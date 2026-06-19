Η φρίκη της αιχμαλωσίας στα τούνελ της Χαμάς: Πρώην όμηρος περιγράφει σοκαριστικούς βασανισμούς

Ο πρώην Ισραηλινός όμηρος Γκάι Γκιλμπόα-Νταλάλ μίλησε ανοιχτά για τις κακοποιήσεις που, όπως υποστηρίζει, υπέστη κατά τη διάρκεια της κράτησής του από τη Χαμάς στη Γάζα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην πρώτη κυρία του Ισραήλ, Μιχάλ Χέρτζογκ.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Σεξουαλικής Βίας σε Ένοπλες Συγκρούσεις και επικεντρώθηκε στις συνθήκες που επικρατούσαν στα υπόγεια δίκτυα όπου κρατούνταν οι όμηροι.

Ο Γκιλμπόα-Νταλάλ περιέγραψε ένα περιστατικό κατά το οποίο ένας από τους απαγωγείς του τού έδεσε τα μάτια και του ζήτησε να αφαιρέσει τα ρούχα του.

«Άρχισε να αγγίζει ολόκληρο το σώμα μου. Πάγωσα. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Μου έβαλε ένα μαχαίρι στον λαιμό και μου είπε: “Μην το πεις σε κανέναν αυτό”», ανέφερε ο πρώην όμηρος, περιγράφοντας μία από τις πιο τραυματικές εμπειρίες της αιχμαλωσίας του.

Αναφέρθηκε επίσης σε ακόμη ένα περιστατικό, το οποίο συνέβη σε διαφορετική χρονική στιγμή. «Τη δεύτερη φορά που μπήκε στο δωμάτιό μας μου είπε να γυρίσω προς τον τοίχο, μου κάλυψε τα μάτια και είπε: “Τώρα μείνε έτσι, μην κουνηθείς”».

«Κλαίγαμε και τον παρακαλούσα να σταματήσει»

Όπως αφηγήθηκε, ακολούθησε άγριος ξυλοδαρμός τόσο του ίδιου όσο και του συγκρατούμενού του, Όμερ Βένκερτ. Σύμφωνα με τον ίδιο, μέλη της Χαμάς τους έριξαν στο πάτωμα και άρχισαν να τους χτυπούν με γροθιές και κλωτσιές, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για «τιμωρία» εξαιτίας της μεταχείρισης Παλαιστινίων κρατουμένων στο Ισραήλ.

«Κλαίγαμε και τον ικέτευα να σταματήσει», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια περιέγραψε ακόμη μία τραυματική εμπειρία: «Αφού τελείωσε, με πήγε στο ντους. Με άρπαξε από το χέρι, με έριξε στον καναπέ, στάθηκε πίσω μου και άρχισε να τρίβει τα γεννητικά του όργανα πάνω μου. Σε στιγμές όπως αυτή, το μυαλό μου απλώς αποσυνδεόταν. Κάθε δευτερόλεπτο μου φαινόταν σαν μια ολόκληρη ζωή. Δεν ήξερα τι να κάνω. Ήθελα απλώς να τελειώσει. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα, ακόμα κι αν ήθελα. Ήμουν τόσο αδύναμος».

Τον ανάγκαζαν να γαβγίζει σαν σκύλος

Ο πρώην όμηρος περιέγραψε και άλλα περιστατικά εξευτελισμού που, όπως καταγγέλλει, βίωσε κατά τη διάρκεια της κράτησής του. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ο ίδιος και ο Όμερ Βένκερτ μεταφέρθηκαν σε δωμάτιο όπου ένας φρουρός διέταξε τον συγκρατούμενό του να σταθεί στα τέσσερα και να γαβγίζει σαν σκύλος.

Ο Νταλάλ αφέθηκε ελεύθερος στις 13 Οκτωβρίου 2025, περισσότερα από δύο χρόνια μετά την απαγωγή του. Μετά την επιστροφή του, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι υπέφερε από λοιμώξεις, είχε υποστεί μερική απώλεια ακοής στο ένα αυτί και αντιμετώπιζε σοβαρά δερματολογικά προβλήματα.

«Θέλω να χρησιμοποιήσω τη φωνή μου»

Ο Γκιλμπόα-Νταλάλ συγκαταλέγεται στους ελάχιστους άνδρες πρώην ομήρους που έχουν μιλήσει δημόσια για περιστατικά σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας τους. Όπως εξήγησε, αποφάσισε να «σπάσει τη σιωπή του», ώστε να στηρίξει άλλους ανθρώπους που έχουν περάσει αντίστοιχες εμπειρίες.

«Θέλω όσοι έχουν βιώσει σεξουαλική κακοποίηση να γνωρίζουν ότι δεν είναι μόνοι. Θέλω να χρησιμοποιήσω τη φωνή μου, για να αποκαλύψω όσα συνέβησαν στη Γάζα», τόνισε.

Από την πλευρά της, η Μιχάλ Χέρτζογκ επαίνεσε το θάρρος του να μοιραστεί δημόσια τις εμπειρίες του, χαρακτηρίζοντας τις μαρτυρίες του «οδυνηρές αλλά απαραίτητες για να ακουστεί η αλήθεια».

Σύμφωνα με την οικογένειά του, ο πρώην όμηρος συμμετέχει σήμερα σε πρόγραμμα ψυχολογικής αποκατάστασης, προσπαθώντας να αντιμετωπίσει τα σοβαρά ψυχικά τραύματα που του άφησαν τα χρόνια της αιχμαλωσίας.