Η... Ferrari πράσινου χρώματος του Ομπράντοβιτς από τα χρόνια του στην Ελλάδα

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει συνδέσει το όνομά του με τίτλους, θριάμβους και χρυσές σελίδες στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Ωστόσο, υπάρχει μία πλευρά της προσωπικότητάς του που πάντα προκαλούσε έκπληξη: η απόλυτη αδιαφορία του για τα ακριβά και εντυπωσιακά αυτοκίνητα.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης, ιστορικής θητείας του στους «πράσινους», ο Σέρβος τεχνικός θα μπορούσε εύκολα να κυκλοφορεί με κάποιο πολυτελές μοντέλο υψηλών επιδόσεων. Αντί γι’ αυτό, επέλεξε ένα μικρό και ιδιαίτερα οικονομικό αυτοκίνητο, το οποίο χρησιμοποιούσε καθημερινά για τις μετακινήσεις του στην Αθήνα.

Το 2012, ο «Ζοτς» κινούνταν στους δρόμους της πρωτεύουσας με ένα πράσινο Chevrolet Matiz, ένα μοντέλο που ξεχώριζε περισσότερο για την πρακτικότητά του παρά για την πολυτέλεια ή την ισχύ του. Το αυτοκίνητο είχε κινητήρα κάτω από 1.000 κυβικά εκατοστά και αποτελούσε μία από τις πιο προσιτές επιλογές της αγοράς εκείνης της εποχής.

Zeljko Obradovic pulling out his Ferrari for the trip back to Athens ☘️🚘 pic.twitter.com/QFgDq4bwUO — BasketNews (@BasketNews_com) June 21, 2026

Μάλιστα, η συγκεκριμένη ιστορία έγινε ακόμη πιο γνωστή όταν εμφανίστηκε σε βίντεο να αποκαλεί το μικρό του αυτοκίνητο «πράσινη Ferrari», προκαλώντας χαμόγελα στους φίλους του Παναθηναϊκού και αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά την ιδιαίτερη προσωπικότητά του.

Η φιλοσοφία του δεν άλλαξε ούτε στα επόμενα χρόνια. Ακόμη και κατά τη θητεία του στην Παρτίζαν, ο Σέρβος προπονητής επέλεξε ένα Fiat 500 για τις καθημερινές του μετακινήσεις, αποφεύγοντας τις «φαντεζί» εξόδους και τα περιττά έξοδα.