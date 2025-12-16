Η ιστορική φανέλα του Μαραντόνα με τη Μπαρτσελόνα από το Κύπελλο του 1984 πουλήθηκε σε τιμή ρεκόρ

Η φανέλα που φόρεσε ο Ντιέγκο Μαραντόνα στον τελικό του Κυπέλλου Ισπανίας του 1984 μεταξύ Μπαρτσελόνα και Αθλέτικ Μπιλμπάο με τελικό σκορ 0-1 υπέρ των Βάσκων, πουλήθηκε σε διεθνή δημοπρασία σε τιμή ρεκόρ.

Η δημοπρασία, που πιστοποιήθηκε από την εταιρεία Matchday Football Auctions, ανέδειξε την αξία του ιστορικού κομματιού, το οποίο πωλήθηκε για 145.648,51 δολάρια, φτάνοντας συνολικά τα 179.207,67 δολάρια μαζί με τις προμήθειες.

Ο τελικός του 1984 είχε μείνει στην ιστορία λόγω επεισοδίων που ξέσπασαν μετά τη λήξη του αγώνα, ενώ η φανέλα του Μαραντόνα παραμένει σύμβολο της εποχής και του θρύλου του Αργεντίνου σούπερ σταρ.

Πρόκειται για την ακριβότερη φανέλα του «Αργεντίνου Θεού» που έχει πουληθεί ποτέ σε δημοπρασία, εντάσσοντας την σε ένα γεγονός, παγκόσμιας αθλητικής κληρονομιάς.