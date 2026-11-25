Περισσότεροι από 200 άνθρωποι, κατά τη διάρκεια της ημέρας, παρακολούθησαν το 3ο Περιφερειακό Συνέδριο του Youth Climate Diplomacy Forum for Southeast Europe (YCDF), το Σάββατο 21 Νοεμβρίου στο Ωδείο Αθηνών. Νέες και νέοι από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, διπλωμάτες, επιστήμονες και εκπρόσωποι θεσμών συζήτησαν πώς η νέα γενιά μπορεί να αποκτήσει θεσμοθετημένη εκπροσώπηση στη λήψη αποφάσεων για το κλίμα.

Στο συνέδριο έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην αποδοχή της πρότασης για τη δημιουργία ελληνικού προγράμματος Youth Delegates στο πλαίσιο της Σύμβασης-Πλαισίου του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή. Η πρόταση έγινε δεκτή από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου κατά τη διάρκεια της COP31 σε κοινή εκδήλωση με την αποστολή του YCDF. Το πρόγραμμα έχει στόχο να δώσει σε νέες και νέους από την Ελλάδα τη δυνατότητα να εκπαιδεύονται και να εκπροσωπούν τη νέα γενιά στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για το κλίμα.

Την έναρξη των εργασιών χαιρέτισαν η Ντόρα Βυζοβίτου, πρόεδρος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, η Ciara O’Floinn, πρέσβης της Ιρλανδίας στην Ελλάδα, ο Δρ. Lars Hänsel, διευθυντής του Γραφείου Ελλάδας και Κύπρου του Ιδρύματος Konrad Adenauer (KAS), και η Εμμανουέλα Δούση, καθηγήτρια Διεθνών Θεσμών στο ΕΚΠΑ και κάτοχος της Έδρας UNESCO για την Κλιματική Διπλωματία.

Με θέμα «Διασφαλίζοντας το μέλλον μας: Η διπλωματία των νέων μέσα από το νερό, τη φωτιά, τη γη και τον αέρα», το συνέδριο εξέτασε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ασφάλεια, από τις πλημμύρες και τις πυρκαγιές έως την επισιτιστική ασφάλεια και την ενεργειακή μετάβαση. Η καταληκτική ενότητα, με σημείο αναφοράς τη Διακήρυξη Νεολαίας της Αθήνας για το Κλίμα 2026, εστίασε στα επόμενα βήματα για τη θεσμική εκπροσώπηση των νέων.

Το συνέδριο τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, με την επίσημη αναγνώριση του Local Conference of Youth (LCOY), πρωτοβουλίας του YOUNGO, του επίσημου δικτύου εκπροσώπησης της νεολαίας στη Σύμβαση-Πλαίσιο του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή.

Σχετικά με το YCDF

Το Youth Climate Diplomacy Forum for Southeast Europe (YCDF) είναι το μεγαλύτερο Δίκτυο νέων για την κλιματική διπλωματία στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Η ιδέα γεννήθηκε στην COP28 το 2023 και το δίκτυο δραστηριοποιείται υπό την αιγίδα της Έδρας UNESCO για την Κλιματική Διπλωματία του ΕΚΠΑ. Μέσα από εκπαιδευτικά εργαστήρια, διασυνοριακές δράσεις και καμπάνιες επικοινωνίες το Δίκτυο φέρνει νέους της ΝΑ Ευρώπης σε επαφή με τους θεσμούς που διαμορφώνουν την κλιματική πολιτική και ενισχύει την συμμετοχή τους στη κλιματική διακυβέρνηση.