Η φλογερή Πανσέληνος Φεβρουαρίου 2026: Τι θα φέρει στα ζώδια

Η εβδομάδα μας ξεκινά με μία φλογερή, δυναμική Πανσέληνο η οποία κορυφώνεται σήμερα στο ζώδιο του Λέοντα και κάνει το κλίμα της ημέρας να είναι ιδιαίτερα φορτισμένο και καθοριστικό, φέρνοντας εξελίξεις που δύσκολα περνούν απαρατήρητες. Το ολόγιομο φεγγάρι φωτίζει με ένταση ζητήματα εγωισμού, δύναμης, επιβεβαίωσης, αλλά και βαθύτερων συγκρούσεων που σιγοβράζουν εδώ και καιρό. Δεν είναι μια «αθώα» Πανσέληνος, αντίθετα, λειτουργεί αποκαλυπτικά και πιεστικά, ζητώντας ξεκαθαρίσματα και θαρραλέες αποφάσεις.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ο Ήλιος από τον Υδροχόο βρίσκεται στο μεσοδιάστημα του Άρη και του Πλούτωνα, επίσης από τον Υδροχόο. Αυτό εντείνει την αίσθηση σύγκρουσης, επιβολής, αλλά και την ανάγκη για ριζικές αλλαγές. Οι αντιπαραθέσεις γίνονται πιο έντονες, τα συναισθήματα πιο ακραία και οι καταστάσεις φτάνουν σε οριακά σημεία, όπου δεν χωρούν πλέον μισές αλήθειες ή συμβιβασμοί.

Τα ζώδια που επηρεάζονται άμεσα από αυτή την Πανσέληνο είναι οι Ταύροι, οι Λέοντες, οι Σκορπιοί και οι Υδροχόοι, οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν δυνατούς εσωτερικούς και εξωτερικούς κραδασμούς. Για αυτούς, οι εξελίξεις μπορεί να έρθουν μέσα από καβγάδες, έντονες συναισθηματικές φορτίσεις, αποκαλύψεις ή αποφάσεις που αλλάζουν την πορεία σχέσεων και στόχων.

Διάβασε αναλυτικά την ημερήσια πρόβλεψη για το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου και μάθε τις εξελίξεις που έρχονται σήμερα!

Κριός – Η Πανσέληνος του Φεβρουαρίου σε ευνοεί!

Αγαπητέ μου Κριέ, σήμερα Δευτέρα κορυφώνεται η Πανσέληνος του Φεβρουαρίου, σε ένα φιλικό για σένα ζώδιο του Λέοντα! Το ολόγιομο αυτό φεγγάρι, έρχεται και κορυφώνει στιγμές πάθους, ερωτισμού, ανάγκης για απόλαυση … Οι εξελίξεις για σένα μπορούν να σταθούν καλές, αφού φαίνεται ότι ολοκληρώνεται και εκπληρώνεται μία επιθυμία σου, η οποία είναι άμεσα συνδεδεμένη με αυτά που ποθείς και σου δίνουν χαρά! Μία ερωτική επιβεβαίωση, μία δυνατή ερωτική εξέλιξη, η κορύφωση ενός δημιουργικού σχεδίου, έρχονται και σε γεμίζουν με πάθος και ανάγκη να απολαύσεις ως την τελευταία σταγόνα την ευκαιρία που σου δίνεται!

Astro Tip: Είναι η ιδανική στιγμή να αφήσεις ελεύθερο τον εαυτό σου και να νιώσεις και πάλι για λίγο παιδί!

Ταύρος – Μέρα που δραματοποιείς τα συναισθήματά σου!

Φίλε μου Ταύρε, σήμερα Δευτέρα σχηματίζεται η Πανσέληνος του Φεβρουαρίου στο ζώδιο του Λέοντα και είναι σε δυσαρμονική όψη με το ζώδιο σου, φορτίζοντας τον ψυχισμό σου με έντονα συναισθήματα! Αυτό το φεγγάρι αναμένεται να φέρνει πείσμα, επιμονή, ένταση, και εξελίξεις που θα φέρουν εκνευρισμό στο σπίτι, στην οικογένεια και στην δουλειά! Παράλληλα, υπάρχει και μία παρελθοντική υπόθεση που σου ξύνει κατά κάποιο τρόπο την «πληγή» αυτή την ημέρα και αισθάνεσαι πως έχει έρθει η ώρα να επιβληθείς των καταστάσεων και να υπερασπιστείς το δίκιο σου! Προσπάθησε να μην δραματοποιείς τις καταστάσεις και να αφήσεις την ημέρα και εσένα ειδικά, να τσουλήσει χαλαρά, χωρίς να πιέσεις τον εαυτό σου να αποδείξεις τίποτα και σε κανέναν !

