Η φρεγάτα «ΕΛΛΗ» παίρνει τη θέση της φρεγάτας «ΨΑΡΑ» στην Κύπρο - Αλλαγή βάρδιας μετά από 36 ημέρες

Απέπλευσε από τον Ναύσταθμο Σαλαμίνας η φρεγάτα «ΕΛΛΗ» προκειμένου να αντικαταστήσει τη φρεγάτα «ΨΑΡΑ» στην αποστολή της στην Κύπρο, στο πλαίσιο της διαρκούς ελληνικής ναυτικής παρουσίας στην περιοχή με στόχο την αντιαεροπορική προστασία της Μεγαλονήσου.

Η «αλλαγή βάρδιας» πραγματοποιείται έπειτα από 36 ημέρες συνεχούς επιχειρησιακής δραστηριότητας της «ΨΑΡΑ», σύμφωνα με τον προγραμματισμό εναλλαγής μονάδων του Στόλου.

Σημειώνεται ότι όπως και η «ΨΑΡΑ», και η φρεγάτα «ΕΛΛΗ» φέρει το antidrone σύστημα ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ της ΕΑΒ, ενισχύοντας τις δυνατότητες επιτήρησης και αντιμετώπισης μη επανδρωμένων απειλών.

Η ελληνική δύναμη στην Κύπρο συνεχίζει κανονικά την αποστολή της, συμβάλλοντας στη σταθερότητα και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.