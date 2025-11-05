Η Γαλατάσαραϊ σχεδιάζει τη μεγαλύτερη μεταγραφή όλων των εποχών με την υπογραφή του Μέσι

Ο Λιονέλ Μέσι μπορεί να υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την Ίντερ Μαϊάμι έως το 2028, ωστόσο στην Τουρκία κυκλοφορεί ένα σενάριο που προκαλεί αίσθηση. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Fotomac, η Γαλατάσαραϊ φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να κινηθεί για τον οκτάκις κάτοχο της Χρυσής Μπάλας, προκειμένου να τον εντάξει στο δυναμικό της για ένα σύντομο αλλά ιστορικό πέρασμα.

Η πρόταση, όπως αναφέρεται, αφορά διάστημα τεσσάρων μηνών, από τον Δεκέμβριο του 2025 έως τον Μάρτιο του 2026, όταν το πρωτάθλημα των Ηνωμένων Πολιτειών θα βρίσκεται σε διακοπή. Η τουρκική ομάδα, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, είναι διατεθειμένη να καλύψει ένα τεράστιο οικονομικό πακέτο για να πείσει τον Αργεντινό σούπερ σταρ, με γνώμονα όχι μόνο το αγωνιστικό του βάρος αλλά και το εμπορικό του εκτόπισμα.

Από την πλευρά του, ο 38χρονος άσος ενδέχεται να βλέπει θετικά μια τέτοια προοπτική, καθώς η παρουσία του στην Ευρώπη για ένα μικρό διάστημα θα μπορούσε να τον βοηθήσει να διατηρηθεί σε αγωνιστικό ρυθμό ενόψει του Μουντιάλ 2026. Η Αργεντινή, κάτοχος του τελευταίου Παγκοσμίου Κυπέλλου, θα βασιστεί και πάλι στη μαγεία του Μέσι, και ο ίδιος φέρεται να θέλει να φτάσει στη διοργάνωση έτοιμος σωματικά και πνευματικά.

Προς το παρόν δεν υπάρχει επιβεβαίωση από καμία πλευρά, όμως το σενάριο έχει ήδη προκαλέσει αναστάτωση στα τουρκικά ΜΜΕ και ενθουσιασμό στους φίλους της Γαλατάσαραϊ, που βλέπουν μπροστά τους μια πιθανή μεταγραφή-όνειρο.

🚨 Galatasaray wants to bring Leo Messi to the club on loan during the MLS break.



Galatasaray managers have said that they would pay his salary.



Galatasaray's scouts have been following Messi's situation for a long time. @fotomac pic.twitter.com/mOWp3sDKXy — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) November 5, 2025

Αν τελικά η υπόθεση προχωρήσει, θα πρόκειται για μία από τις πιο εντυπωσιακές και απρόσμενες κινήσεις στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, ακόμη κι αν κρατήσει μόλις τέσσερις μήνες.