Astro Tip: Αρκετές στιγμές εμείς οι ίδιοι είμαστε που δραματοποιούμε κάποιες καταστάσεις και μεγαλώνουμε το πρόβλημα! Φρόντισε να μη κάνεις κάτι τέτοιο σήμερα!

Δίδυμοι – Η Πανσέληνος φωτίζει λόγια, σκέψεις και αποκαλύψεις!

Για σήμερα Δευτέρα Δίδυμέ μου, κορυφώνεται η Πανσέληνος του Φεβρουαρίου στο ζώδιο του Λέοντα και επηρεάζει άμεσα τον τρόπο που επικοινωνείς, σκέφτεσαι και εκφράζεσαι. Το ολόγιομο αυτό φεγγάρι φέρνει κορύφωση σε συζητήσεις, μετακινήσεις, επαφές και ειδήσεις, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει μία σημαντική αποκάλυψη ή ένα νέο που αλλάζει τα δεδομένα σου. Η ανάγκη σου να πεις την αλήθεια σου είναι έντονη, όμως πρόσεξε την υπερβολή ή τον παρορμητικό λόγο, γιατί σήμερα τα λόγια έχουν βάρος και αντίκτυπο. Ένα θέμα που σε απασχολούσε εδώ και καιρό φαίνεται να ξεκαθαρίζει, δίνοντάς σου τη δυνατότητα να πάρεις αποφάσεις με μεγαλύτερη σιγουριά.

Astro Tip: Μίλησε με ειλικρίνεια αλλά και σύνεση. Η σωστή λέξη τη σωστή στιγμή μπορεί να λύσει πολλά.

Καρκίνος – Η Πανσέληνος σε φέρνει αντιμέτωπο με αξίες και συναισθηματική ασφάλεια

Καρκίνε μου , σήμερα Δευτέρα η Πανσέληνος του Φεβρουαρίου σχηματίζεται στο ζώδιο του Λέοντα και αγγίζει άμεσα ζητήματα ασφάλειας, αξιών αλλά και συναισθηματικών και οικονομικών ισορροπιών. Το φεγγάρι αυτό σε κάνει πιο ευαίσθητο, αλλά και πιο διεκδικητικό σε ό,τι αφορά αυτά που θεωρείς δεδομένα στη ζωή σου. Μπορεί να υπάρξει μία κορύφωση γύρω από χρήματα, μία συμφωνία, ή μία συναισθηματική σχέση που σε αναγκάζει να αναρωτηθείς τι αξίζεις πραγματικά. Πρόσεξε τάσεις κτητικότητας ή υπερβολικής προσκόλλησης. Η μέρα ζητά να βρεις ισορροπία ανάμεσα στο συναίσθημα και τη λογική.

Astro Tip: Θυμήσου την αξία σου και μην συμβιβάζεσαι με λιγότερα από αυτά που σου αναλογούν.

Λέων – Η Πανσέληνος σε βάζει στο απόλυτο προσκήνιο!

Λιοντάρι μου, σήμερα Δευτέρα είσαι ο πρωταγωνιστής, καθώς κορυφώνεται η Πανσέληνος του μήνα στο ζώδιό σου και λειτουργεί σαν προβολέας που φωτίζει εσένα, τις ανάγκες σου, τις σχέσεις σου αλλά και τις αποφάσεις που δεν μπορούν πλέον να αναβληθούν. Το ολόγιομο αυτό φεγγάρι σου δίνει ένταση, πάθος, συναισθηματική υπερχείλιση και την ανάγκη να εκφράσεις ανοιχτά αυτό που νιώθεις, χωρίς φίλτρα. Μία σχέση, μία συνεργασία ή μία προσωπική υπόθεση φτάνει σε σημείο κορύφωσης, ζητώντας ξεκάθαρες θέσεις. Πρόσεξε μόνο την παρορμητικότητα, την υπερβολή και τον εγωισμό, γιατί σήμερα όλα είναι πιο «μεγεθυμένα». Η μέρα μπορεί να φέρει δυνατές εξελίξεις, αλλά και συνειδητοποιήσεις που αλλάζουν τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου.

Astro Tip: Άκουσε το συναίσθημά σου, αλλά μην αφήσεις τον εγωισμό να σε οδηγήσει σε συγκρούσεις χωρίς λόγο.

