Η ιστορία της μυθικής μαύρης Ferrari Testarossa που ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα ζήτησε από τον μάνατζέρ του, Γκιγιέρμο Κοπόλα. Εκείνος πήγε να τη ζητήσει απευθείας από τον Ένζο Φεράρι. Την εποχή εκείνη, όμως, τα αυτοκίνητα από το Maranello ήταν όλα κόκκινα: Ο «αρχηγός» αρνήθηκε κατηγορηματικά στον Κοπόλα, που είχε ένα Σχέδιο Β…

Αν η μαύρη Ferrari Testarossa του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα είναι μυθική, η ιστορία που την περιβάλλει είναι θρυλική. Το σενάριό της είναι τόσο φαντασμαγορικό όσο οι ντρίμπλες του αιώνιου αστέρα της Νάπολι και της Αργεντινής. Μάλιστα στον δεύτερο ρόλο βρίσκεται ένας πρωταγωνιστής: Ο Ένζο Φεράρι. Εκείνος ήθελε τα πάντα, εκτός από το να δει να κυκλοφορεί Ferrari σε άλλο χρώμα πλην του κόκκινου, όπως το ξεκαθάρισε απότομα σε μια κατά πρόσωπο συνάντηση με τον τότε μάνατζερ του Μαραντόνα.

Φωτογραφία αρχείου: IMAGO Anadolu Agency

Η απαίτηση του Ντιέγκο πριν από το Μεξικό

Ο «Πίμπε ντε Όρο», που έφυγε πρόωρα από τη ζωή στα 60 του, στις 25 Νοεμβρίου του 2020, είχε αγοράσει μια πρώτη Ferrari Testarossa μόλις έφτασε στην Ιταλία. Το 1986, πριν φύγει για το Μεξικό, όπου θα έγραφε ιστορία κατακτώντας το Μουντιάλ, άφησε στον Κοπόλα μια συγκεκριμένη αποστολή: Να προσθέσει μια δεύτερη Testarossa στη συλλογή του. Με έναν όρο: Αυτή τη φορά έπρεπε να είναι μαύρη.

Ο όρος αυτός έμοιαζε ανέφικτος. Εκείνη την εποχή όλα τα αυτοκίνητα από το Maranello ήταν κόκκινα. Ο μάνατζερ του Μαραντόνα είχε έτσι μία μόνη ευκαιρία να εκπληρώσει την επιθυμία του Ντιέγκο: Να το ζητήσει απευθείας από τον ιδρυτή, της Scuderia τον τότε 88χρονο Ένζο Φεράρι.

Το «όχι» του Ένζο

Χάρη στις διασυνδέσεις του, ο Κοπόλα κατάφερε να τον συναντήσει. Το πρόβλημα όμως ήρθε στο φως αφού είχε υπογραφεί η συμφωνία αγοράς, για ποσό λίγο χαμηλότερο των 500.000 δολαρίων. Τότε ο μάνατζερ του αρχηγού της Νάπολι, θυμήθηκε τη λεπτομέρεια που δεν ήταν καθόλου ασήμαντη για τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή του κόσμου. Ζήτησε από τον Φεράρι τη Testarossa σε μαύρο χρώμα.

Η απάντηση του «Drake», που δεν ήταν ποτέ άνθρωπος των υποχωρήσεων, ήταν κοφτή, όπως θυμόταν αργότερα ο Κοπόλα: «Μαύρη; Δεν υπάρχει μαύρη! Οι Ferrari μου δεν μπορούν να είναι σε άλλο χρώμα εκτός από κόκκινο!». Το αυτοκίνητο υπήρχε, το χρώμα όχι. Χρειαζόταν Σχέδιο Β.

Το Σχέδιο Β: ο καλύτερος… φανοβαφέας στη Νάπολη

Ο Κοπόλα ήταν άνθρωπος με χίλια κόλπα, συνηθισμένος στις ιδιοτροπίες του Μαραντόνα, και βρήκε τη λύση. Έστειλε τη νέα Testarossa στη Νάπολη και ανέθεσε στον καλύτερο φανοβαφέα της πόλης να εκπληρώσει το όνειρο του Ντιέγκο: Να βάψει μαύρο το supercar, που μόλις είχε βγει από το εργοστάσιο.

