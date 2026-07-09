Η Γαλλία ψηφίζει... Λεπέν: Πρώτη στις εκλογές η ηγέτιδα της ακροδεξιάς - Τι δείχνουν δημοσκοπήσεις

Προβάδισμα στην κούρσα για την προεδρία της Γαλλίας εξακολουθεί να διατηρεί η Μαρίν Λεπέν, παρά την καταδίκη της σε δεύτερο βαθμό για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων, σύμφωνα με δύο νέες δημοσκοπήσεις που δημοσιεύθηκαν ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027.

Αν και οι αναλυτές επισημαίνουν ότι μέχρι την κάλπη μεσολαβεί μεγάλο χρονικό διάστημα και οι πολιτικές ισορροπίες ενδέχεται να αλλάξουν, τα μέχρι στιγμής ευρήματα καταγράφουν τη σημερινή δυναμική της εκλογικής αναμέτρησης και όχι ασφαλή πρόβλεψη του τελικού αποτελέσματος.

Οι δύο έρευνες, η μία της Ifop για το LCI και τη Le Figaro και η δεύτερη της Toluna Harris Interactive για τα M6 και RTL, εμφανίζουν την επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού (RN) να τερματίζει πρώτη στον πρώτο γύρο των εκλογών της 18ης Απριλίου και να επικρατεί και στον δεύτερο γύρο, που έχει προγραμματιστεί για τις 2 Μαΐου.

Οι δημοσκοπήσεις διενεργήθηκαν μετά την ανακοίνωση της 57χρονης πολιτικού ότι θα είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές, στον απόηχο της απόφασης του Εφετείου που την έκρινε ένοχη για κατάχρηση ευρωπαϊκών πόρων, μειώνοντας ωστόσο τη διάρκεια της στέρησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι που της είχε επιβληθεί πρωτόδικα.

Στο 36% η Λεπέν στον πρώτο γύρο

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Ifop, η Μαρίν Λεπέν συγκεντρώνει ποσοστό 36% στον πρώτο γύρο, καταγράφοντας άνοδο σε σχέση με τις προηγούμενες μετρήσεις του ίδιου ινστιτούτου, όπου κυμαινόταν μεταξύ 32% και 34%.

Κανένας από τους πιθανούς αντιπάλους της δεν ξεπερνά το 19%, ακόμη και στα πιο ευνοϊκά σενάρια, ενώ αντίστοιχη εικόνα αποτυπώνει και η δημοσκόπηση της Toluna Harris Interactive.

Προβάδισμα και στον δεύτερο γύρο

Και οι δύο δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Λεπέν θα επικρατούσε και στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, ανεξάρτητα από τον αντίπαλο που θα βρεθεί απέναντί της, με τα ποσοστά να διαφοροποιούνται ανάλογα με το υποθετικό εκλογικό δίδυμο.

Ωστόσο, τη μεγαλύτερη εκλογική πίεση φαίνεται να της ασκεί ο πρώην πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ, ο οποίος καταγράφει τη μικρότερη διαφορά έναντί της στον επαναληπτικό γύρο. Αντίθετα, απέναντι στους επίσης πρώην πρωθυπουργούς Γκαμπριέλ Ατάλ και Ζαν-Λικ Μελανσόν, η επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού εμφανίζεται να εξασφαλίζει σαφέστερη επικράτηση.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