Παρθένος – Η Πανσέληνος αποκαλύπτει παρασκήνιο και εσωτερικές πιέσεις

Αγαπητέ μου Παρθένε, σήμερα Δευτέρα η Πανσέληνος του Φεβρουαρίου σχηματίζεται στο ζώδιο του Λέοντα και για εσένα λειτουργεί πιο εσωτερικά και ψυχολογικά. Το φεγγάρι αυτό φέρνει στην επιφάνεια άγχη, φόβους, ανείπωτα συναισθήματα και καταστάσεις που εξελίσσονται στο παρασκήνιο. Είναι πιθανό να νιώσεις μεγαλύτερη κόπωση ή να συνειδητοποιήσεις ότι έχεις φορτωθεί περισσότερα απ’ όσα αντέχεις. Κάτι κλείνει τον κύκλο του, ακόμα κι αν δεν φαίνεται άμεσα εξωτερικά. Η μέρα είναι ιδανική για ξεκαθαρίσματα μέσα σου, αλλά όχι για βιαστικές αποφάσεις ή αντιπαραθέσεις.

Astro Tip: Άκουσε το σώμα και την ψυχή σου. Η ξεκούραση και η αποφόρτιση είναι σήμερα το μεγαλύτερο δώρο που μπορείς να κάνεις στον εαυτό σου.

Ζυγός – Η Πανσέληνος κορυφώνει φιλίες, έρωτες και προσδοκίες

Αγαπητέ μου Ζυγέ, σήμερα Δευτέρα σχηματίζεται η Πανσέληνος του Φεβρουαρίου στο ζώδιο του Λέοντα και φέρνει στο προσκήνιο την κοινωνική σου ζωή, τις φιλίες, τα όνειρα και τις ερωτικές σου προσδοκίες. Το ολόγιομο αυτό φεγγάρι δημιουργεί έντονα συναισθήματα, υπερβολές και ανάγκη για επιβεβαίωση, ενώ μία σχέση –φιλική ή ερωτική– μπορεί να φτάσει σε σημείο κορύφωσης ή ξεκαθαρίσματος. Πρόσεξε ζήλιες, ανταγωνισμούς ή συναισθηματικά ξεσπάσματα μέσα σε ομάδες ή παρέες. Κάποιος ζητά περισσότερα απ’ όσα μπορείς να δώσεις αυτή τη στιγμή. Η μέρα απαιτεί ισορροπία ανάμεσα στο «εγώ» και στο «εμείς».

Astro Tip: Μείνε πιστός στις αξίες σου και μην προσπαθείς να ικανοποιήσεις τους πάντες εις βάρος του εαυτού σου.

Σκορπιός – Η Πανσέληνος φέρνει κορύφωση σε στόχους και κατεύθυνση ζωής

Αγαπητέ μου Σκορπιέ, σημαντική αυτή η Δευτέρα για το ζώδιο σου καθώς η Πανσέληνος του μήνα σχηματίζεται στο ζώδιο του Λέοντα και επηρεάζει έντονα τον τομέα της καριέρας, της κοινωνικής εικόνας και των φιλοδοξιών σου. Το φεγγάρι αυτό φέρνει σημαντικές εξελίξεις, αποκαλύψεις ή αποφάσεις που δεν μπορούν να αναβληθούν, ενώ αισθάνεσαι έντονα την ανάγκη να ελέγξεις τις καταστάσεις. Παράλληλα, ενδέχεται να υπάρξουν πιέσεις από οικογενειακά ή προσωπικά ζητήματα που σε βάζουν σε εσωτερικό δίλημμα. Η ένταση είναι αυξημένη και τα συναισθήματα δυνατά, όμως σήμερα καλείσαι να δείξεις ωριμότητα και στρατηγική.

Astro Tip: Δράσε με ψυχραιμία και στόχευση. Η δύναμη δεν βρίσκεται στην σύγκρουση, αλλά στη σωστή κίνηση τη σωστή στιγμή.

Τοξότης – Η Πανσέληνος ανοίγει δρόμους και διευρύνει ορίζοντες

Αγαπητέ μου Τοξότη, η εβδομάδα ξεκινά με Πανσέληνο στο φιλικό για σένα ζώδιο του Λέοντα και φέρνει μία έντονη ανάγκη για επέκταση, ελευθερία και νόημα. Το ολόγιομο αυτό φεγγάρι φωτίζει σχέδια που αφορούν ταξίδια, σπουδές, νομικά ζητήματα, επαφές με το εξωτερικό αλλά και φιλοσοφικές ή πνευματικές αναζητήσεις. Κάτι που περίμενες καιρό μπορεί τώρα να ολοκληρωθεί ή να πάρει σαφή μορφή, δίνοντάς σου ενθουσιασμό και πίστη. Παράλληλα, πρόσεξε την υπερβολή και τον δογματισμό, γιατί σήμερα έχεις την τάση να πιστεύεις ότι «ξέρεις την αλήθεια». Η μέρα σου δίνει ώθηση, αρκεί να μην παρασυρθείς από τον ενθουσιασμό.

