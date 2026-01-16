Η φρεγάτα «Κίμων» μπαίνει σε φάση μάχης: Εκπαίδευση, ασκήσεις και η έξοδος στο Αιγαίο

Ένας νέος κύκλος εκπαίδευσης ξεκινά για τον κυβερνήτη και το πλήρωμα της φρεγάτας «ΚΙΜΩΝ», μετά τον κατάπλου του υπερσύγχρονου πολεμικού πλοίου στον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας.

Με την ολοκλήρωση των δοκιμών στα ναυπηγεία της Λοριάν στη Γαλλία, καθώς και τη φόρτωση μέρους του κύριου οπλισμού στη Βρέστη, η πρώτη ελληνική Belharra ξεκινά πλέον τη διαδικασία επιχειρησιακής της αξιολόγησης στις ελληνικές θάλασσες.

Η εν λόγω διαδικασία, η οποία εφαρμόζεται σε όλα τα νέα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες και αποσκοπεί στη σταδιακή μετάβαση από τις δοκιμές αποδοχής στην πλήρη επιχειρησιακή ένταξη στον Στόλο.

Κατά την επιχειρησιακή αξιολόγηση προβλέπεται η εξειδικευμένη ατομική εκπαίδευση του πληρώματος, με έμφαση στη λειτουργία, τη συντήρηση και την επιχειρησιακή αξιοποίηση των επιμέρους συστημάτων του πλοίου. Κάθε ειδικότητα εκπαιδεύεται στο σύστημα ευθύνης της, είτε πρόκειται για αισθητήρες, ηλεκτρονικά συστήματα μάχης και επικοινωνιών, είτε για οπλικά συστήματα και μέσα αυτοπροστασίας.

Δοκιμές σε διαδικασίες μάχη και σε ρεαλιστικά σενάρια

Επιπλέον, το στάδιο της ομαδικής εκπαίδευσης πληρώματος, με στόχο τη βελτιστοποίηση της συνεργασίας μεταξύ των τμημάτων και τη δοκιμή των διαδικασιών μάχης σε ρεαλιστικά σενάρια , καθώς δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διαλειτουργικότητα, των συστημάτων:

Ψηφιακός Κόμβος: λειτουργεί ως κόμβος δικτύου, όχι απλά ως μεμονωμένη πλατφόρμα, συνθέτοντας κοινή τακτική εικόνα και μοιράζοντας πληροφορίες

Σύζευξη Συστημάτων: πλήρης σύζευξη αισθητήρων, συστήματος μάχης και οπλικών συστημάτων σε πραγματικές συνθήκες, κάτι που είναι κρίσιμο για την ενιαία λειτουργία.

Ισχυροί Αισθητήρες και Ραντάρ: η δυνατότητα εναέριας επιτήρησης σχεδόν 500 χιλιομέτρων και παρακολούθηση άνω των 800 στόχων, αποτελεί κρίσιμο «μάτι» για τον Στόλο.

Η αξιολόγηση θα διεξάγεται τόσο εν όρμω όσο και εν πλω, περιλαμβάνοντας συμμετοχή της φρεγάτας «ΚΙΜΩΝ» σε ασκήσεις του Στόλου και σε διακλαδικές δραστηριότητες, τόσο με μονάδες επιφανείας του Πολεμικού Ναυτικού όσο και με άλλους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, ιδίως με την Πολεμική Αεροπορία, όπου θα ελεγχθούν οι επιχειρησιακές δυνατότητες του πλοίου σε όλο το φάσμα αποστολών.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αποτελέσει το τελικό βήμα πριν την πλήρη ένταξη της φρεγάτας «ΚΙΜΩΝ» σε καθεστώς επιχειρησιακής ετοιμότητας, ενισχύοντας ουσιαστικά την αποτρεπτική ισχύ και τις δυνατότητες αεράμυνας περιοχής του Πολεμικού Ναυτικού.