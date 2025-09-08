Η φωτογραφία που περίμεναν όλοι: Η Άνιστον δείχνει για πρώτη φορά τον άντρα που της «έκλεψε» την καρδιά

Φαίνεται πως η Τζένιφερ Άνιστον ζει έναν νέο έρωτα και, αν και δεν το έχει πει ξεκάθαρα, βρήκε έναν πολύ διακριτικό τρόπο για να το μοιραστεί με τους θαυμαστές της. Σε μια πρόσφατη ανάρτησή της στα social media, όπου έδειξε πώς πέρασε το καλοκαίρι της, ανάμεσα στις φωτογραφίες εμφανίζεται και ένας άντρας να κοιτάζει το ηλιοβασίλεμα. Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, πρόκειται για τον Τζιμ Κέρτις, τον νέο σύντροφό της.

Οι πρώτες αναφορές για τη νέα της σχέση κυκλοφόρησαν ήδη από το φετινό καλοκαίρι, όταν η Άνιστον εθεάθη στη Μαγιόρκα συνοδευόμενη από τον Κέρτις. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκείνη την περίοδο τον σύστησε για πρώτη φορά και σε στενούς της φίλους, γεγονός που ερμηνεύτηκε ως σημαντικό βήμα στη σχέση τους. Αν και οι δυο τους δεν προχώρησαν σε καμία επίσημη δήλωση, η κοινή τους εμφάνιση πυροδότησε έντονα σχόλια και εικασίες.

JENNIFER ANISTON E JIM CURTIS ATENÇÃO pic.twitter.com/11LejERZmR — annabel (@annaisabellag) July 8, 2025

Τώρα η ανάρτηση της Άνιστον φαίνεται να επιβεβαιώνει, όσα ακούγονταν εδώ και καιρό. Με αυτόν τον τρόπο, η ηθοποιός φαίνεται να δείχνει πως έχει γυρίσει σελίδα και πως στην προσωπική της ζωή υπάρχει πλέον ένας νέος άνθρωπος.

Μετά από χρόνια έντονης δημοσιότητας γύρω από τις προσωπικές της σχέσεις, η Άνιστον επιλέγει μια πιο ήσυχη προσέγγιση αυτή τη φορά, κρατώντας χαμηλούς τόνους αλλά και επιτρέποντας μια μικρή ματιά στο ευτυχισμένο της παρόν.

Οι φαν της, πάντως, δεν άργησαν να εκφράσουν τον ενθουσιασμό τους στα σχόλια, με τα μηνύματα αγάπης και υποστήριξης να πλημμυρίζουν την ανάρτησή της.

Δείτε την ανάρτηση:

Ποιος είναι ο Τζιμ Κέρτις που «έκλεψε» την καρδιά της Άνιστον

Ο Τζιμ Κέρτις δεν είναι ένας «συνηθισμένος» σύντροφος. Είναι γνωστός υπνοθεραπευτής, life coach και συγγραφέας με επίκεντρο τη συναισθηματική θεραπεία και την προσωπική ενδυνάμωση. Έχει χαρακτηριστεί «γκουρού του έρωτα» από πολλά διεθνή lifestyle μέσα, ενώ το βιβλίο του The Next You, το οποίο η Άνιστον είχε αναφέρει σε δική της ανάρτηση πως διάβαζε, αφορά τη δημιουργία μιας νέας συνείδησης μέσω της «κβαντικής εκδήλωσης».

Η μέθοδός του, την οποία ονομάζει «υπνο-συνειδητοποίηση», βασίζεται στη θεραπευτική δύναμη της ενσυνειδητότητας, και έχει σκοπό να βοηθά τους ανθρώπους να αποδεσμεύονται από τα τραύματα του παρελθόντος και να επανασυνδέονται με την αγάπη και τον εαυτό τους.