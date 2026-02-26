Η φανέλα που σπάει τη σιωπή και η ηχηρή απάντηση της Κορίνθιανς απέναντι στον ρατσισμό (video)

Το ποδόσφαιρο στη Βραζιλία δεν είναι απλώς ένα άθλημα, είναι ένας καθρέφτης της κοινωνίας και των αγώνων της. Τις τελευταίες ώρες, ο κόσμος του αθλητισμού στράφηκε στο στάδιο Mineirão, όχι για κάποιο εντυπωσιακό γκολ, αλλά για μια συγκλονιστική κίνηση διαμαρτυρίας από τους ποδοσφαιριστές της Κορίνθιανς κατά την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο για την αναμέτρηση με την Κρουζέιρο.

Corinthians players posed before their match covering their mouths with their shirts, imitating Prestianni, in a message against racism.



pic.twitter.com/cWi2aQRCBD — Real Madrid Info ³⁶ (@RMadridInfo) February 26, 2026

Σε μια συντονισμένη κίνηση που καθήλωσε τις κάμερες, οι παίκτες της «Timão» προχώρησαν σε μια πράξη υψηλού συμβολισμού, αφού κάλυψαν τα στόματά τους τραβώντας τη φανέλα τους προς τα πάνω.

Η κίνηση αυτή δεν ήταν τυχαία. Στο εσωτερικό της φανέλας, ακριβώς πάνω από το σήμα, αναγραφόταν με κεφαλαία γράμματα το μήνυμα: «RACISMO É CRIME. DENUNCIE». (Ο ρατσισμός είναι έγκλημα. Καταγγείλτε τον). Με αυτόν τον τρόπο, οι αθλητές θέλησαν να αναδείξουν τη φίμωση που υφίστανται τα θύματα διακρίσεων, μετατρέποντας ταυτόχρονα την ίδια τους τη σιωπή σε μια κραυγή για δικαιοσύνη και εφαρμογή του νόμου.

Η σύνδεση με την υπόθεση Πρεστιάνι και το «φαινόμενο» Βινίσιους

Η κίνηση αυτή αποτελεί άμεση εκδήλωση συμπαράστασης στον Βινίσιους, ο οποίος πρόσφατα βρέθηκε στο στόχαστρο προσβολών, από τον Αργεντίνο άσο της Μπενφίκα, Πρεστιάνι.

Η αντιπαράθεση των δύο παικτών στο Champions League ξεπέρασε τα στενά όρια μιας αθλητικής διαμάχης, καθώς συνοδεύτηκε από ένα κύμα ρατσιστικών προσβολών που κατέκλυσαν το διαδίκτυο και τα γήπεδα.

Η Κορίνθιανς, υιοθετώντας τη χειρονομία που χρησιμοποίησε ο Πρεστιάνι (το κάλυμμα του στόματος), προκειμένου να προσβάλλει με ρατσιστίκο τρόπο τον Βινίσιους, θέλησε να πάρει ξεκάθαρη θέση.

Το μήνυμα προς το παγκόσμιο ποδόσφαιρο

Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι αυτή η πρωτοβουλία ξεκίνησε από την Κορίνθιανς. Ο σύλλογος κουβαλά μια βαριά ιστορική κληρονομιά κοινωνικής ευθύνης, θυμίζοντας σε όλους την «Δημοκρατία της Κορίνθιανς» του θρυλικού ποδοσφαιριστή Σώκρατες.

Σήμερα, η ομάδα υπενθυμίζει σε φιλάθλους, διοικήσεις και σε UEFA αλλά και FIFA ότι ο ρατσισμός δεν είναι μια «άποψη» ή μέρος της «καζούρας» του γηπέδου, αλλά ένα ποινικό αδίκημα που πρέπει να καταγγέλλεται άμεσα.

Η εικόνα των παικτών να καλύπτουν το στόμα τους κάνει ήδη τον γύρο του κόσμου μέσω των social media, λειτουργώντας ως μια γροθιά στο στομάχι των ποδοσφαιρικών αρχών.

Είναι μια ξεκάθαρη προειδοποίηση ότι οι πρωταγωνιστές του αθλήματος δεν είναι πλέον διατεθειμένοι να προσφέρουν θέαμα κάτω από συνθήκες εξευτελισμού. Το ποδόσφαιρο είναι το παιχνίδι των λαών και όπως απέδειξε η Κορίνθιανς, η αξιοπρέπεια των αθλητών είναι πάνω από κάθε σκορ και κάθε διοργάνωση.