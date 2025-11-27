Η Fantic Motors παρουσιάζει τα νέα Cross και Enduro μοντέλα της

Με φρέσκες σχεδιαστικές γραμμές, νέους κινητήρες, ανανεωμένα πλαίσια και πλήρη συμμόρφωση με τα σύγχρονα περιβαλλοντικά πρότυπα Euro 5+, η ιταλική εταιρεία δείχνει ότι θέλει να διατηρήσει τη θέση της στην κορυφή του off-road. Η χρονιά που προηγήθηκε άλλωστε έφερε επιτυχίες σε διεθνές επίπεδο, από τον παγκόσμιο τίτλο Junior του Axel Semb μέχρι τις εντυπωσιακές νίκες των ιταλικών και σουηδικών ομάδων στο ISDE. Η παράδοση αυτή μεταφέρεται πλέον στα μοντέλα παραγωγής που φτάνουν στους αναβάτες μέσα από μια από τις πιο ώριμες και ολοκληρωμένες σειρές της Fantic.

Η νέα γκάμα Enduro και Cross περιλαμβάνει εννέα μοντέλα, τέσσερα Cross και πέντε Enduro, με κοινό χαρακτηριστικό τον πιο επιθετικό σχεδιασμό, την καλύτερη κατανομή βάρους και την τεχνολογία αιχμής. Η Fantic έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στην εργονομία, προσφέροντας στα περισσότερα μοντέλα πιο λεπτά πλαστικά, βελτιωμένη πρόσβαση στο φίλτρο αέρα και ανανεωμένα χειριστήρια που υπόσχονται μεγαλύτερη άνεση και έλεγχο κατά τη διάρκεια της οδήγησης.

Στην κατηγορία των δίχρονων, το XE125 επιστρέφει ανανεωμένο χωρίς να χάνει τον χαρακτήρα που το έκανε τρεις φορές παγκόσμιο πρωταθλητή νέων. Η ένταξή του στα πρότυπα Euro 5+ αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη αλλαγή, με νέα μάσκα προβολέα και σύγχρονο LED φωτιστικό σώμα που μειώνει το βάρος και βελτιώνει την ορατότητα. Το αναβαθμισμένο σύστημα ψύξης προέρχεται από την αγωνιστική εμπειρία της Fantic και προσφέρει 35% καλύτερη αποδοτικότητα, επιτρέποντας στον κινητήρα να λειτουργεί ιδανικά σε τεχνικά ή απαιτητικά μονοπάτια. Το χαμηλό βάρος του πλαισίου αλουμινίου σε συνδυασμό με την ανάρτηση Kayaba δημιουργούν μια μοτοσυκλέτα που απευθύνεται τόσο σε νέους αναβάτες όσο και σε πιο έμπειρους που θέλουν ένα ευέλικτο και ελαφρύ εργαλείο.

Σε μια εντελώς άλλη κατηγορία, το XE300 MY26 αποτελεί τον απόλυτο εκπρόσωπο της δίχρονης δύναμης της Fantic. Ο κινητήρας Minarelli MM300 δέχτηκε εκτεταμένες αλλαγές, από νέα κυλινδροκεφαλή και ανασχεδιασμένη βαλβίδα εξαγωγής μέχρι νέο σύστημα ανάφλεξης με τριφασική διάταξη. Η Fantic δεν περιορίστηκε όμως μόνο στην απόδοση. Με το νέο Stopper/Backlash System βελτιώνει τη μηχανική ακρίβεια και μειώνει τον εσωτερικό τζόγο, προσφέροντας έναν κινητήρα που λειτουργεί με μεγαλύτερη ομαλότητα και αντιδρά άμεσα σε κάθε εντολή του γκαζιού. Οι αλλαγές στον κύλινδρο, το νέο σύστημα εξάτμισης και η προοδευτική καμπύλη απόδοσης δημιουργούν ένα σύνολο που στοχεύει εξίσου στην ευχρηστία και στη μέγιστη απόδοση. Παράλληλα, η νέα θέση της ECU και η αδιάβροχη καλωδίωση δείχνουν πως η Fantic έχει λάβει σοβαρά υπόψη τις ανάγκες των αναβατών που συχνά κινούνται σε υγρό ή λασπώδες περιβάλλον.

Στα τετράχρονα, η Fantic παρουσιάζει τρία πλήρως ανανεωμένα μοντέλα. Η XEF250, με πλούσια αγωνιστική κληρονομιά και δώδεκα τίτλους σε τέσσερα χρόνια, επανέρχεται με νέο πλαίσιο, νέο κινητήρα και αναβαθμισμένη ηλεκτρονική διαχείριση. Το Athena ECU, πιο εξελιγμένο από ποτέ, συνεργάζεται με ένα νέο σύστημα εξάτμισης και επανασχεδιασμένους χάρτες για άμεση, γραμμική απόδοση. Το μοντέλο δανείζεται στοιχεία από τη σειρά XXF Cross, εξασφαλίζοντας μοντέρνα εμφάνιση και προηγμένο χειρισμό.

Η XEF310 είναι ίσως το μοντέλο που προσελκύει το ενδιαφέρον των αναβατών που αναζητούν έναν ιδανικό συνδυασμό δύναμης και ευελιξίας. Με νέο κινητήρα Euro 5+, προηγμένο πακέτο ηλεκτρονικών και δυνατότητα ρύθμισης μέσω WiFi, το 310 στοχεύει να καλύψει απόλυτα τις απαιτήσεις τόσο των αγώνων όσο και των enthusiasts που θέλουν μια μοτοσυκλέτα ευχάριστη και αποτελεσματική. Το νέο πλαίσιο αλουμινίου και η ανάρτηση Kayaba SSS δίνουν στην XEF310 μια αίσθηση σταθερότητας που σπάνια συναντάται σε αυτή την κατηγορία.





Στην κορυφή της σειράς βρίσκεται η XEF450, η οποία έρχεται εντελώς νέα, με πιο ισχυρό αλλά και πιο ελέγξιμο κινητήρα. Ο υδραυλικός συμπλέκτης, το νέο σύστημα εξάτμισης και η ECU GET δημιουργούν ένα πακέτο που υπόσχεται μέγιστη δύναμη χωρίς να κουράζει τον αναβάτη. Το νέο πλαίσιο αλουμινίου και η πλήρως ρυθμιζόμενη ανάρτηση SSS ολοκληρώνουν μια μοτοσυκλέτα που απευθύνεται σε όσους θέλουν την κορυφαία επιλογή στο enduro.

Με όλες αυτές τις αλλαγές, η Fantic δείχνει πως δεν επαναπαύεται στις επιτυχίες της. Η σειρά MY26 έρχεται πιο ώριμη, πιο τεχνολογικά εξελιγμένη και πιο κοντά στα πραγματικά δεδομένα της σύγχρονης enduro οδήγησης. Με σταθερές τιμές για παραγγελίες μέχρι τον Ιανουάριο, η ιταλική εταιρεία κάνει το επόμενο βήμα προσφέροντας μια πλήρη, δυναμική και απόλυτα ανταγωνιστική γκάμα για το 2026.