίοδο που προτιμά για το μυστήριο, χωρίς ωστόσο να έχει οριστικοποιήσει την ημερομηνία.