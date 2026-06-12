Η φιλοζωική ομοσπονδία ζητά μέτρα προστασίας για τα άλογα που «εργάζονται» σε περιόδους καύσωνα

Την έκδοση έκτακτης εγκυκλίου για την προστασία των ιπποειδών από τις συνθήκες καύσωνα ζητά η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (ΠΦΠΟ), ενόψει της θερινής περιόδου και των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που αναμένεται να επικρατήσουν και φέτος στη χώρα.

Με επιστολή της προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η Ομοσπονδία επισημαίνει τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονούν οι ακραίες θερμοκρασίες για την υγεία και την ευζωία των ιπποειδών εργασίας, ζητώντας την άμεση ενημέρωση των αρμόδιων αρχών και την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων προστασίας.

Η επιστολή απευθύνεται προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου, με κοινοποίηση στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, στο Υπουργείο Εσωτερικών και στην Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ζώων, ενώ υπογραμμίζει την ανάγκη έγκαιρης κινητοποίησης όλων των εμπλεκόμενων φορέων ενόψει των αυξημένων θερμοκρασιών ενόψει του φετινού καλοκαιριού.

Η ΠΦΠΟ επιπλέον τονίζει ότι τα προηγούμενα χρόνια το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είχε εκδώσει αντίστοιχες οδηγίες για την προστασία των ιπποειδών, αναγνωρίζοντας τους κινδύνους που προκαλούν τα ακραία καιρικά φαινόμενα στην υγεία και την επιβίωσή τους. Ωστόσο, όπως επισημαίνει, η έλλειψη ειδικού νομοθετικού πλαισίου για τα ιπποειδή και η ολοένα συχνότερη εμφάνιση παρατεταμένων καυσώνων καθιστούν αναγκαία την επανάληψη και ενίσχυση των σχετικών μέτρων.

Πλήρης διακοπή εργασίας σε θερμοκρασίες πάνω από 38 βαθμούς

Μεταξύ των προτάσεων που καταθέτει η Ομοσπονδία περιλαμβάνονται η απαγόρευση της εργασίας των ιπποειδών κατά τις ώρες υψηλού θερμικού φορτίου όταν η θερμοκρασία δηλαδή υπερβαίνει τους 35 βαθμούς Κελσίου, καθώς και η πλήρης διακοπή της εργασίας τους κατά τις ημέρες ακραίου καύσωνα με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 38 βαθμούς.

Παράλληλα, ζητείται η υποχρεωτική παροχή σκιάς, κατάλληλου καταλύματος και συνεχούς πρόσβασης σε καθαρό πόσιμο νερό, καθώς και η εντατικοποίηση των ελέγχων από τις αρμόδιες κτηνιατρικές και αστυνομικές αρχές για τη διασφάλιση της τήρησης της νομοθεσίας περί ευζωίας των ζώων.

Ιδιαίτερη αναφορά,, όμως, γίνεται και στις τουριστικές περιοχές της χώρας, όπου τα ιπποειδή χρησιμοποιούνται συχνά για μεταφορές και άλλες δραστηριότητες κατά τους θερινούς μήνες. Η ΠΦΠΟ ζητά ειδική ενημέρωση των τοπικών αρχών και των επαγγελματιών, ώστε να αποφευχθούν περιστατικά θερμικής καταπόνησης και κακομεταχείρισης των ζώων.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, η έγκαιρη έκδοση της εγκυκλίου θα συμβάλει ουσιαστικά στην πρόληψη περιστατικών κακοποίησης και θερμικής εξάντλησης των ιπποειδών, διευκολύνοντας παράλληλα το έργο των ελεγκτικών μηχανισμών κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου.

Κλείνοντας, η ΠΦΠΟ τονίζει ότι η προστασία των ιπποειδών στη χώρα δεν μπορεί να συνεχίσει να αντιμετωπίζεται αποσπασματικά, ζητώντας τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου που θα καλύπτει το σύνολο των ιπποειδών και θα διασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη προστασία και ευζωία τους.