Η Φίνος Φιλμ εύχεται χρόνια πολλά στους ερωτευμένους για τον Άγιο Βαλεντίνο με ρετρό βίντεο

Με ένα νοσταλγικό βίντεο που μιλάει για τον έρωτα και τη ζωή ευχήθηκε σε όλους τους ερωτευμένους και μη αλλά και λάτρεις του παλιού ελληνικού κινηματογράφου χρόνια πολλά για τον «Άγιο Βαλεντίνο» η Φίνος Φιλμ.

Με ένα ποτ πουρί των πιο κλασικών ταινιών που έχουν γράψει ιστορία και με ατάκες που έχουν μείνει χαραγμένες, η εταιρεία παραγωγής έφτιαξε ένα μίνι αφιέρωμα.

Το βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνοδεύεται από τη λεζάντα: «Οι έρωτες της Φίνος Φιλμ μάς έμαθαν πως το πιο μεγάλο ρομάντζο δεν είναι αυτό που κρατάει μια σκηνή, αλλά μια ζωή! Χρόνια πολλά φίλες και φίλοι ερωτευμένοι».