Astro Tip: Άνοιξε τα φτερά σου, αλλά κράτα επαφή με την πραγματικότητα. Η έμπνευση χρειάζεται και σχέδιο.

Αιγόκερως – Η Πανσέληνος σε φέρνει σε βαθιά συναισθηματικά ξεκαθαρίσματα

Αγαπητέ μου Αιγόκερε, σήμερα Δευτέρα η Πανσέληνος του Φεβρουαρίου σχηματίζεται στο ζώδιο του Λέοντα και αγγίζει ευαίσθητα ψυχολογικά και συναισθηματικά σημεία. Το φεγγάρι αυτό φέρνει κορύφωση σε θέματα εμπιστοσύνης, οικονομικών δεσμεύσεων, συναισθηματικών εξαρτήσεων αλλά και φόβων που μέχρι τώρα κρατούσες καλά κρυμμένους. Είναι πιθανό να υπάρξει μία αποκάλυψη ή μία εσωτερική συνειδητοποίηση που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις μία σχέση ή μία κατάσταση. Η ένταση είναι αυξημένη, όμως σου δίνεται η ευκαιρία να απελευθερωθείς από βάρη που δεν σου ανήκουν πια.

Astro Tip: Μην φοβηθείς να αφήσεις πίσω ό,τι σε κρατά στάσιμο. Η δύναμη έρχεται μέσα από την ειλικρίνεια με τον εαυτό σου.

Υδροχόος – Η Πανσέληνος φέρνει ξεκαθαρίσματα στις σχέσεις σου

Αγαπητέ μου Υδροχόε, σήμερα Δευτέρα κορυφώνεται η Πανσέληνος του Φεβρουαρίου στο ζώδιο του Λέοντα και σε επηρεάζει άμεσα, αφού φωτίζει τον άξονα των σχέσεων και των συνεργασιών σου. Το ολόγιομο αυτό φεγγάρι φέρνει ένταση, πάθος αλλά και αποκαλύψεις σε ερωτικές και επαγγελματικές σχέσεις, οι οποίες δεν μπορούν πλέον να παραμείνουν «στο περίπου». Κάποιος απέναντί σου ζητά ξεκάθαρες απαντήσεις ή σε πιέζει να πάρεις θέση, ενώ δεν αποκλείονται και συγκρούσεις εγωισμών. Παράλληλα, συνειδητοποιείς ποιοι άνθρωποι μπορούν να σταθούν δίπλα σου ισότιμα και ποιοι λειτουργούν ανταγωνιστικά. Η μέρα είναι καθοριστική για να δεις την αλήθεια πίσω από τις συμπεριφορές.

Astro Tip: Μίλησε ανοιχτά και τίμια. Οι σχέσεις που αξίζουν θα αντέξουν την αλήθεια.

Ιχθύς – Η Πανσέληνος κορυφώνει υποχρεώσεις και ανάγκη για φροντίδα

Αγαπητέ μου Ιχθύ, σήμερα Δευτέρα η Πανσέληνος του Φεβρουαρίου σχηματίζεται στο ζώδιο του Λέοντα και επηρεάζει έντονα την καθημερινότητά σου, την εργασία και τη φυσική σου κατάσταση. Το φεγγάρι αυτό φέρνει κορύφωση σε επαγγελματικές υποχρεώσεις, ρυθμούς που σε κουράζουν ή καταστάσεις που σε κάνουν να νιώθεις ότι έχεις ξεπεράσει τα όριά σου. Είναι πιθανό να υπάρξει ένα ξεκαθάρισμα στη δουλειά ή μία συνειδητοποίηση ότι χρειάζεται να αλλάξεις τρόπο διαχείρισης της ενέργειάς σου. Πρόσεξε την εξάντληση και μην αγνοείς τα σημάδια του σώματός σου. Η μέρα ζητά καλύτερη οργάνωση αλλά και ουσιαστική φροντίδα του εαυτού σου.

Astro Tip: Μάθε να λες «όχι» χωρίς ενοχές. Η ισορροπία ξεκινά από τον σεβασμό στις δικές σου ανάγκες.