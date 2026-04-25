Η FIFA «άναψε» το πράσινο φως στη διεξαγωγή ενός αγώνα πρωταθλήματος εκτός συνόρων

Η FIFA ανακοίνωσε την Παρασκευή (24/4) ότι τα πρωταθλήματα που επιθυμούν, θα μπορούν να διεξάγουν μια αναμέτρηση ανά σεζόν «εκτός» συνόρων.

Συγκεκριμένα, η εκάστοτε λίγκα για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να πάρει την έγκριση από την ομοσπονδία της, την συνομοσπονδίας της, αλλά και της ομοσπονδίας και της συνομοσπονδίας της χώρας που θα φιλοξενήσει τον αγώνα. Την τελική απόφαση όμως, θα παίρνει η FIFA.

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: FIFA is set to allow leagues to play one game outside their country per season, The Guardian reports 😮



Last year, Barcelona and Villarreal planned to play in Miami 🇺🇸, as well as Milan and Como in Perth 🇦🇺. In the end, this did not go through ❌



Το ισπανικό πρωτάθλημα είχε φτάσει κοντά σε αυτό, όταν ανακοίνωσε την πρόθεσή της να διεξαγάγει τον αγώνα Βιγιαρεάλ – Μπαρτσελόνα στο Μαϊάμι.



Η ανακοίνωση αυτή ακολούθησε λίγες ημέρες μετά την απόφαση της Serie A να μεταφέρει τον αγώνα Μίλαν – Κόμο στο Περθ της Αυστραλίας.

Σκοπός ήταν η ενίσχυση της παρουσίας του ιταλικού πρωταθλήματος σε άλλη αγορά, αλλά και τη χρήση του γηπέδου στο Μιλάνο για την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.



Η θέση της FIFA και για τις δύο περιπτώσεις ήταν ότι οι αγώνες θα μπορούσαν να διεξαχθούν μόνο εάν υπήρχε έγκριση από όλες τις εμπλεκόμενες ομοσπονδίες και συνομοσπονδίες. Οι ισπανικές και ιταλικές αρχές στήριξαν τελικά τα πρωταθλήματά τους, ενώ η UEFA δεν έδωσε το τελικό «ΟΚ».



Η ματαίωση των δύο αυτών αγώνων προκάλεσε τη δυσαρέσκεια σε συλλόγους, λίγκες και διοργανωτές, εξαιτίας αντιδράσεων από οπαδούς και πολιτικούς στην Ευρώπη.

Σημαντικό ρόλο σε αυτή την υπόθεση έχει και η πλευρά των παικτών, καθώς η καταπόνηση που υπάρχει με τον μεγάλο αιρθμό παιχνδιών, είναι ήδη μεγάλη.

Το πλάνο της FIFA

Το προσχέδιο αυτό, θα πρέπει να εγκριθεί από το Συμβούλιο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, ενώ παράλληλα ξεκαθαρίζει ότι το όριο του ενός αγώνα ανά πρωτάθλημα δεν ισχύει για τα «Σούπερ Καπ», που κάποια ευρωπαϊκά πρωταθλήματα διοργανώνουν εδώ και χρόνια στο εξωτερικό.



Ωστόσο, πολλά ζητήματα παραμένουν ανοιχτά και δεν υπάρχει ένδειξη ότι η FIFA είναι έτοιμη να θέσει τις προτάσεις σε ψηφοφορία. Το προσχέδιο θέτει παρόμοιες προϋποθέσεις και για τη δημιουργία νέων διεθνών διοργανώσεων συλλόγων ή για προτάσεις συνομοσπονδιών που επιθυμούν να διεξάγουν αγώνες εκτός της γεωγραφικής τους αρμοδιότητας.



Κάτι τέτοιο μοιάζει να δυσκολεύει την πιθανότητα η UEFA να διοργανώσει τον τελικό του Champions League εκτός Ευρώπης, αν και κάτι τέτοιο δεν φαίνεται πλέον να αποτελεί προτεραιότητα για την ευρωπαϊκή ομοσπονδία.

Δεν είναι τόσο απλό όσο ακούγεται

Η αίτηση για διεξαγωγή αγώνα στο εξωτερικό θα πρέπει να υποβάλλεται 6 μήνες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία και να περιλαμβάνει λεπτομερή σχέδια για το πώς θα κατανεμηθούν τα έσοδα μεταξύ των συμμετεχόντων, των εγχώριων αντιπάλων τους και της χώρας που θα φιλοξενήσει τον αγώνα.

Τέλος, θα πρέπει τα πρωταθήματα να ανταποδώσουν τουλάχιστον μια φορά γήπεδο σε χώρες που φιλοξενούν αγώνες τους.

