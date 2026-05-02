Η FIFA και το Ιράν κάθονται στο ίδιο τραπέζι με «φόντο» τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Η έναρξη του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου πλησιάζει, αλλά η συμμετοχή της Εθνικής ομάδας του Ιράν παραμένει στον «αέρα». Γι΄αυτό, οι άνθρωποι της FIFA καλούν στη Ζυρίχη τους Ιρανούς αξιωματούχους του ποδοσφαίρου ώστε να διαλευκανθεί το ζήτημα.

Στο πρόσφατο συνέδριο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας που πραγματοποιήθηκε στον Καναδά, η πλευρά του Ιράν δεν έδωσε το «παρών». Μάλιστα, ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του Ιράν, Μεχντί Τατζ, δήλωσε: «έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε».

Έτσι, ο γενικός γραμματέας της FIFA, Ματίας Γκράφστρομ, κάλεσε την ιρανική αντιπροσωπεία στην έδρα της οργάνωσης στη Ζυρίχη πριν από τις 20 Μαΐου.

Η προθεσμία που έχει το Ιράν

Η ποδοσφαιρική ομάδα του Ιράν έχει λάβει προθεσμία τριών εβδομάδων για να δώσει την τελική της απάντηση για τη συμμετοχή ή όχι στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Σε περίπτωση που η απάντηση είναι θετική η Εθνική ομάδα θα ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα στο Τούσον της Αριζόνα, όπου θα έχει ως βάση της ένα προπονητικό κέντρο για να προετοιμαστεί για τους τρεις αγώνες του 7ου ομίλου.

Εκεί, θα αντιμετωπίσει τις Εθνικές ομάδες της Νέας Ζηλανδίας και του Βελγίου στις 15 και 21 Ιουνίου στο Ίνγκλγουντ και εναντίον της Αιγύπτου στις 26 Ιουνίου στο Σιάτλ.

Μάλιστα, εάν το Ιράν προκριθεί ως δεύτερο στον όμιλό του, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τις ΗΠΑ, ως δεύτερες στον 4ο όμιλο, στη φάση των «32».

Η θέση του Ιφαντίνο και η αντίδραση του Τραμπ

Ο Πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, στην ομιλία του στο συνέδριο ξεκαθάρισε για ακόμα μια φορά ότι το Ιράν θα αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όπως έχει προγραμματιστεί. Εδώ να θυμίσουμε ότι, η αντιπροσωπεία της χώρας ήταν η μόνη που απουσίαζε μεταξύ των 211 ομοσπονδιών-μελών.

Ενώ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν έφερε καμία αντίρρηση τονίζοντας: «Αν το είπε ο Τζιάνι, είμαι εντάξει».

Γιατί το Ιράν δεν ήταν στο συνέδριο της FIFA

Ο πρόεδρος της ιρακινής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου μαζί με άλλους δύο αξιωματούχους αντιμετώπισαν προβλήματα μετά την άφιξη του στο Τορόντο με τελικό προορισμό το Βανκούβερ, όπου γινόταν το συνέδριο της FIFA.

Ο Μεχντί Τατζ αποκάλυψε ότι δεν απελάθηκε αλλά μετά από κράτηση δύο ωρών πήραν την απόφαση να επιστρέψουν στην Κωνσταντινούπολη. Ο ίδιος δηλώνει ότι μετά απο συζητήσεις οι τοπικές αρχές άναψαν το «πράσινο» φως με επιφύλαξη : «Εξαρτάται από εσάς και στη συνέχεια αποφασίσαμε ως ομάδα να επιστρέψουμε. Δεν απελαθήκαμε επίσημα. Δεν υπάρχει τίποτα που να χαρακτηρίζεται ως απέλαση στον φάκελό μας, αλλά στην πράξη, έτσι ήταν».