Φωτογραφία αρχείου: Μαραντόνα και Γκίγιε Κοπόλα

Η έκπληξη στο αεροδρόμιο

Μετά το Μουντιάλ στο Μεξικό, που κέρδισε η Αργεντινή με τον τρόπο που όλοι γνωρίζουν, ο Κοπόλα γύρισε στην Ιταλία λίγες μέρες πριν από τον Μαραντόνα και την οικογένειά του. Πριν προσγειωθεί ο σούπερ σταρ στο αεροδρόμιο της Νάπολης, ο μάνατζέρ του παρκάρισε στον διάδρομο την ολοκαίνουργια μαύρη Ferrari Testarossa, ώστε να είναι το πρώτο πράγμα που θα έβλεπε ο Ντιέγκο κατεβαίνοντας από το αεροπλάνο. Εδώ η ιστορία αποκτά ένα ακόμη, εξίσου απολαυστικό κεφάλαιο. Στο αεροδρόμιο περίμενε και ο πρόεδρος της Νάπολι, Κορράντο Φερλαΐνο, που εντυπωσιάστηκε από το αυτοκίνητο και αποφάσισε να το χαρίσει ο ίδιος στον πρωταθλητή, για να ενισχύσει την εκτίμησή του απέναντί του. Τα υπόλοιπα βρίσκονται στην αφήγηση του Κοπόλα, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για να βγάλει μια… προμήθεια: «Πόσο κάνει;, με ρώτησε ο Φερλαΐνο. “870.000”, του είπα. “Θα την πληρώσω για λόγους τιμής”, είπε εκείνος». Έδωσαν χειραψία, αλλά όχι για το αρχικό ποσό: Στο τέλος ο Κοπόλα του χρέωσε άλλα 130.000 δολάρια για το βάψιμο της Ferrari.

Φωτογραφία αρχείου: IMAGO Anadolu Agency

Η αγκαλιά, το φιλί και η καθαρή χαρά

Το αεροπλάνο προσγειώθηκε, ο Μαραντόνα κατέβηκε τη σκάλα και το πρώτο πράγμα που είδε ήταν ότι το αίτημά του για την μαύρη Ferrari είχε εκπληρωθεί. Ο μάνατζερ αφηγείται εκείνες τις στιγμές σαν να τις έχει μπροστά στα μάτια του: «Ανοίγει η πόρτα του αεροπλάνου, ο Ντιέγκο τη βλέπει, ορμάει. “Όχι, Γκίγιε, όχι!”. “Όχι, όχι ο Γκίγιε, ο Κορράντο! Ο πρόεδρος μόλις σου την έκανε δώρο!”. “Αγαπητέ μου πρόεδρε!”. Ο Μαραντόνα αγκάλιασε και φίλησε τον Κορράντο. “Τι υπέροχο, πρόεδρε! Το αυτοκίνητο που ήθελα!”». Για όσους θυμούνται τον πιο αληθινό Ντιέγκο, αυτή η αντίδραση ήταν το πιο φυσικό πράγμα: Καθαρή ευτυχία, όπως τότε που χάριζε την ίδια χαρά στους οπαδούς κάνοντας την μπάλα να τραγουδά στα πόδια του.

Φωτογραφία αρχείου: L’Art de Automobile

Με τη Ferrari πια δική του, ο Ντιέγκο κάλεσε τον Κοπόλα να μπει μέσα και τότε ο μάνατζερ του αποκάλυψε το ποσοστό που είχε βάλει στην τσέπη: «“Τι ωραία, Γκίγιε!”. “Μαύρη Ferrari. Λευκή ταπετσαρία. Όλα όπως τα ήθελες, Ντιέγκο. Την πλήρωσα 470.000 δολάρια και την… πούλησα ξανά μια περιουσία, ένα εκατομμύριο δολάρια”». Ο Μαραντόνα του είπε: «Αγόρασε κι εσύ μία». «Όχι, έχω ήδη την άλλη», του απάντησε ο Κοπόλα.

Το τέλος της διαδρομής και ένας μύθος που μένει

Αφού ανήκε για χρόνια στον Μαραντόνα, η μαύρη Ferrari Testarossa κατέληξε στα χέρια ενός Ισπανού συλλέκτη πολυτελών αυτοκινήτων, που την πούλησε για περίπου 250.000 ευρώ, με μόλις 20.000 χιλιόμετρα στο κοντέρ. Σύμφωνα με τον θρύλο, μαύρη Ferrari είχαν και ο Σιλβέστερ Σταλόνε, ο Μάικλ Τζόρνταν και ο Μάικλ Τζάκσον. Ο πρώτος όμως που την απέκτησε, και με απόλυτη συνέπεια προς τη θρυλική ιστορία της ζωής του, ήταν ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Ένα αυτοκίνητο μοναδικό εκείνη τη στιγμή, όπως μοναδικός υπήρξε και ο Ντιέγκο.