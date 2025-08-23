Η φετινή μπάλα της Premier League έχει κάτι... παράξενο και επηρεάζει τους τερματοφύλακες

«Νιώθουμε σαν να παίζουμε βόλεϊ». Έτσι περιέγραψε στην «Sun» ένας τερματοφύλακας της Premier League, ο οποίος προτίμησε να παραμείνει ανώνυμος, τις νέες μπάλες που δοκιμάζονται αυτή τη σεζόν στο αγγλικό πρωτάθλημα. Πρόκειται για ένα θέμα που έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στη χώρα και, σύμφωνα με την πηγή, ανησυχεί τους γκολκίπερ του πιο φημισμένου πρωταθλήματος στον κόσμο.

«Η μπάλα κινείται πολύ όταν είναι στον αέρα. Η Nike δεν ήταν έτσι (σ.σ αυτή του 2025/26 είναι της Puma). Δεν θυμάμαι καν άλλη μπάλα που να ήταν έτσι. Τώρα έχω μία στο σπίτι για να δω αν μπορώ να τη συνηθίσω.



Είναι πολύ ολισθηρή και αυτό την κάνει πολύ δύσκολη στο κράτημα. Θα δούμε πολλά λάθη αυτή τη σεζόν. Φαίνεται ότι σχεδιάστηκε για να ωφελήσει τους επιθετικούς, αλλά η αλήθεια είναι ότι κι αυτοί δυσκολεύονται λόγω της κίνησης», εξήγησε ο ίδιος τερματοφύλακας.

Τώρα, η αλήθεια είναι ότι οι δύο πρώτες αγωνιστικές της Premier League έχουν ήδη σημαδευτεί από κάποια ασυνήθιστα λάθη από τερματοφύλακες, όπως αυτά που έκανε ο Αλτάι Μπαγίντιρ, από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και του Ρομπέρτο Σάντσες από την Τσέλσι.

Θυμίζουμε ότι το βράδυ της Παρασκευής (22/8) η Τσέλσι ήταν απολαυστική στην έδρα της Γουέστ Χαμ, την οποία φιλοδώρησε με πέντε γκολ στο Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου.

Μπορεί να βρέθηκε πίσω στο σκορ μόλις στο 6ο λεπτό από τη Γουέστ Χαμ, όμως η ομάδα του Έντσο Μαρσέσκα αντέδρασε, πέτυχε πέντε γκολ κι έφυγε με το εκκωφαντικό 5-1 από το Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου, για τη 2η αγωνιστική της Premier League.

Στους 4 βαθμούς οι «Μπλε» έπειτα από δύο αγωνιστικές, στα 8 γκολ παθητικό το σύνολο του Γκρέιαμ Πότερ, ο οποίος έχει ξεκινήσει πολύ αρνητικά τη φετινή χρονιά.