Η Γαλλία απαγορεύει το αλκόολ στα φεστιβάλ μουσικής λόγω ακραίου καύσωνα

Σε έκτακτα μέτρα προχωρούν οι αρχές στη Γαλλία εξαιτίας του ισχυρού κύματος καύσωνα που πλήττει τη χώρα, απαγορεύοντας την κατανάλωση αλκοόλ σε ορισμένες εκδηλώσεις του δημοφιλούς Φεστιβάλ Μουσικής (Fête de la Musique), το οποίο πραγματοποιείται κάθε χρόνο με τη συμμετοχή εκατομμυρίων πολιτών.

Η απόφαση ελήφθη καθώς περίπου το ένα τρίτο της γαλλικής επικράτειας βρίσκεται σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού λόγω των εξαιρετικά υψηλών θερμοκρασιών. Όπως ανακοίνωσε το γραφείο του Γάλλου πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί, σε όλες τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται από το κράτος και τους δημόσιους φορείς δόθηκε εντολή να μην προσφέρεται αλκοόλ.

Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες προβλέπουν ότι οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 39 έως 40 βαθμούς Κελσίου από τα νοτιοδυτικά της χώρας έως την περιοχή του Παρισιού και τη Βουργουνδία, ενώ σε ορισμένες περιοχές ο υδράργυρος ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και τους 41 βαθμούς, αναφέρει το BBC.

Οι αρχές εκτιμούν ότι η κορύφωση του καύσωνα θα σημειωθεί τη Δευτέρα, με το ενδεχόμενο να καταγραφούν θερμοκρασίες που θα πλησιάζουν ή και θα ισοφαρίζουν ιστορικά ρεκόρ.

Η κυβέρνηση κάλεσε τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση αλκοόλ, προκειμένου να μην επιβαρυνθούν περαιτέρω οι υπηρεσίες υγείας και έκτακτης ανάγκης, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα στο ιατρικό προσωπικό να επικεντρωθεί στην προστασία των πιο ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.

Προβλήματα από την ακραία ζέστη - Ακυρώνονται δρομολόγια τρένων

Το κύμα ζέστης διαρκεί εδώ και αρκετές ημέρες, προκαλώντας προβλήματα στις μεταφορές και στην καθημερινότητα των πολιτών. Δεκάδες δρομολόγια του σιδηροδρόμου έχουν ακυρωθεί, ενώ σε αρκετές περιοχές ανεστάλησαν και τα μαθήματα στα σχολεία.

Σύμφωνα με τη γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία, παραμένει ασαφές πόσο θα διαρκέσει το φαινόμενο, το οποίο εκτιμάται ότι επηρεάζει περίπου τα τρία τέταρτα του πληθυσμού της χώρας.

Για την ανακούφιση κατοίκων και επισκεπτών από τις υψηλές θερμοκρασίες, οι δημοτικές αρχές του Παρισιού αποφάσισαν να διατηρήσουν ανοιχτά καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας πάρκα και δημόσιους κήπους.

Το Φεστιβάλ Μουσικής διοργανώνεται στη Γαλλία εδώ και περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες και είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον εορτασμό του θερινού ηλιοστασίου, προσελκύοντας κάθε χρόνο εκατομμύρια συμμετέχοντες. Μόνο στο Παρίσι, οι περσινές εκδηλώσεις είχαν συγκεντρώσει περίπου δύο εκατομμύρια επισκέπτες.