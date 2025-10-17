Η Ford Pro στην έκθεση Εφοδιαστική Aλυσίδα & Logistics

Η Ford Pro δίνει δυναμικό παρών στη φετινή έκθεση Εφοδιαστική Aλυσίδα & Logistics με μία ολοκληρωμένη, εξηλεκτρισμένη γκάμα που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των επαγγελματικών μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι επισκέπτες της έκθεσης θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τα πιο σύγχρονα επαγγελματικά της μοντέλα της Ford Pro, ικανά να προσφέρουν λύσεις που αυξάνουν την παραγωγικότητα, μειώνουν το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας και βελτιώνουν τη εμπειρία χρήσης μέσω προηγμένων τεχνολογιών συνδεσιμότητας και υπηρεσιών υποστήριξης. Από τις καθημερινές αστικές διανομές μέχρι τις απαιτητικές αποστολές σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας, η Ford Pro θέτει στο επίκεντρο την αξιοπιστία, την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα.

Στο επίκεντρο της φετινής παρουσίας βρίσκονται τα αμιγώς ηλεκτρικά E-Transit Van, E-Transit Custom και E-Transit Courier, σχεδιασμένα για να καλύπτουν διαφορετικές αποστολές με κοινό παρονομαστή την υψηλή αποδοτικότητα. Το E-Transit Van απευθύνεται σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις που αναζητούν κορυφαίες μεταφορικές δυνατότητες με χαμηλό λειτουργικό κόστος και ευέλικτες διαμορφώσεις αμαξώματος. Το E-Transit Custom συμπληρώνει ιδανικά τις ανάγκες κάθε επιχείρησης με εντυπωσιακή αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία και συνδεσιμότητα νέας γενιάς που υποστηρίζει έξυπνες ψηφιακές υπηρεσίες και αποτελεσματική διαχείριση στόλου. Το E-Transit Courier ξεχωρίζει για την πρακτικότητα και την ευκολία χρήσης στην πόλη, προσφέροντας μέγιστο χώρο φόρτωσης 2,91 m3 που επιτρέπει τη μεταφορά δύο ευρωπαλετών στο επίπεδο του δαπέδου, κάνοντας τις «last mile» παραδόσεις ταχύτερες και πιο αποδοτικές.

Στο περίπτερο της Ford Car Center στη φετινή έκθεση Εφοδιαστική Aλυσίδα & Logistics, οι επισκέπτες θα δουν επίσης το δημοφιλές Ranger Raptor και το Ranger Plug-In Hybrid – το μοναδικό pick-up της αγοράς που φορτίζει από πρίζα. Το Ranger Raptor αντιπροσωπεύει την κορυφαία off-road έκδοση της γκάμας Ranger, με εξελιγμένη τετρακίνηση, ειδικά ρυθμισμένη ανάρτηση και προηγμένα προγράμματα οδήγησης που προσφέρουν αυτοπεποίθηση και έλεγχο σε κάθε έδαφος. Δίπλα του, η νέα Plug-In Hybrid έκδοση του δημοφιλούς Ranger διαθέτει έναν κινητήρα βενζίνης 2.3 EcoBoost, 10τάχυτο αυτόματο κιβώτιο, ηλεκτροκινητήρα 75 kW και μπαταρία ιόντων λιθίου ωφέλιμης χωρητικότητας 11,8 kWh.

Το σύνολο αυτό αποδίδει συνδυαστικά 281 ίππους και κορυφαία ροπή 697 Nm, προσφέροντας ταυτόχρονα ασύγκριτη οικονομία με μέση κατανάλωση 3,4 lt/100 km (στο υβριδικό πρόγραμμα με φορτισμένη μπαταρία) και δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης με μηδενικές εκπομπές ρύπων έως και 50 km. Με ωφέλιμο φορτίο έως 800 kg, ικανότητα ρυμούλκησης έως 3.500 kg, σύστημα e-4WD με κοντές/μακριές σχέσεις και πίσω διαφορικό με δυνατότητα κλειδώματος, παραμένει 100% Ranger, χωρίς συμβιβασμούς, καλύπτοντας τόσο επαγγελματικές ανάγκες όσο και απαιτητικές υπαίθριες δραστηριότητες.