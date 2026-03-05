«Η φράση πατριώτες της φακής δεν αφορούσε τον Αντώνη Σαμαρά»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε χθες στη Βουλή και έριξε τις αιχμές του για τη στάση κομμάτων και προσώπων στην νέα κρίση στη Μέση Ανατολή με επίκεντρο, κυρίως, την απόφαση της Αθήνας να συνδράμει αμυντικά την Κύπρο.

Και η αλήθεια είναι πως ακούστηκαν διάφορα μισόλογα από πολιτικά κόμματα για την απόφαση αυτή της Αθήνας.

Οπότε ο Πρωθυπουργός επανέφερε τη φρασεολογία για τους «πατριώτες της φακής» και τους «επαγγελματίες ανησυχούντες». Και επειδή ανάμεσα στους ανθρώπους που ανησυχούν βαθιά για τα εθνικά θέματα είναι και οι δυο πρώην πρωθυπουργοί και πρόεδροι της ΝΔ, ο Παύλος Μαρινάκης ρωτήθηκε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών εάν μεταξύ των «πατριωτών της φακής» είναι ο Αντώνης Σαμαράς.

«Σε καμία περίπτωση δεν πήγαινε αυτό στον κ. Σαμαρά. Δεν θα μπορούσε κάτι τέτοιο να πηγαίνει σε ανθρώπους που έχουν ηγηθεί της παράταξης και της χώρας παρά τις διαφορετικές απόψεις που μπορεί να υπάρχουν και οι οποίες σύμφωνα με εμάς δεν στηρίζονται σε λογικά επιχειρήματα» είπε ο κ. Μαρινάκης.