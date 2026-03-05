Η FRITZ! παρουσίασε στο MWC τα νέα της προϊόντα για 5G, συνδέσεις fiber και Mesh Wi-Fi

Η FRITZ! παρουσίασε στο MWC 2026 μια σειρά νέων προϊόντων για το «ψηφιακό σπίτι», που στοχεύουν στην επόμενη γενιά σύνδεσης μέσα από 5G, οπτική ίνα μέχρι 10 Gbit/s και λύσεις Wi Fi 7 Mesh.



5G και Fixed Wireless Access: FRITZ!Box 6835 5G

Η εταιρεία παρουσίασε το FRITZ!Box 6835 5G, ένα σύστημα 5G για Fixed Wireless Access (FWA) που στοχεύει περιοχές με απουσία σταθερής οπτικής ίνας ή καλωδιακής υποδομής. Η συσκευή υποστηρίζει 5G, 4×4 MIMO, eSIM και nano SIM, και παρέχει συνολικές ταχύτητες μέχρι 2–3,5 Gbit/s μέσω Wi Fi 7, με διπλό σύστημα κεραίας 2×2 στα 5 GHz και 2,4 GHz. Το μοντέλο διαθέτει θύρες 2,5 Gbit/s και 1 Gbit/s LAN, ενώ τροφοδοτείται μέσω USB C και μπορεί να λειτουργεί ακόμα και με power bank, για πιο ευέλικτη χρήση.



Οπτική ίνα έως 10 Gbit/s: FRITZ!Box 5630 XGS και 5630

Η FRITZ! επεκτείνει τη γκάμα των συσκευών της για συνδέσεις οπτικής ίνας με τα FRITZ!Box 5630 XGS και FRITZ!Box 5630, δύο μοντέλα που στηρίζουν XGS PON, GPON και AON μέχρι 10 Gbit/s. Το 5630 XGS φέρνει θύρα 10 Gbit/s WAN/LAN και τρεις θύρες 1 Gbit/s LAN, ενώ το 5630 διαθέτει 2,5 Gbit/s WAN/LAN και τρεις 1 Gbit/s LAN, προσαρμοζόμενα σε διαφορετικά επίπεδα τηλεπικοινωνικών πακέτων. Και τα δύο μοντέλα λειτουργούν σε modem (ONT) και υποστηρίζουν Wi Fi 7 με συνολικές ταχύτητες μέχρι 2,88 Gbit/s στα 5 GHz και 0,688 Gbit/s στα 2,4 GHz, με Mesh Wi Fi 7 για ομαλή κάλυψη σε ολόκληρο το σπίτι.



Quad Band Wi Fi 7 και Wi Fi 8

Παράλληλα, η FRITZ! παρουσίασε το FRITZ!Repeater 6700 Pro, ένα quad band Wi Fi 7 extender που καλύπτει 6 GHz, δύο 5 GHz και 2,4 GHz, με συνολική θεωρητική ταχύτητα έως 18 Gbit/s. Το Repeater διαθέτει θύρες 10 Gbit/s και 2,5 Gbit/s LAN, με Mesh Wi Fi 7, ώστε να επεκτείνει το δίκτυο σταθερά. Η FRITZ! δηλώνει πως ήδη ετοιμάζει το έδαφος για την επόμενη γενιά Wi Fi 8 (IEEE 802.11bn), με στόχο μείωση latency, τη βελτίωση απόδοσης σε πυκνά περιβάλλοντα και τη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.



Διαχείριση δικτύου, ασφάλεια και βιωσιμότητα

Η FRITZ! προωθεί εργαλεία όπως MyFRITZ!Net και το πρωτόκολλο TR 369, που επιτρέπουν στους προμηθευτές να αναλύουν και βελτιώνουν από απόσταση την απόδοση του Wi Fi, βελτιώνοντας την ποιότητα της σύνδεσης και την ικανοποίηση των πελατών. Όλα τα νέα προϊόντα τρέχουν σε FRITZ!OS, με συχνές δωρεάν ενημερώσεις, ενσωματωμένο VPN, προστασία από malware, εργαλεία γονικού ελέγχου και προσέγγιση zero trust για πρόσβαση στο δίκτυο.